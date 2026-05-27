Der US- Ökonomie-Professor Jeffrey Sachs – international geschätzt mit Jahrzehnten geopolitischer Kontakte auf höchster Ebene – hält die baltischen Staaten für den „gefährlichsten Ort der Welt“ und Bundeskanzler Merz für den „verantwortungslosesten deutschen Regierungschef seit Jahrzehnten“.

Von Rainer Rupp

In einem Gespräch mit dem norwegischen Professor Glenn Diesen am 23. Mai 2026 bezeichnete der renommierte US-Ökonom und Friedensforscher Jeffrey Sachs die drei baltischen Staaten – Estland, Lettland und Litauen – als „wahrscheinlich den gefährlichsten Ort auf dem gesamten Planeten“. Denn die von diesen russenfeindlichen Ländern ausgehende Eskalation der NATO im Ostseeraum hat diese Region zum wahrscheinlichsten Schauplatz eines großen heißen Kriegs zwischen der Nordatlantischen Terrororganisation NATO und Russland gemacht.