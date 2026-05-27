Amerikas Plan für den Dritten Weltkrieg

Von Eric Zuesse

Der Plan der US-Regierung für den Dritten Weltkrieg (WW3) ist derselbe, den sie seit Beginn des US-Imperiums und des „Kalten Krieges“ verfolgt, um die Kontrolle über die gesamte Welt zu erlangen – und das begann am 25. Juli 1945. Da die USA jedoch seit Jahrzehnten über 50 % der weltweiten Militärausgaben aufwenden (im Jahr 2024 werden es „65 % DER GESAMTEN JÄHRLICHEN WELTWEITEN MILITÄRAUSGABEN“ sein), um rund 900 ausländische Militärstützpunkte zu unterhalten und die Welt zum Vorteil der amerikanischen Milliardäre zu überwachen, die die meisten der großen internationalen Konzerne der Welt kontrollieren, ist die USA im Inland international wirtschaftlich immer weniger wettbewerbsfähig geworden und bürdet daher ihren Kolonien (wie beispielsweise der NATO) einen immer größeren Teil der finanziellen Last ihres Imperiums auf; sie verlangt nun von ihnen, die Durchführung von US-Aggressionen zu finanzieren, wie illegale (nicht von der UNO genehmigte) Invasionen, Wirtschaftssanktionen sowie Propaganda, Blockaden und Staatsstreiche gegen Russland, China, Iran und anderer Länder, die die USA noch nicht zum Vorteil ihres Milliardärsimperiums unter ihre Kontrolle bringen konnten.

Am 19. Mai titelten Alex Christoforou und Alexander Mercouris, zwei Experten für die Kriege des US-Imperiums zur endgültigen Eroberung sowohl Russlands als auch Chinas, mit „Europas Drohnen-Eskalations-Glücksspiel gerät außer Kontrolle“ und erörterten die gegenwärtige Phase, in der das US-Imperium die direkten militärischen Kosten seiner Bemühungen, letztendlich sowohl Russland als auch China zu erobern, auf seine europäischen Kolonien abwälzt.

Ebenfalls am 19. Mai veröffentlichte Gallup einen Bericht mit dem Titel „Globales Vertrauen in Institutionen: Ein 20-Jahres-Rückblick“ und berichtete, dass sie „geringes Vertrauen in US-Institutionen“ festgestellt hätten, mit Ausnahme von 70 % Vertrauen in „Kleinunternehmen“ und 62 % Vertrauen in „das Militär“ (das Amerikas korrupteste Institution und die EINZIGE Bundesbehörde ist, die noch nie geprüft wurde), zu deren Eigentümern jedoch auch die Eigentümer der Mainstream-Nachrichtenmedien gehören, sodass diese Nachrichtenmedien Propagandainstrumente für das US-Militär sind. Kurz gesagt: Die Milliardäre kontrollieren die Gedanken der Öffentlichkeit. Deshalb ist „das Militär“ eine von nur zwei US-Institutionen, die von der US-Öffentlichkeit respektiert werden.

Zwischen 1973 und 2025 sank die Zustimmungsrate für organisierte Religion von 60 % auf 32 %, für das Gesundheitssystem von 70 % auf 32 %, für das Präsidentenamt von 60 % auf 30 %, für Zeitungen von 50 % auf 17 %, für Fernsehnachrichten von 50 % auf 11 % und für den Kongress von 45 % auf 10 %.

Am 16. November 2021 titelte die New York Times: „Daten zeigen: US-Verbündete sind maßgeblich für den weltweiten Rückgang der Demokratie verantwortlich: Daten zeigen, dass Länder, die mit Washington verbündet sind, fast doppelt so stark zurückfielen wie Nicht-Verbündete, was lang gehegte Annahmen über den amerikanischen Einfluss in Frage stellt.“ und berichtete: „Mit wenigen Ausnahmen verzeichneten die mit den USA verbündeten Länder in diesem Zeitraum fast kein demokratisches Wachstum, während viele Länder außerhalb des Einflussbereichs Washingtons dies sehr wohl taten.“ Die Daten „deuten darauf hin, dass ein Großteil des weltweiten Rückschritts den Demokratien nicht von ausländischen Mächten aufgezwungen wird, sondern vielmehr ein Verfall ist, der innerhalb des mächtigsten Netzwerks der Welt aus überwiegend demokratischen Allianzen entsteht.“ Dies ist eine Art von „Verfall“, der historisch typisch für Imperien in ihrer Niedergangsphase ist, während sie verzweifelt immer größere Teile ihrer Aggressionen (ihrer Militärausgaben) nach unten auf ihre Kolonien abwälzen, um diese zu finanzieren, während das Imperium selbst auseinanderfällt.

Folglich fordert das US-Regime nun von Europa, die eindeutig vorderste Position einzunehmen, um die Absicht der NATO umzusetzen, Russland zunächst mit feindlichen Nationen im Westen zu umzingeln und dann die Initiative zur Invasion Russlands zu ergreifen, wovon die NATO ausgeht: „Deutschland warnt, Russland könnte die NATO bis 2029 angreifen, da die Bedrohungsbewertungen der Geheimdienste zunehmen“. „Russland könnte die NATO in den nächsten vier Jahren angreifen, warnt der deutsche Verteidigungsminister“. „NATO-Chef warnt Mitglieder, sich auf einen Krieg mit Russland ‚vorzubereiten‘“. NATO-Chef Mark Rutte sagt: „Stellen Sie sich nur vor, Putin würde seinen Willen durchsetzen. Die Ukraine unter der Knute der russischen Besatzung, seine Streitkräfte, die an einer längeren Grenze zur NATO vorrücken, und ein deutlich erhöhtes Risiko eines bewaffneten Angriffs auf uns. Das würde eine wahrhaft gigantische Umstellung unserer Abschreckung und Verteidigung erfordern. Die NATO müsste ihre militärische Präsenz entlang der Ostflanke erheblich verstärken, und die Verbündeten müssten bei den Verteidigungsausgaben und der Rüstungsproduktion viel weiter gehen und schneller vorankommen.“ Russland rücke der NATO zu nahe, sagt er; daher MÜSSE die NATO noch weiter expandieren. Und das würde keine russische Invasion der USA bedeuten, sondern eine russische Invasion Europas. Deutschland muss also seine Invasion Russlands im Rahmen der Operation Barbarossa wiederholen, diesmal jedoch, um sich gegen „russische Aggression“ zu „verteidigen“. Die neokonservative Kennedy School der Harvard University titelt „Russische Bedrohungen für die Ostflanke der NATO: Szenarien, Strategie und Politik für die europäische Sicherheit“ und sagt: „Europa steht vor dem gefährlichsten Sicherheitsumfeld seit Jahrzehnten. Russland nutzt eine Mischung aus Grauzonentaktiken und offenen Drohungen mit militärischen Maßnahmen, um die NATO zu schwächen und ein faktisches Veto gegen die geopolitischen Bindungen seiner Nachbarn durchzusetzen. Verschiebungen in den außenpolitischen Prioritäten der USA und der Bündnispolitik unter der Trump-Regierung machen das Ausmaß und die Glaubwürdigkeit der US-Unterstützung unsicherer. Einige europäische Staaten haben als Reaktion auf diese Entwicklungen wichtige Schritte zur Stärkung ihrer Sicherheit unternommen, doch bestehen auf dem gesamten Kontinent nach wie vor erhebliche Defizite bei der Einsatzbereitschaft und den Fähigkeiten.“ Am 19. Mai titelte Reuters: „Exklusiv: USA planen laut Quellen, die der NATO in Krisenzeiten zur Verfügung stehenden Streitkräfte zu reduzieren“, und berichtete: „Die Trump-Regierung plant, den NATO-Verbündeten diese Woche mitzuteilen, dass sie den Pool an militärischen Kapazitäten reduzieren wird, den die USA zur Unterstützung der europäischen NATO-Staaten in einer größeren Krise zur Verfügung stellen würden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen.“ Der amerikanische Plan sieht vor, dass die US-Regierung und ihre Milliardäre relativ unbeschadet aus dem Dritten Weltkrieg hervorgehen, da die Invasionsstreitkräfte lediglich aus ihren europäischen Kolonien gegen Russland bestehen würden. Auf diese Weise würden sie den Dritten Weltkrieg gewinnen – sofern der Planet selbst überleben könnte und Russland nicht ebenfalls Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ergreifen würde.