Die CIA hat gewonnen: Alles, was du glaubst, ist falsch

Von James Corbett

„Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, woran die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist.“ – der ehemalige CIA-Direktor William Casey

Wenn Sie sich schon länger in Kreisen der Verschwörungsrealisten bewegen, haben Sie zweifellos dieses berüchtigte Zitat des ehemaligen CIA-Direktors / nicht angeklagten Mitverschwörers in der Iran-Contra-Affäre / Ritters von Malta / Mitglieds von Le Cercle William Casey gehört. Und im Gegensatz zu jedem anderen im Internet berühmt gewordenen Zitat, das angeblich ein brisantes Geständnis eines Verschwörers wiedergibt, könnte dieses tatsächlich wahr sein!

Zumindest behauptet das Barbara Honegger. Als sie von einem Online-Detektiv auf die Herkunft des Zitats angesprochen wurde, bestätigte die ehemalige Mitarbeiterin der Reagan-Kampagne und Politikanalystin, dass sie Casey diese Worte bei einem Treffen im Weißen Haus im Jahr 1981 sagen hörte.

Ich persönlich war die Quelle für dieses Zitat von William Casey. Er sagte es bei einem Treffen Anfang Februar 1981 im Roosevelt Room im Westflügel des Weißen Hauses, an dem ich teilnahm, und ich erzählte es sofort meiner engen Freundin und politischen Mentorin / leitenden Korrespondentin im Weißen Haus, Sarah McClendon, die es dann öffentlich machte, ohne die Quelle zu nennen.

Da haben Sie es also. Laut einer Augenzeugin hat einer der geheimnisvollen Verschwörer einfach offen die offensichtliche Wahrheit ausgesprochen: Die CIA will die amerikanische Öffentlichkeit nicht nur verdummen, sie will diese Öffentlichkeit absichtlich täuschen, bis zu dem Punkt, an dem sie in buchstäblich allem, woran sie glaubt, im Unrecht ist. Was für ein erstaunliches Eingeständnis!

…Aber haben Sie jemals innegehalten, um darüber nachzudenken, was dieses Zitat wirklich bedeutet? Und haben Sie jemals innegehalten, um darüber nachzudenken, dass diejenigen, die dieses Zitat als Erste ihren ideologischen Gegnern entgegenwerfen, in Wirklichkeit die größten Opfer dieser Desinformationskampagne sein könnten?

Nun, ich für meinen Teil habe innegehalten, um über diese Dinge nachzudenken! Und was ich daraus geschlossen habe, wird Sie überraschen.

Glauben Sie also, Sie können die Wahrheit verkraften? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

ALLES, WAS DU GLAUBST, IST FALSCH

Ich muss mich sicher nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, um meine Stammleser davon zu überzeugen, dass alles, was die amerikanische Öffentlichkeit heutzutage glaubt, falsch ist. Aber wenn ihr mir nicht glaubt, schaut euch einfach mal um.

Sind das nicht genau dieselben Leute, die vor zwei Jahrzehnten gegen die Pharmaindustrie gewettert haben, die am Ende regelrechte Lobeshymnen auf Pfizer gesungen haben, als die Handlanger der Mainstream-Medien ihnen sagten, sie sollten sich die Covid-Impfstoffe spritzen lassen?

Natürlich waren sie das!

Und sind nicht genau die Leute, die die staatliche Zensur anprangerten, als sie von Scary Poppins betrieben und gegen Trump-Anhänger gerichtet war, dieselben, die die staatliche Zensur jetzt bejubeln, da sie von Trump betrieben und gegen pro-palästinensische Campus-Demonstranten und linke Talkshow-Moderatoren gerichtet ist?

Das wissen Sie doch!

Und haben nicht genau die Leute, die das Tragen einer Gesichtsmaske während der „Scamdemic“ zu einem zentralen Bestandteil ihrer Identität gemacht hatten, einfach die Maske fallen lassen und eine ukrainische Flagge gehisst, sobald die Covid-Erzählung fallen gelassen wurde?

Das kannst du glauben, Kumpel!

Und sind nicht genau die Leute, die für Trump gestimmt haben, weil er versprochen hatte, den Sumpf trockenzulegen, die Epstein-Akten zu veröffentlichen und Amerika aus unnötigen Kriegen im Nahen Osten herauszuhalten, genau dieselben, die Trump jetzt verteidigen, weil er den Sumpf aufgefüllt, die Epstein-Akten vertuscht und Amerika in einen weiteren unnötigen Krieg im Nahen Osten geführt hat?

Muss man das überhaupt fragen?

Tatsächlich müssen wir nicht lange suchen, um Beispiele dafür zu finden, wie Joe Q. Normie und Jane Q. Soccermom (Betonung auf „Q“) auf jeden Brei hereinfallen, den die Schwätzer im Glotze ausschenken.

Nun, um das klarzustellen: Das ist kein rein amerikanisches Phänomen. William Casey mag es sich bei jenem Treffen im Weißen Haus 1981 zum Ziel gesetzt haben, die amerikanische Öffentlichkeit zu desinformieren, aber das liegt nur daran, dass es als selbstverständlich gilt, dass das Täuschen des Rests der Welt ein wesentlicher Teil der Mission der CIA ist. Alles, was Casey eigentlich sagte, war, dass die Desinformationskampagne der Behörde erst dann vollständig wäre, wenn die amerikanische Öffentlichkeit genauso getäuscht wäre wie alle anderen auf der Welt. Und glauben Sie mir, einem Kanadier in Japan, der in Irland gelebt und zahlreiche Länder in Europa und Asien bereist hat: Die Menschen auf der ganzen Welt sind genauso in die Irre geführt wie die Amerikaner.

Na, wenn das mal nichts ist! Jemand soll die Fotografen rufen und George Bushs Fluganzug bereithalten. Es ist Zeit für das „Mission Accomplished“-Foto!

…aber Moment mal. Warte doch kurz. Du gehörst doch zur Öffentlichkeit, oder? Und du bist doch nicht einer derjenigen, die auf die Desinformationskampagne der CIA hereingefallen sind, oder?

Und ich gehöre nicht zur amerikanischen Öffentlichkeit, aber ich gehöre zur weltweiten Öffentlichkeit, die, wie wir bereits festgestellt haben, das unausgesprochene Ziel von Caseys Kampagne war. Und ich bin doch nicht einer der Betrogenen der Desinformationskampagne der CIA, oder?

Es ist doch nicht so, dass alles, woran wir glauben, falsch ist… oder?

DU GLAUBST, ALLES IST FALSCH

Ja, wir hier im Land der Verschwörungsrealität betrachten uns als die wenigen Auserwählten, denen es irgendwie gelungen ist, die Desinformationskampagnen der CIA zu durchschauen. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, dass das wachsende Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Desinformationskampagnen und schmutzigen Tricks der CIA selbst dazu genutzt werden könnte, weitere Desinformationskampagnen voranzutreiben?

Nehmen wir diese faszinierende Fallstudie, die gerade auf dem Radar aufgetaucht ist: die eskalierende Gegenreaktion gegen KI-Rechenzentren. Zuschauer von „The Corbett Report“ wissen, dass es eine wachsende Bewegung gegen den Bau dieser wasser- und energieverschlingenden, Überwachung ermöglichenden Monstrositäten gibt – und das aus gutem Grund. Diese Rechenzentren zerstören die lokale Umwelt, treiben die Versorgungskosten für Anwohner in die Höhe, die ohnehin schon Mühe haben, über die Runden zu kommen, helfen den Big-Tech-Giganten, noch reicher zu werden, während sie das „Big-Brother“-Spionagenetz für den Deep State aufbauen, und erleichtern zudem den Ersatz von Einstiegsjobs durch KI-Technologien.

Angesichts all dieser unbestreitbaren Fakten kann sicherlich jeder mit der Bewegung gegen die Rechenzentren sympathisieren, oder? Jung/alt, Arbeiter/Angestellter, liberal/konservativ – wie könnte eine der üblichen „Teile und herrsche“-Taktiken funktionieren, um die Menschen dazu zu bringen, sich gegen die Datenzentrums-Demonstranten zu stellen?

…Und dann kommen unsere Freunde in den Mainstream-Medien mit ihrer brisanten neuen Enthüllung: „Von Soros finanzierte Indivisible nimmt Datenzentren in Temple, Texas, ins Visier.“

Ganz recht, die Spitzenreporter von The Dallas Express haben den Skandal des Jahrhunderts aufgedeckt! Wie sich herausstellt, hat eine nationale Gruppe, die einmal Geld von Soros erhalten hat, einen Ortsverband in Temple, Texas, der einmal eine einzige „Protest- und Unterschriftenaktion“ vor dem Rathaus von Temple unterstützt hat, um gegen ein lokales Rechenzentrum zu protestieren. Sie wissen also, was das bedeutet: Der Widerstand gegen Rechenzentren ist komplett gefälscht! Es ist Teil derselben Astroturf-Soros-Armee, die für jeden Protest verantwortlich ist, der jemals in Amerika stattfindet! Fall abgeschlossen!…

…Oder zumindest ist das die Schlussfolgerung, die der Bericht nahelegt und die in die Verschwörungswelt durchdringt, wenn die „vertrauenswürdige“ „alternative“ Medien-„Nachrichten“-Quelle ZeroHedge die Geschichte aufgreift und damit weitermacht. Wie ein scharfsinniger ZeroHedge-Kommentator bemerkte:

ZeroHedge zeigt wirklich sein wahres Gesicht, wenn es den Widerstand gegen Rechenzentren als eine Art ludditische Ideologie darstellt. Beachten Sie, dass der Artikel Soros [sic] nicht direkt mit dem Widerstand in Verbindung bringt, sondern nur darauf hinweist, dass eine einzige oppositionelle Organisation, die von ihm finanziert wird, daran beteiligt ist. Wer, der diese Worte liest, kann tatsächlich behaupten, dass diese Zentren unser Leben verbessern werden? Wer hat überschüssiges Wasser und überschüssigen Strom?

Oder, um einen anderen Kommentator zu zitieren: „Ich kann mir die Brainstorming-Sitzung bei ZH nur zu gut vorstellen: Welche Schlagzeile können wir uns ausdenken, um unsere Leserschaft von Rechenzentren zu überzeugen?“

Aber so laufen die Dinge in einer Welt, in der die Menschen das Desinformationsprogramm der CIA durchschauen. Sobald wir alle den bösen Bösewicht identifiziert haben, kann dieser böse Bösewicht herangezogen werden, um Dissidenten wieder in die Herde einzuschüchtern, und voilà: Problem gelöst!

Wenn also die breite Masse kurz davor steht, einen Butlerianischen Dschihad zu starten, schickt einfach Kevin O’Leary, um zu argumentieren, dass jeglicher Widerstand gegen die Big Tech von den Chinesen finanziert wird. Und wenn das nicht funktioniert – was es natürlich nicht tut –, sagt den Leuten einfach, dass Soros den Widerstand finanziert.

Schachmatt, Verschwörungsrealisten! Jetzt müsst ihr die Rechenzentren unterstützen. Schließlich seid ihr nicht im Team Soros, oder?!

Aber Moment, es kommt noch schlimmer! Ja, Verschwörungsrealisten, die nicht über die Schlagzeile hinauslesen, lassen sich mit diesem „Soros-Finanzierung“-Trick oder ähnlichen Täuschungsmanövern manipulieren. Aber was wäre, wenn man die ehemals kritischen Denker der Verschwörungsgemeinschaft dazu bringen könnte, alle Informationen zu einem Thema von vornherein abzulehnen? Wäre das nicht der ultimative kognitive Trick?

Nun, ratet mal…

DIE POST-WAHRHEITLICHE WELT

Halt mich auf, wenn du das schon mal gehört hast: Wir leben in einer postfaktischen Welt.

Natürlich hast du diesen Ausdruck schon einmal gehört. Seit Trumps erstem Amtsantritt im Jahr 2017 gab es unzählige Analysen, Gastkommentare, Kommentare und sogar wissenschaftliche Artikel, die sich mit dem Wesen unseres „postfaktischen Zeitalters“ auseinandersetzen. Diese klagenden Jeremiaden von globalistischen Propagandisten und Handlangern des Establishments warnen uns, dass Trump seine MAGA-Kultmitglieder von einer epistemologischen Klippe stürzt und dass wir in eine Welt eintreten, in der „objektive Fakten weniger zählen als persönliche Gefühle und ideologische Loyalität“.

Die Wahrheit ist natürlich, dass wir schon seit sehr langer Zeit in dieser „postfaktischen“ Realität leben.

Das war schließlich genau die Realität, die Orwell in „Rückblick auf den Spanischen Bürgerkrieg“ beschrieb, seiner 1943 erschienenen Rückschau auf seine Zeit als Kämpfer für die Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg. In diesem Text schildert er nicht nur seine Kampferfahrungen, sondern auch, wie der Krieg in den Zeitungen zu Hause falsch dargestellt wurde.

Schon früh im Leben war mir aufgefallen, dass kein Ereignis jemals korrekt in einer Zeitung berichtet wird, aber in Spanien sah ich zum ersten Mal Zeitungsberichte, die keinerlei Bezug zu den Tatsachen hatten, nicht einmal den Bezug, der in einer gewöhnlichen Lüge impliziert ist. Ich sah Berichte über große Schlachten, wo es keine Kämpfe gegeben hatte, und völliges Schweigen, wo Hunderte von Männern getötet worden waren. Ich sah, wie Truppen, die tapfer gekämpft hatten, als Feiglinge und Verräter angeprangert wurden, und andere, die nie einen Schuss abgefeuert hatten, als Helden imaginärer Siege gefeiert wurden, und ich sah, wie Zeitungen in London diese Lügen verbreiteten und eifrige Intellektuelle emotionale Überbauungen über Ereignisse errichteten, die nie stattgefunden hatten. Ich sah tatsächlich, wie Geschichte nicht danach geschrieben wurde, was geschehen war, sondern danach, was gemäß verschiedenen ‚Parteilinien‘ hätte geschehen sollen.

Dass Zeitungen über Ereignisse lügen, um eine Erzählung zu konstruieren, die ihren politischen Vorurteilen entspricht, ist leider nicht schockierend. Was Orwell jedoch schockierte – und was uns schockieren sollte –, ist, dass die Öffentlichkeit nicht nur wusste, dass sie belogen wurde, sondern dies auch akzeptierte. Tatsächlich, so warnte er weiter, sei die Erwartung der Öffentlichkeit, dass jede Berichterstattung Propaganda sei, noch gefährlicher als die Propaganda selbst:

So etwas macht mir Angst, weil es mir oft das Gefühl gibt, dass das Konzept der objektiven Wahrheit aus der Welt verschwindet. […] Ich weiß, es ist in Mode zu sagen, dass der Großteil der aufgezeichneten Geschichte ohnehin aus Lügen besteht. Ich bin bereit zu glauben, dass Geschichte größtenteils ungenau und voreingenommen ist, aber was für unsere eigene Zeit charakteristisch ist, ist die Abkehr von der Vorstellung, dass Geschichte wahrheitsgemäß geschrieben werden könnte.

Es ist natürlich diese Beobachtung – die Beobachtung, dass sich die Öffentlichkeit so sehr an die Lügen gewöhnt hat, dass sie nicht mehr an die Wahrheit selbst glaubt –, die Orwells spätere Konstruktion des Polizeistaats in Nineteen Eighty-four und damit auch unsere Vorstellung vom ultimativen totalitären Regime prägte. Big Brothers Mission war erst dann erfüllt, als Winston wirklich glaubte, dass zwei plus zwei fünf ergibt, oder was auch immer die Partei ihm zu glauben auftrug.

Es ist nicht schwer, die Parallelen zu unserer eigenen Zeit zu erkennen. Wie oft haben wir in der Verschwörungs- und Realitätsgemeinschaft schon gehört, dass „alles, was uns gesagt wurde, eine Lüge ist“? Schließt das auch die Beobachtung selbst ein – dass „alles, was uns gesagt wurde, eine Lüge ist“ – oder ist diese Beobachtung von dem Diktum ausgenommen? Tatsächlich zeigt ein kurzer Moment des Nachdenkens, dass der zersetzende Zynismus des Refrains „alles ist eine Lüge“ sogar den Refrain selbst zu zerstören droht.

Diese Überlegungen sind nicht nur eine philosophische Übung. Wenn wir zulassen, dass wir uns von der Wahrheit lösen, enden wir als zersplitterte, apathische und unfähige Gruppe, die völlig unfähig ist, den Verschwörern und ihren Machenschaften Widerstand zu leisten.

HAT DIE CIA GEWONNEN?

Nichts ist einem informierten, motivierten und organisierten Widerstand abträglicher als eine Öffentlichkeit, die aufgehört hat, an die Wahrheit zu glauben.

Was könnte der Forschung, dem Studium und der Untersuchung tatsächlich noch gegensätzlicher sein als das giftige Achselzucken zynischer Verleugnung?

Warum deine Zeit damit verschwenden, den Iran-Krieg zu studieren? Atomwaffen gibt es gar nicht!

Warum deine Zeit damit verschwenden, Biowaffen zu studieren? Viren gibt es gar nicht!

Warum deine Zeit damit verschwenden, das geheime Weltraumprogramm zu studieren? Den Weltraum gibt es nicht (und die Erde ist flach, du ignoranter Globetard!).

Warum deine Zeit damit verschwenden, dich mit dem 11. September oder dem Bombenanschlag beim Boston-Marathon oder irgendeinem anderen Vorfall im Krieg gegen den Terror zu beschäftigen? Das waren alles Hologramme und Krisenschauspieler!

Siehst du, es ist nicht nur so, dass alles, woran du glaubst, falsch ist. Es ist so, dass du, wenn du auf Caseys Desinformationskampagne hereinfällst, glaubst, alles sei falsch! Es gibt kein Nachrichtenereignis und keine weltbewegende Entwicklung, die nicht mit den Parolen der modernen Verschwörungstheoretiker abgetan werden könnte: „Das gibt es nicht!“ oder „Das ist nie passiert!“ oder „Das ist alles Fake!“

Keine Untersuchung nötig. Keine Informationen akzeptiert. Kein Aufwand erforderlich. Nur ein herablassendes Handwedeln, während die Verschwörer ihre Agenda weiter vorantreiben.

Und wenn wir wirklich glauben, dass „alles, was uns erzählt wurde, eine Lüge ist“ – wenn wir, mit anderen Worten, keine Grundlage der Wahrheit haben, auf der wir stehen können, außer unseren eigenen Gefühlen und Intuitionen –, was bringt es dann, eine Gemeinschaft aufzubauen? Was ist der Sinn, Maßnahmen zu ergreifen, um den Übeltätern entgegenzuwirken? Was nützt es, Gemeinsamkeiten mit Gleichgesinnten zu finden und Bündnisse zu schmieden, um unser Leben zu verbessern?

Schließlich glaubt Ihr Nachbar, der an 99,99 % derselben Dinge nicht glaubt, an die auch Sie nicht glauben, insgeheim wahrscheinlich doch an etwas. Vielleicht ist er ein *Huch* Anhänger der flachen Erde! Oder vielleicht *sag, dass es nicht wahr ist!*glaubt sie, dass Viren die beste Erklärung für die gemeinschaftliche Übertragung der Erkältung sind, die wir alle schon dutzende Male in unserem Leben persönlich miterlebt haben. Oder vielleicht *um Himmels willen!* glaubt er, dass Atomwaffen tatsächlich existieren und es sich lohnen könnte, einen atomaren Holocaust zu vermeiden!

Jeder, der schon einmal Zeit damit verbracht hat, diese Themen in Online-Foren zu diskutieren, weiß nur zu gut, dass die Menschen es tausendmal lieber lieben, sich mit ihren Nachbarn zu streiten, als mit diesen Nachbarn zusammenzuarbeiten, um parallele Strukturen aufzubauen und die Kontrolle der Verschwörer zu verringern.

Angesichts des Vorstehenden lässt sich Caseys Diktum vielleicht wie folgt umformulieren: „Wir werden wissen, dass die Desinformationskampagne der CIA abgeschlossen ist, wenn die Menschen auf der Welt überhaupt nichts mehr glauben.“

Wenn das der Fall wäre, welches Diktum könnten wir dann formulieren, um dem entgegenzuwirken? Was könnten wir als Maßstab festlegen, um nicht den Erfolg der CIA, sondern ihr Scheitern zu messen?

Vielleicht: „Wir werden wissen, dass die Desinformationskampagne der CIA gescheitert ist, wenn eine kritische Masse der Öffentlichkeit aktiv mit ihren Freunden und Nachbarn zusammenarbeitet, um Informationen zu prüfen, festzustellen, was wahr ist, und gemeinsam daran zu arbeiten, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.“

Aus irgendeinem Grund bezweifle ich, dass sich dieser Satz in der Öffentlichkeit durchsetzen wird, aber vielleicht kann einer von euch Wortakrobaten da draußen etwas Prägnanteres vorschlagen.