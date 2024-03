US-Resolution zum Waffenstillstand im Gazastreifen eine reine Show der USA

US-Resolution zum Waffenstillstand im Gazastreifen und zum Geiselabkommen scheitert bei der UNO

Russland, China und Algerien lehnten die Maßnahme ab, weil sie nicht ausdrücklich einen Waffenstillstand forderte

Kyle Anzalone

China und Russland nutzten ihr Vetorecht im UN-Sicherheitsrat, um eine von den USA eingebrachte Resolution zu verhindern, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde, während andere Länder argumentierten, die Resolution sei verwässert worden. Die USA hatten zuvor eine Reihe von Resolutionen abgelehnt, in denen ein Waffenstillstand gefordert wurde.

Am Freitag stimmte der Sicherheitsrat mit 11:3:1 Stimmen über die Resolution ab, wobei Russland und China ihr Veto einlegten. Algerien, der Hauptbefürworter früherer Waffenstillstandsresolutionen, stimmte ebenfalls gegen den Antrag.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, erklärte in ihrer Rede vor dem Sicherheitsrat, dass Washington einen „sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand“ in Gaza wünsche. Kritiker der US-Resolution behaupten jedoch, der Text gebe Israel grünes Licht für die Fortsetzung seiner Angriffe.

Der algerische Botschafter Ben Jama erklärte nach der Abstimmung die Ablehnung seines Landes mit den Worten: „Der Text, der heute zur Abstimmung vorgelegt wurde, war keine klare Friedensbotschaft und hätte die Tötung weiterer palästinensischer Zivilisten zugelassen.“

Der geschäftsführende Vizepräsident des Quincy-Instituts Trita Parsi bemerkte, dass die Maßnahme israelische Forderungen enthält, während Kernfragen für die Palästinenser zweideutig formuliert sind. „Der Text weist darauf hin, dass diese Bemühungen um einen Waffenstillstand ‚in Verbindung mit der Freilassung ALLER verbleibenden Geiseln‘ stehen“, schrieb Parsi auf X. „Dies ist eine israelische Forderung, die von der Hamas im Gegenzug für einen zeitlich begrenzten Waffenstillstand und nicht für einen dauerhaften Waffenstillstand wahrscheinlich nicht akzeptiert werden wird.“

Der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen Wassili Nebenzya sagte, der Antrag sei Teil einer „Show“, die von den USA veranstaltet werde. „Der UN-Sicherheitsrat ist seit sechs Monaten nicht in der Lage, ein Dokument zu verabschieden, das einen Waffenstillstand in Gaza fordert. Alle Versuche sind am Widerstand der USA gescheitert“, sagte er. „Selbst jetzt erleben wir ein typisches heuchlerisches Schauspiel, bei dem die USA versuchen, etwas als ‚Waffenstillstand‘ getarnt zu verkaufen, das in Wirklichkeit eine vage Formel für die Festlegung eines Waffenstillstandsgebots ist.“

Chinas Botschafter Zhang Jun argumentierte, dass die US-Resolution implizit weitere israelische Operationen im Gazastreifen erlaube. Die US-Resolution sei „in der Kernfrage der Waffenruhe ausweichend. Der endgültige Text bleibt vage, da er weder einen sofortigen Waffenstillstand fordert noch eine Antwort darauf gibt, wie ein solcher kurzfristig erreicht werden kann“. Er fuhr fort: „Stattdessen stellt der US-Entwurf Vorbedingungen für einen Waffenstillstand, was gleichbedeutend damit ist, grünes Licht für die Fortsetzung des Tötens zu geben und inakzeptabel ist.“

Die USA haben bereits gegen drei frühere Resolutionen gestimmt, in denen ein Waffenstillstand gefordert wurde, sowie gegen andere Anträge im Sicherheitsrat, die das israelische Vorgehen im Gazastreifen verurteilt hätten, wie z. B. das Massaker vom 29. Februar, bei dem mehr als 100 Palästinenser getötet wurden. Thomas-Greenfield begründete dieses Stimmverhalten damit, dass die Forderung nach einem Waffenstillstand die Bemühungen Washingtons um ein Abkommen zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln untergraben würde.

Während das Weiße Haus auf ein Geiselabkommen zur Beendigung der Kämpfe fixiert ist, hat Tel Aviv wiederholt erklärt, dass es seine Offensivoperationen erst dann beenden wird, wenn es die Hamas ausgeschaltet hat. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Israel nach eigenen Angaben einen Angriff auf Rafah starten.

Hilfsorganisationen warnen, dass ein Angriff auf die 1,5-Millionen-Stadt zu völliger Verwüstung führen würde. Botschafter Zhang sagte, die neue US-Resolution verurteile nicht einmal einen möglichen Angriff auf Rafah. „Der Entwurf spricht sich nicht klar gegen einen Angriff auf Rafah aus, was ein völlig falsches Signal ist und schwerwiegende Folgen haben wird“, sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat.