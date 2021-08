US-Regimewechsel in Myanmar schreitet voran

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Im Rahmen einer viel umfassenderen, globalen Kampagne zur Verhinderung des Aufstiegs Chinas haben die Vereinigten Staaten besonders darauf geachtet, Unruhen in Südostasien zu schüren und die Beziehungen zwischen der Region und China zu sabotieren – dem größten und wichtigsten Handelspartner und Investor der Region sowie einem Schlüsselpartner bei der Förderung der Infrastruktur und der Modernisierung der regionalen Streitkräfte.

Von allen südostasiatischen Ländern hat Myanmar am meisten gelitten. Über Jahrzehnte hinweg haben die USA jedes Jahr Millionen von Dollar investiert, um ein Klientelregime an die Macht zu bringen, das von Aung San Suu Kyi und ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NDL) angeführt wird.

Im Februar dieses Jahres wurde diese Regierung schließlich durch das Militär des Landes entmachtet.

Seitdem haben von den USA unterstützte Oppositionsgruppen eine Parallelregierung mit der Bezeichnung „Nationale Einheitsregierung“ (NUG) gebildet und bewaffnete Gruppen mit der Bezeichnung „Volksverteidigungskräfte“ (PDF) aufgestellt, die jetzt die Städte und Straßen des Landes terrorisieren und zunehmend nach einer westlichen Intervention rufen.

Ein Artikel von Mother Jones vom 5. August 2021 mit dem Titel „Myanmar Oppositionsführer: We Need More Help From Biden to Defeat the Military Junta“ (Wir brauchen mehr Hilfe von Biden, um die Militärjunta zu besiegen), legt die Absichten der NUG dar, die Unterstützung der USA durch Aufrufe an US-Präsident Joe Biden selbst zu gewinnen.

In dem Artikel wird der „Minister für internationale Zusammenarbeit“ der NUG, Sasa, zitiert, der den Wunsch der Opposition nach uneingeschränkter Unterstützung durch die Vereinigten Staaten erläutert:

Sasa stellt fest, dass die NUG die bisherigen Schritte Washingtons zu schätzen weiß, aber er sagt, dass Biden noch mehr tun kann, um den Putsch zurückzuschlagen: „Es gibt viele weitere Hebel, die eingesetzt werden müssen, um mehr Druck auf die Militärjunta auszuüben.“ Er nannte mehrere spezifische Massnahmen, die die Biden-Administration ergreifen könnte, wie z.B. die Anerkennung der NUG als die einzige legitime Regierung Myanmars. Dies würde eine totale Ablehnung der Junta und ein amerikanisches Engagement für Demokratie und Freiheit in der ganzen Welt signalisieren, meint Sasa, und die Moral der für die Demokratie kämpfenden Bürger Myanmars stärken. Diese Aktion hätte auch konkrete Folgen: Sie würde der NUG den Weg ebnen, um Zugang zu etwa 1 Milliarde Dollar an Geldern der myanmarischen Regierung zu erhalten, die seit der Machtübernahme durch das Militär in den Vereinigten Staaten eingefroren wurden. Und die Anerkennung durch Washington würde es der NUG erleichtern, Unterstützung von internationalen Finanz- und humanitären Organisationen zu erhalten, darunter die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Weltgesundheitsorganisation. Die NUG könnte diese Mittel nutzen, um sich über Wasser zu halten und Maßnahmen zur Bekämpfung des COVID zu entwickeln.

In der Zwischenzeit hat die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman direkt mit dem „Außenminister“ der NUG, Zin Mar Aung, gesprochen. In einem öffentlichen Tweet von Shermans offiziellem Konto heißt es:

Ich habe heute mit [Zin Mar Aung] gesprochen, um die Bemühungen der NUG und anderer zu besprechen, Burma [Myanmar] auf den Pfad der Demokratie zurückzuführen und die Pandemie zu bekämpfen. Wir begrüßen den Mut und die Überzeugung des Volkes von Burma [Myanmar], das eine integrative, demokratische Zukunft aufbauen will.

Der Schritt symbolisiert den Wunsch Washingtons, die NUG tatsächlich als „legitime“ Regierung Myanmars anzuerkennen und damit die politische Krise weiter zu eskalieren, so wie es die USA in Venezuela durch die Anerkennung von Juan Guaidó getan haben – oder wie die USA Libyen 2011 noch tiefer in den Konflikt getrieben haben, als sie bewaffnete Extremisten in Benghazi als „legitime“ Herrscher des Landes anstelle der Regierung in Tripolis anerkannten.

Ein Schritt der USA, die NUG als „offizielle“ Regierung von Myanmar anzuerkennen, würde nicht nur die Krise innerhalb des Landes weiter eskalieren lassen, sondern auch zu weiteren Spannungen zwischen dem Westen und den übrigen südostasiatischen ASEAN-Mitgliedern führen, die ansonsten eine strikte Nichteinmischungspolitik verfolgen.

Erwähnenswert sind auch die engen Beziehungen zwischen der US-Regierung und dem derzeitigen „Außenminister“ der NUG, Zin Mar Aung – nur um den theatralischen Charakter dieser „Verhandlungen“ und „Gespräche“ zu verdeutlichen, die die USA vorgeben zu führen, bevor sie „entscheiden“, ob sie eine Opposition anerkennen, die sie selbst geschaffen haben und erneut an die Macht bringen wollen.

Die „Außenministerin“ der NUG, Zin Mar Aung, hat ihre eigene Seite auf der Website des National Endowment for Democracy (NED) der US-Regierung – dem Finanzierungsarm der US-Regierung für Regimewechsel. Zin Mar Aung ist ein „Fellow“ des US NED. In ihrer Mini-Biografie ist vermerkt, dass sie auch Trägerin des „International Women of Courage Award“ des US-Außenministeriums ist, der ihr 2012 von der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton und der damaligen First Lady Michelle Obama verliehen wurde.

Im Jahr 2015 nahm sie an einer Veranstaltung des NED in Washington DC mit dem Titel „Burma 2015: The Make or Break Moment for Democratization“.

Sie gründete und leitete auch die „Yangon School of Political Science“ mit US-NED-Geldern (Seite 40, NED-Jahresbericht 2016). Die „Schule“ würde regelmäßig NED-Direktoren und andere westliche Interventionisten beherbergen. Sie beherbergt auch Leute wie den australischen Wirtschaftswissenschaftler Sean Turnell, der als „Wirtschaftsberater“ von Aung San Suu Kyi diente, bis beide im Februar 2021 verhaftet wurden.

Mit anderen Worten, der „Außenminister“ der NUG ist kein Vertreter Myanmars und der Interessen der Nation, Zin Mar Aung und andere NUG-Mitglieder sind in Wirklichkeit Vertreter der US-Interessen in Bezug auf Myanmar.

Dr. Sasas Appell an die USA um Unterstützung und Anerkennung zusammen mit den theatralischen „Gesprächen“ des US-Aussenministeriums mit den NUG-Mitgliedern, als ob es immer noch darüber nachdenkt, ob es sie weiter unterstützen soll oder nicht – obwohl die NUG in Wirklichkeit eine Schöpfung der US-Regierung ist – sollte die Frage nach den Motiven hinter der Entscheidung des myanmarischen Militärs vom Februar 2021, die Regierung von Aung San Suu Kyi zu stürzen, und ob „China“ hinter diesem Schritt steckt oder nicht, endgültig klären.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das einzige Hindernis für die USA, die NUG anzuerkennen und ihr eine breitere Unterstützung anzubieten, die Frage, ob sie eine realisierbare Option ist oder nicht.

In vielerlei Hinsicht wurde die Anerkennung von Juan Guaidó durch die USA in Venezuela eher zu einer Belastung als zu einem Fortschritt für die außenpolitischen Ziele der USA. Das Gleiche könnte mit der NUG in Myanmar geschehen. Die Versuche der USA, die Regierungen von Nachbarländern wie Thailand und jetzt auch Malaysia zu destabilisieren und zu stürzen, laufen weiter, werden aber immer schwächer. Der Wunsch, regionale „Synergien“ zu schaffen, wird von Washingtons Unfähigkeit, dies tatsächlich zu tun, stark überschattet.

Die Solidarität der ASEAN-Staaten gegen ausländische Einmischung ist eine Notwendigkeit, um zu verhindern, dass Myanmar (und der Rest der Region) sich in ein weiteres Libyen, Syrien oder die Ukraine verwandelt.

In einem viel umfassenderen, globalen Kontext zielen die Versuche der USA, Myanmar zu destabilisieren, indem sie die inkompetente NUG unterstützen und einen langwierigen bewaffneten Konflikt auslösen, darauf ab, das Land als Schlüsselpartner in Chinas Belt and Road Initiative (BRI) zu verleugnen. China war ein wichtiger Partner bei der Entwicklung der Infrastruktur Myanmars, einschließlich des Baus wichtiger Brücken und Dämme sowie einer inzwischen in Betrieb genommenen Pipeline, die Kohlenwasserstoffe von Häfen in Myanmars südwestlichem Bundesstaat Rakhine zur chinesischen Provinz Yunnan transportiert.

Myanmar ist einer von mehreren Druckpunkten, die sich die USA ausgesucht haben, um der BRI „entgegenzuwirken“ – nicht durch Wettbewerb, sondern dadurch, dass sie chinesische Projekte einfach niederbrennen und Regierungen zerstören, die bereit sind, mit Peking Geschäfte zu machen.

Auch wenn Myanmar immer wieder in den internationalen Schlagzeilen auftaucht, ist es wichtig, den Kontext der aktuellen Krise im Auge zu behalten, wenn die USA beschließen, die Krise weiter zu eskalieren.