Die Illusion des 5D-Schachspiels

Wouter Meijs

Je brutaler geschrien wird, desto näher rückt die Implosion. Oder gehört der Zusammenbruch Amerikas zur Illusion des 5D-Schachspiels?

Ich habe gemerkt, dass ich auch gut einen Tag ohne Geopolitik auskommen kann. Mehr noch, ich bin mit ihr aufgewachsen – bis auf 1,96 Meter sogar. Vielleicht ist diese Art von Wissen gar nicht so gut für uns. Vielleicht sollte man stattdessen ab und zu lieber rohe Milch trinken. Der Fear Porn, den die Medien uns einzureiben versuchen, bringt uns letztlich nicht wirklich weiter. Vielleicht sollte man eher versuchen, sich darüber zu erheben.

Im Utrechter Haus, in dem ich aufpasse, gieße ich die Pflanzen, mache den Abwasch und gehe mit der Schaufel durch das Katzenklo. Zwischen meiner eigenen Arbeit und dem Nichtstun kann ich das alles gerade noch irgendwie managen. Der Fernseher bleibt aus, denn ich kann meine kostbare Aufmerksamkeit nicht auch noch auf diesen Sandkasten im Nahen Osten richten. Bevor ich da mit der Schaufel durch bin …

Rational betrachtet natürlich schon. Ich kann die Karten hervorholen: Welche Gruppierungen sitzen wo und über welche Wege laufen Menschenhandel und Öl? Aber für unsere Seele ist das, was dort weiter entfernt geschieht, emotional zu viel, um es wirklich erfassen zu können. Als würde jeder Einzelne von uns plötzlich die Verantwortung für einen ganzen Planeten aufgebürdet bekommen. Die Katze, auf die ich aufpasse, steht darüber. Und auf den Fahrradwegen von Utrecht herrscht ohnehin schon genug Krieg.

Ich gehe durch die Stadt und sehe ein Poster mit „Peace now“ und etwas weiter „Stoppt den Krieg“. Alles schön und gut – aber was ist mit all den Pädophilen, Reptilien und Satanisten, die überall an den Fäden und aneinander ziehen? Wie sollen wir die friedlich loswerden? Sie verstehen nur eine Sprache, und das ist die Sprache von Macht und Gewalt – freundlich fragen funktioniert nicht. Macht es dich nicht manchmal rasend, wenn Politiker über das Klima reden, während sie selbst überall hinfliegen? Über Gleichheit und Demokratie sprechen, während sie sich über Umvolkungsagenden und Insiderhandel die Taschen füllen?

Dieses parasitäre Verhalten ist aus den Vereinigten Staaten herübergeweht. Es repräsentiert die alte 3D-Welt, die am Einstürzen ist und um ihr Leben kämpft – und unseres gleich mit hinunterziehen will. Plus Zinsen. Mit einem letzten Versuch totaler Dominanz, bevor wir uns in Richtung 5D davonmachen. Rechenzentren, KI, Google, Bill Gates’ Spritzen, Mücken und Zecken. Die ganze Erde wurde programmiert mit Mondlandungen, 9/11, Disney(-Kreuzfahrten) und Hollyweird-Filmen. Oh Hans, jetzt schon wieder Hanta. Kein Wunder, dass sich inzwischen alles wie ein Filmset anfühlt und das eigene Leben immer traumartiger erscheint. Das Gewicht der Matrix ist einfach zu schwer geworden, also beginnen wir loszulassen.

Es herrschte immer Konsens über unsere Realität. Wir teilten die Meinung, dass wir uns auf dem Höhepunkt der Zivilisation befinden würden, Dinosaurier plump waren, Hitler und die Terroristen böse seien, man hart arbeiten müsse, weil das eben so sei. Für jemand anderen. Doch die Zeitlinien spalten sich inzwischen rasend schnell. Unzählige Abzweigungen mit 3D, 5D, pro/gegen Israel, Optimisten, Armutsdenkern, Aliens und Menschen, die die Rückkehr des Messias sehen. Ist Trump am Ende doch derjenige, der mittels Kriegen die babyfressende Schlangenbrut ausrottet? Zu jeder Zeitlinie passt ein anderer Trump. Der eine verging sich auf Epstein Island, der andere ist etwas größer, einer ist dicker, einer wirkt wie ein Antichrist und einer wurde während seiner Rede voll am Kopf getroffen.

Genau an dem Ort, von dem aus versucht wird, die Welt mittels Petrodollar, globalem Narrativ, PsyOps und Medienhypnose zu kontrollieren, werden die Risse am heftigsten sichtbar werden. Je brutaler geschrien wird, desto näher rückt die Implosion. Oder gehört der Zusammenbruch Amerikas zur Illusion des 5D-Schachspiels? Die Kunst der Kriegsführung: schwach erscheinen, während man stark ist.

Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die wirklich wissen, was auf hoher Ebene geschieht – sonst könnten wir diesen spirituellen Krieg niemals gewinnen. Ich schaue immer wieder mit Verwunderung auf die Marionetten, die auf Gefahren aus dem Ausland zeigen, während sie selbst den Staat untergraben und die Kassen plündern. Die inklusiv reden, aber exklusiv handeln. Oder auf die Experten, die alles über Machtverhältnisse wissen. Unter ihrer Aufmerksamkeit wächst die Geopolitik zu immer mehr intellektuellen Diskussionen heran, ohne dass dabei auch nur irgendetwas gefühlt wird. Autorität über und aus der äußeren Welt gibt es genug. Jetzt fehlt nur noch die innere. Aber die macht Angst.