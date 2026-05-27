Die China-Karte: Unter Trumps Herrschaft entsteht eine globale Technokratie

Patrick Wood

Es gibt kein Wettrennen mit China. China ist nicht unser Erzfeind. Vergessen Sie die Multipolarität. Die KPCh ist nicht kommunistisch. Sie ist eine Technokratie – und Gleichgesinnte ziehen sich an. Trump und die Erz-Technokraten, die sich in China befinden, sind nicht dort, um „Amerika zu verraten“, sondern um China in die globale Technokratie einzugliedern. Sie haben China eingekreist. Jede andere Erzählung fällt in sich zusammen, sobald man die Augen für die Technokratie öffnet. Ein Whitepaper dieses Autors wird bald folgen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Irgendwo über dem Pazifischen Ozean, auf 35.000 Fuß Höhe, wurde still und leise über die Zukunft der globalen Ordnung entschieden. An Bord der Air Force One saß Präsident Donald Trump mit zwei Männern: Elon Musk und Jensen Huang, CEO von Nvidia. Der Rest der Delegation – sechzehn der mächtigsten Konzernchefs Amerikas, die jeden kritischen Knotenpunkt der modernen Technologiewirtschaft repräsentieren – folgte in Privatjets. Diese Sitzordnung war kein Protokoll. Sie war Hierarchie. Und sie sagt alles darüber aus, was diese Woche in Peking tatsächlich geschieht.

Das ist kein Handelsgipfel. Kein diplomatischer Neustart. Nicht einmal eine geopolitische Verhandlung im herkömmlichen Sinn. Was in Peking geschieht, ist die formelle Verschmelzung amerikanischer und chinesischer Technokratie zu einer einzigen integrierten globalen Ordnung – und China sitzt dabei nicht als gleichberechtigter Partner am Tisch. China sitzt am Tisch, weil ihm die Zeit davonläuft, und Trump hält die Uhr in der Hand.

Die zukünftigen Kontrolleure der Welt

Zu den Titanen und Erz-Technokraten dieser Delegation gehören Vertreter aus Bankenwesen, KI, Chipindustrie und globalem Investment:

Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI) – künstliche Intelligenz, Energiesysteme und Weltrauminfrastruktur.

Tim Cook (Apple Inc.) – Konsumtechnologieplattformen und globale Halbleiter-Lieferketten.

Larry Fink (BlackRock) – globales Vermögensmanagement von über 10 Billionen Dollar.

David Solomon (Goldman Sachs) – Investmentbanking und staatliche Kapitalflüsse.

Stephen Schwarzman (Blackstone) – Private Equity und alternatives Vermögensmanagement.

Jane Fraser (Citigroup) – globales Geschäfts- und Privatkundengeschäft.

Kelly Ortberg (Boeing) – Luftfahrtproduktion und Verteidigungssysteme.

Cristiano Amon (Qualcomm) – Halbleiterdesign und drahtlose Technologiestandards.

Sanjay Mehrotra (Micron Technology) – Herstellung von Speicherchips.

Michael Miebach (Mastercard) – globale Zahlungsinfrastruktur und Abwicklungssysteme.

Ryan McInerney (Visa) – globales Zahlungsnetzwerk und Abwicklungsinfrastruktur.

Dina Powell McCormick (Meta Platforms) – soziale Medienarchitektur und digitale Kommunikation.

Lawrence Culp Jr. (GE Aerospace) – Triebwerke und Verteidigungsavionik.

Jacob Thaysen (Illumina) – Genomik-Plattformen und Biotechnologie-Infrastruktur.

Jim Anderson (Coherent Corp.) – Photonik und fortschrittliche optische Materialien.

Brian Sikes (Cargill) – globale Agrarrohstoff-Lieferketten.

Chuck Robbins (Cisco) – Unternehmensnetzwerke und Cybersicherheitsinfrastruktur [eingeladen; wegen Gewinntermin abgesagt].

Jensen Huang (Nvidia) – [Überraschung in letzter Minute] – größter KI-Chiphersteller der Welt.

In den letzten fünfzig Jahren wurde niemals eine derart mächtige Gruppe für einen Staatsbesuch in China zusammengestellt.

Zwei Technokratien, eine Wiedervereinigung

Ich dokumentiere Chinas technokratischen Wandel seit Jahrzehnten. Noch bevor die westlichen Analysten um die Jahrtausendwende Peking als „kommunistisch“ bezeichneten, hatte China seine Umwandlung bereits abgeschlossen. Die Kommunistische Partei Chinas ersetzte systematisch die revolutionären Generalisten durch Ingenieure, Wissenschaftler und technische Manager auf allen Ebenen der Parteiführung. Das Time Magazine bemerkte dies beiläufig im Jahr 2001.

Ich nannte es damals beim Namen. Technokratie – dieselbe Doktrin, dieselbe Betriebsphilosophie, derselbe Glaube, dass Regierung ein technisches Ingenieursproblem sei, das von zertifizierten Experten gelöst werden müsse und keine politische Frage, die Bürger entscheiden.

Die sechzehn Führungskräfte, die in Privatjets nach Peking flogen, repräsentieren dieselbe Doktrin auf amerikanischer Seite. Larry Fink von BlackRock verwaltet über 10 Billionen Dollar an globalen Vermögenswerten und sitzt im Beirat der School of Economics and Management der Tsinghua-Universität – jener Institution, die vom chinesischen Technokratie-Architekten Zhu Rongji gegründet wurde und deren Ehrenvorsitzender heute der ehemalige chinesische Vizepräsident Wang Qishan ist. Tim Cook leitet denselben Beirat. David Solomon von Goldman Sachs sitzt darin. Stephen Schwarzman von Blackstone ebenso. Diese Männer treffen sich seit Jahren jährlich mit chinesischen Vizepremiers im Diaoyutai State Guesthouse, beraten Chinas Wirtschaftsstrategie und knüpfen Beziehungen innerhalb des chinesischen technokratischen Apparats auf höchster Ebene.

Sie flogen nicht als Fremde nach Peking.

Sie flogen als Kollegen zu einer Fusionsversammlung, die seit fünfundzwanzig Jahren vorbereitet wird. Was diese Woche formalisiert wird, ist keine neue Beziehung. Es ist die institutionelle Konsolidierung einer Beziehung, die über den Tsinghua-Beirat, Goldman Sachs’ China-Geschäft, BlackRocks Beziehungen zu Staatsfonds und den strategischen Wirtschaftsdialog zwischen den USA und China seit Henry Paulson – Goldman-CEO, später Finanzminister und Gründungsvorsitzender des Tsinghua-SEM-Beirats – bereits leise existierte.

Die Ideologie auf den Flaggen außerhalb des Sitzungsraums spielt für das Geschehen darin keine Rolle. Das ist nicht Kapitalismus gegen Kommunismus. Es ist eine Managerklasse, die ihrem Spiegelbild begegnet.

Tsinghua-Universität: Chinas Äquivalent zum MIT

Die 1911 in Peking gegründete Tsinghua-Universität ist Chinas führende Universität für Wissenschaft, Technik und Ingenieurwesen. Sie rangiert konstant als beste Universität Asiens und gehört weltweit zu den Top fünfzehn. Ihre Absolventen dominieren die chinesische technokratische Führung auf Unternehmens-, Regierungs- und Militärebene.

Die Tsinghua-Universität besitzt einen Beirat – und nicht weniger als sechs Mitglieder der Trump-Delegation sitzen darin:

Larry Fink – CEO von BlackRock.

Jane Fraser – CEO von Citi.

Tim Cook – CEO von Apple und derzeitiger Vorsitzender des Tsinghua-SEM-Beirats – die höchste Position des Gremiums. In dieser Funktion traf er im Oktober 2025 Vizepremier He Lifeng im Diaoyutai State Guesthouse.

David Solomon – CEO von Goldman Sachs.

Stephen Schwarzman – Gründer von Blackstone. Zusätzlich finanzierte er das Schwarzman-Scholars-Programm an der Tsinghua-Universität – ein Rhodes-Stipendium nach chinesischem Vorbild zur Ausbildung zukünftiger globaler Führungskräfte.

Elon Musk wurde 2015 in den Tsinghua-Beirat aufgenommen und hatte diese Position mehrere Jahre inne.

Als der Beirat im Jahr 2000 gegründet wurde, war sein erster Vorsitzender Henry Paulson: CEO von Goldman Sachs, später US-Finanzminister, Architekt des strategischen Wirtschaftsdialogs zwischen den USA und China und der Mann, der vor seinem Regierungsamt mehr als siebzig Reisen nach China unternommen hatte.

Die Architektur der Dominanz

Das institutionelle Herzstück dieses Gipfels ist das geplante Board of Trade und Board of Investment – zwei bilaterale Gremien, die Handel und Kapitalströme zwischen den USA und China außerhalb des bestehenden WTO-Rahmens steuern sollen. Entworfen wurden sie von Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragtem Jamieson Greer.

Keines der beiden Gremien besitzt ernannte Mitglieder. Keines besitzt eine Satzung. Es handelt sich um Konzepte, die als vollendete Tatsachen präsentiert werden und später formalisiert werden sollen – genau so entsteht technokratische Architektur. Zuerst kommt der Rahmen. Die demokratische Debatte kommt nie.

Diese beiden Gremien stehen nicht allein. Sie vervollständigen eine Trilogie.

Das erste ist Trumps Board of Peace – eingerichtet durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats im November 2025, angeblich zur Verwaltung des Wiederaufbaus von Gaza, aber mit so weitreichendem Mandat, dass Kritiker es als eine Art „Pay-to-Play“-Alternative zum UN-Sicherheitsrat bezeichnen. Trump besitzt den permanenten Vorsitz. Die Mitgliedschaft kostet eine Milliarde Dollar. Drei Boards. Drei souveräne Bereiche – Konflikt, Handel und Kapital. Keines einem Wähler verantwortlich. Alle darauf ausgelegt, unabhängig davon zu bestehen, welche Politiker gerade an der Macht sind.

Die Bezeichnung „Board“ ist kein Zufall. Es ist die Sprache der Unternehmensführung, angewendet auf staatliche Funktionen. Vor Ihren Augen entsteht die Architektur einer post-UN- und post-WTO-Weltordnung – Board für Board – und China wird ein Platz angeboten: zu amerikanischen Bedingungen oder gar nicht.

Die fünf Mauern, die sich um Peking schließen

China kam nicht aus einer Position der Stärke zu diesem Gipfel. Es kam, weil sich gleichzeitig fünf Mauern um das Land aufbauen und sein Verhandlungsfenster sich schließt. Trump weiß das – und jeder Beobachter kann es erkennen.

Technologische Abschottung. Pax Silica – gestartet von der Trump-Regierung im Dezember 2025 – ist eine Koalition verbündeter Staaten, die sich zur amerikanischen KI-Infrastruktur bekennen und chinesische Technologie aus ihrer digitalen Architektur ausschließen wollen. Australien, Indien, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Südkorea, Singapur und Großbritannien haben unterschrieben. Jeder Staat, der sich dem amerikanischen Stack anschließt, geht China dauerhaft verloren. Die Wechselkosten machen einen Austritt nahezu unmöglich. Pax Silica ist kein Technologieprogramm. Es ist eine Einbahnstraße, die sich rasend schnell um China schließt.

Physische Umgehungskorridore. Der India–Middle East–Europe Economic Corridor leitet den Handel von indischen Häfen über den Golf, durch Israel bis nach Südeuropa – und umgeht damit jeden Belt-and-Road-Knotenpunkt, den China ein Jahrzehnt lang aufgebaut hat. Der Irankrieg machte den Iran als BRI-Korridor unbrauchbar. Das Handelsabkommen zwischen der EU und Indien beschleunigte die Dynamik des IMEC zusätzlich. Chinas wichtigstes Infrastrukturprojekt des letzten Jahrzehnts wird systematisch umgangen.

Abtrünnige Verbündete. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar – Chinas wichtigste Golfpartner, entscheidende BRI-Finanzknoten und größte Käufer iranischen Öls – sind nun Unterzeichner von Pax Silica, permanente Mitglieder des Board of Peace und IMEC-Transitknotenpunkte. Sie werden Stück für Stück in die amerikanische Architektur eingegliedert – ohne einen einzigen Schuss.

Energie-Erdrosselung. Trump hat gleichzeitig drei zentrale, vergünstigte Ölversorgungsquellen Chinas abgeschnitten. Die US-Militärintervention in Venezuela kappte 778.000 Barrel pro Tag, die China mit hohen Rabatten bezog. Der Irankrieg störte 3,4 Millionen Barrel täglich, die durch die Straße von Hormus transportiert wurden, darunter 1,38 Millionen Barrel iranisches Rohöl für China – ein jährlicher Preisvorteil von 12 bis 15 Milliarden Dollar für Peking. Die Vertreibung chinesischer Betreiber aus beiden Enden des Panamakanals und BlackRocks Übernahme der Hafeninfrastruktur schlossen zusätzlich einen wichtigen Logistikkorridor. Chinas strategische Ölreserve von 109 Tagen ist ein Puffer – keine Lösung. Mit jedem Tag schwindet Pekings Wettbewerbsvorteil.

Die Kampferfahrungslücke. Trotz aller militärischen Rhetorik hat die Volksbefreiungsarmee seit 1979 keinen größeren Krieg mehr geführt. Viele erfahrene Kommandeure wurden entfernt – nur 21 Prozent der Schlüsselpositionen sind derzeit besetzt. Gleichzeitig führten die USA parallele Militäroperationen im Iran, Jemen und Venezuela durch und testeten Waffensysteme, Logistik und Kommandostrukturen unter realen Kampfbedingungen. China beobachtete alles vom Spielfeldrand. Jeder Druck, den Trump ausübte – in Venezuela, Panama oder Hormus – erfolgte in Räumen, in denen China keine glaubwürdige militärische Antwort besitzt.

Der Mann im Flugzeug

Dann rief Trump Jensen Huang an.

Huang stand ursprünglich nicht auf der Delegationsliste. Seine Abwesenheit war Absicht – seine Anwesenheit in Peking hätte unangenehme Fragen zu Nvidias 50-Milliarden-Dollar-Markt in China und zu den H200-KI-Chips aufgeworfen, deren Verkauf die Regierung zuvor eingeschränkt hatte.

Trump setzte sich persönlich darüber hinweg, rief Huang an und befahl ihm, nach Alaska zu fliegen und an Bord der Air Force One zu kommen. China-Hardliner im Kongress hatten deutlich gemacht: Wer Nvidia erlaubt, fortschrittliche Chips an Peking zu verkaufen, erlaubt der KPCh, amerikanische Technologie zu militarisieren. Trump nahm Huang trotzdem mit.

Und genau das verrät die Sitzordnung an Bord der Air Force One über diesen Gipfel. Der Mann, der xAI kontrolliert – die Softwareebene amerikanischer künstlicher Intelligenz – und der Mann, der Nvidia kontrolliert – die Chipebene, auf der jede KI läuft – sitzen allein mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zusammen, um mit dem chinesischen technokratischen Staat über die Bedingungen amerikanischer KI-Vorherrschaft zu verhandeln. Die anderen sechzehn Manager fliegen in Privatjets. Die zwei Männer, deren Unternehmen den unersetzbaren Kern jener technologischen Infrastruktur bilden, die Pax Silica schützen soll, sitzen im Raum, in dem die Entscheidungen fallen.

Huangs Anwesenheit signalisiert, dass der Zugang zu KI-Chips Teil der Verhandlungen ist. Die am stärksten eingeschränkte Technologie im Verhältnis USA–China – genau jene Technologie, die Pax Silica von China fernhalten soll – wird auf Einladung des Präsidenten selbst zum Verhandlungstisch gebracht, gegen den Widerstand des Kongresses. Das ist kein Zufall. Das ist Macht, die in Geschäftsabschlüsse verwandelt wird – hoch über dem Pazifik.

Chinas letzte Chance auf einen Platz am Tisch

Xi Jinping ist intelligent genug, all das zu erkennen. Er versteht, dass Pax Silica ihm Nation für Nation die digitale Zukunft entreißt. Er versteht, dass IMEC jene Handelsströme umleitet, die Chinas Belt-and-Road-Initiative dominieren sollte. Er versteht, dass seine Golf-Verbündeten – die er zwei Jahrzehnte lang mit Infrastrukturprojekten und billigen Industrieprodukten umwarb – institutionell in die amerikanische Ordnung verschoben werden.

Er versteht, dass Chinas Kontrolle über seltene Erden zwar heute real ist, aber ein Ablaufdatum besitzt, sobald Pax Silica alternative Verarbeitungszentren in verbündeten Staaten finanziert. Und er versteht, dass sein Militär trotz beeindruckender Hardware seit 1979 keinen echten Krieg mehr geführt hat und amerikanische Machtprojektion in den derzeitigen Konfliktzonen nicht herausfordern kann.

Das Board of Trade und das Board of Investment sind der Notausgang. Sie definieren die Bedingungen, unter denen China künftig noch am bilateralen Handel teilnehmen darf – zu amerikanischen Bedingungen, innerhalb einer amerikanisch entworfenen Architektur, verwaltet von technokratischen Gremien, die politische Wahlzyklen überdauern. Der Preis für diese Teilnahme ist die Akzeptanz des Rahmens. Die Alternative besteht darin, zuzusehen, wie dieser Rahmen fertig gebaut wird, bis sich die Tür endgültig schließt.

Die Abraham-Abkommen etablierten 2020 unter Jared Kushner das Muster im Nahen Osten: wirtschaftliche Normalisierung geht politischen Lösungen voraus und ersetzt sie letztlich. Taiwan ist die Palästinafrage des Pazifiks – der ungelöste politische Kern, den das Board of Trade institutionell abschirmt, genauso wie die Abraham-Abkommen die palästinensische Staatlichkeit abschirmten. Der Handel wird fixiert. Die politische Frage wird wirtschaftlich unbequem. Die Architektur überlebt die Politiker, die sie errichtet haben.

Dies ist Chinas letzte realistische Gelegenheit, seine Position innerhalb der entstehenden globalen technokratischen Ordnung auszuhandeln, anstatt von außen durch sie verwaltet zu werden.

In fünf Jahren, wenn die Verarbeitung seltener Erden in verbündeten Staaten läuft, wenn IMEC Waren von Mumbai nach Mailand transportiert, wenn jeder Golfstaat seine digitale Infrastruktur an den amerikanischen Stack gebunden hat und wenn Board of Trade und Board of Investment die einzigen legitimen Kanäle für den Handel zwischen den USA und China darstellen, werden die Bedingungen vollständig von jener Seite diktiert, die die Architektur aufgebaut hat. Der Sitz, der China diese Woche in Peking angeboten wird, wird zu diesen Bedingungen nie wieder angeboten werden.

Andere Verpackung, derselbe Hersteller

Die Trilaterale Kommission verbrachte dreißig Jahre damit, die WTO-Architektur aufzubauen – jenes multilaterale System des gelenkten Welthandels, das den globalen Handel von 1995 bis zu Trumps Zollkrieg dominierte. Bestätigte Mitglieder der Trilateralen Kommission besetzten in den entscheidenden Jahren das Amt des US-Handelsbeauftragten: Charlene Barshefsky verhandelte 2001 Chinas Eintritt in die WTO; Susan Schwab verlängerte das System bis 2009. Henry Paulson – Goldman-Sachs-CEO, Finanzminister und Gründungsvorsitzender des Tsinghua-SEM-Beirats – errichtete den strategischen Wirtschaftsdialog zwischen den USA und China als diplomatische Überstruktur.

Lighthizer und Greer rissen dieses System auseinander. Doch in Peking stehen nun Larry Fink – bestätigtes Mitglied der Trilateralen Kommission, CEO von BlackRock, WEF-Co-Vorsitzender, CFR-Direktor und Mitglied des Tsinghua-SEM-Beirats – und andere bereit, um den Ersatz zu errichten. Die Verpackung änderte sich. Die Architekten nicht.

Die Doktrin verbreitet sich durch Institutionen, nicht durch Mitgliedslisten. Und die Doktrin – dass globaler Handel von technokratischen Organen gesteuert werden müsse, abgeschirmt vor demokratischer Mitsprache – ist im WTO-Modell dieselbe wie im Board-of-Trade-Modell. Die multilaterale Hülle wurde durch eine bilaterale ersetzt. Der technokratische Inhalt blieb derselbe.

Was diese Woche in Peking entsteht, ist kein Handelsabkommen, kein diplomatischer Neustart und keine geopolitische Annäherung.

Es ist die grundlegende Architektur einer postdemokratischen Weltordnung – offen sichtbar errichtet von zwei zusammenlaufenden technokratischen Systemen unter dem Deckmantel eines Staatsbesuchs. Das Board of Trade, das Board of Investment und das Board of Peace sind die Institutionen dieser Ordnung. Musk, Huang, Fink, Cook, Solomon und Schwarzman sind ihre Architekten. Trump ist der Technokrat-in-Chief.

Und Xi Jinping wird sich – trotz jahrzehntelanger Rhetorik über Multipolarität – am Ende für die Technokratie entscheiden.