Jemens Schachmatt im Indischen Ozean

Die Ansarallah hat die globale Machtdynamik in der Schifffahrt im Alleingang gestört. Jemen greift Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, tief im Indischen Ozean an, um die letzte Wasserstraße zum Besatzungsstaat abzuschneiden.

“Unser Volk ist bereit, Hunderttausende von Mudschaheddin nach Palästina zu schicken. Okay, die Geografie könnte ein Problem darstellen. Es könnte für unsere Leute ein Problem sein, in großer Zahl dorthin zu gehen. Dennoch und trotz aller Hindernisse werden wir nicht zögern, alles zu tun, was wir können. Wir sind mit unseren Brüdern in der Dschihad- und Widerstandsfront vollständig koordiniert, um alles zu tun, was wir machen können.”

– Abdul-Malik al-Houthi, 10 October 2023

Seit Abdul-Malik al-Houthis Ausrufung drei Tage nach Beginn der Al-Aqsa-Flutungsoperation des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober hat die jemenitische Ansarallah-Bewegung unter seiner Führung einen bemerkenswerten Wandel vollzogen.

Die maritime Reichweite der Ansarallah hat alle anfänglichen Erwartungen übertroffen und reicht nun bis zu den fernen Küsten des Indischen Ozeans, um Israel zu belagern, indem sie die Schifffahrtsinteressen des Besatzungsstaates ins Visier nimmt.

Die strategische Lage des Jemen ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer für die Palästinenser, die Israels brutale militärische Angriffe auf ihr Leben, ihre Häuser und ihre Lebensgrundlagen ertragen müssen, sondern ist auch zu einem entscheidenden Pfeiler im Kampf der Achse des Widerstands gegen die hegemonialen Machenschaften der USA in Westasien geworden.

Ende Februar schwor al-Houthi, die Angriffe auf Schiffe mit Verbindungen zu Israel auszuweiten, und erklärte: “Wir haben Überraschungen, mit denen die Feinde überhaupt nicht rechnen”, bevor er den erfolgreichen Test einer neuen Hyperschallrakete ankündigte.

Dies steht in krassem Widerspruch zu den westlichen Darstellungen, die ihre eigenen Eindämmungsbemühungen anpreisen, um den Jemen einzukreisen und seine Fähigkeit zu vereiteln, Schiffe, die nach Israel fahren, abzufangen. Die Marineoperationen der mit den Ansarallah verbündeten Streitkräfte breiten sich vielmehr über eine bemerkenswerte Entfernung von über 6.000 Kilometern aus.

Scheitern des “Wohlstandswächters

Entscheidend ist, dass der jemenitische Widerstand die breite Unterstützung seiner einst kämpfenden Landsleute gefunden hat, nicht nur zur Unterstützung des Gazastreifens und der israelischen Blockade, sondern auch gegen die unerbittlichen Luftangriffe der USA und Großbritanniens, die unter dem Feigenblatt der Operation “Prosperity Guardian” gestartet wurden – einem außergerichtlichen imperialen Projekt, das unter dem Deckmantel der Sicherung internationaler Schifffahrts- und Handelsrouten darauf abzielt, die militärischen Fähigkeiten der Ansarallah zu lähmen.

Die unmissverständliche Erklärung von al-Houthi, die Durchfahrt von Schiffen, die mit Israel assoziiert sind oder mit ihm Handelsbeziehungen unterhalten, durch den Indischen Ozean und das Kap der Guten Hoffnung zu unterbinden, zeigt jedoch, dass Washington und London eine schwere strategische Niederlage erlitten haben.

Indem der Jemen diese beiden neuen kritischen Wasserwege ins Visier nimmt, schafft er eine neue Realität für die weltweiten Schifffahrtsrouten. Diese Phase der Seeschlacht stellt eine erhebliche Bedrohung für die etablierten Seekorridore der Welt dar, da Handelsschiffe, die von und nach Südostasien fahren, gezwungen sind, längere und teurere Routen um die Südspitze Afrikas herum zu nehmen, um das Mittelmeer zu erreichen.

Iran als Partner, nicht als Stellvertreter

Al-Houthis Botschaft ist klar: “Erwarten die Amerikaner, Briten und Zionisten, dass jeder aggressive Akt gegen den Jemen uns von der Verteidigung des Gazastreifens ablenken wird?” Die Ansarallah kündigte kürzlich an, über 70 Handelsschiffe mit Verbindungen zu Israel sowie militärische Kriegsschiffe im Roten Meer, im Arabischen Meer, im Golf von Aden und im Indischen Ozean ins Visier zu nehmen.

Ferner widerspricht die jemenitische Haltung westlichen Berichten über von Oman vermittelte Geheimgespräche zwischen den USA und dem Iran, die angeblich darauf abzielen, den Konflikt einzudämmen und zu verhindern, dass er sich von der “jemenitischen Front” weiter ausbreitet.

Trotz der Ankündigung Washingtons, eingefrorene iranische Gelder in Höhe von 10 Milliarden Dollar freizugeben, und trotz seiner heftigen Einschüchterungs- und Abwerbungsmanöver hinter den Kulissen sollte Sanaas strategischer Schritt in Richtung Indischer Ozean alle Gerüchte über ein bevorstehendes “US-Iran-Abkommen” widerlegen.

Anstatt sich dem Druck der USA zu beugen, bemüht sich Teheran durch seine “Unterstützungsfronten” im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen um die Aufrechterhaltung der Stabilität und die Abwendung eines totalen Krieges. Die Eskalation im Jemen stellt eine größere regionale Herausforderung dar, die alle vorübergehenden Waffenstillstände im Irak durch einige Gruppierungen in den Schatten stellt.

Während die Regierung Biden versucht, ihre diplomatischen Bemühungen als Erfolge darzustellen, insbesondere durch indirekte Verhandlungen mit Teheran und Pläne zum Bau eines provisorischen Piers vor der Küste des Gazastreifens, bleibt die Situation im Jemen eine beschämende Unannehmlichkeit für das Weiße Haus, das sich auf einen Wahlzyklus zubewegt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass das Weiße Haus auch verzweifelt versucht, die irakische und libanesische Arena zu managen, die sich ebenfalls gegen die hegemonialen Interessen der USA wehren.

Wie der Sprecher der irakischen Widerstandsbewegung Al-Nujaba, Dr. Hussein al-Musawi, gegenüber The Cradle erklärt:

“Unsere Prinzipien sind klar und eindeutig, was die amerikanische Präsenz auf irakischem Boden betrifft, nämlich ein vollständiger Abzug ohne jegliche Einmischung in unsere politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Angelegenheiten, die Beendigung der Kontrolle der USA über die politischen Aspekte des Irak, die Befreiung des Landes und seines Reichtums sowie die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit.”

Wirtschaftliche Auswirkungen für Israel

Die strategischen Manöver von Sanaa im Korridor zwischen dem Roten Meer, dem Golf von Aden und dem Indischen Ozean stellen nicht nur eine Ablenkung für die US-amerikanischen und britischen Seestreitkräfte dar, sondern bringen auch unvorhergesehene Herausforderungen mit sich. Während sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Israel aufhielt, nachdem er seine Operation “Guardian of Prosperity” angekündigt hatte, war der jemenitische Widerstand damit beschäftigt, Millionen von Quadratkilometern zu seinem Gebiet der Raketenkonfrontation hinzuzufügen.

Der 12-prozentige Anteil des Welthandels, der über die Straße von Bab al-Mandeb abgewickelt wird, hat bereits einen herben Rückschlag erlitten. Es wird erwartet, dass die daraus resultierenden Störungen, einschließlich erhöhter Schifffahrtskosten und Versicherungsprämien, die Inflation anheizen und möglicherweise israelische Häfen wie Eilat lahmlegen und den Verkehr in Haifa verringern werden.

Während das volle Ausmaß des Schadens für den israelischen Außenhandel noch unklar ist, gehen erste Schätzungen von Verlusten in Höhe von mehr als 180 Milliarden Dollar aus, wenn man die bereits bestehenden Handelszahlen aus dem Jahr 2022 berücksichtigt.

Jemens wachsende Seekapazitäten

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie die “Wächter des Wohlstands”, die bisher nur das Rote Meer und den Golf von Aden überwachen sollten, um jemenitische Raketenbedrohungen abzuwehren, die enorme Ausweitung bewältigen sollen, die erforderlich ist, um die Tausenden Schiffen zu überwachen, die den Indischen Ozean vom und zum Kap der Guten Hoffnung durchqueren?

Die USA und das Vereinigte Königreich geben zwar nicht bekannt, wie viele Marineschiffe für diese fast unmögliche Mission eingesetzt werden, aber es kursieren Zahlen, wonach mehrere US-Schlachtschiffe, darunter die USS Laboon, die USS Carney und die USS Mason, und von britischer Seite der Zerstörer HM Diamond beteiligt sind. Griechenland ist schätzungsweise mit einer Fregatte beteiligt, Frankreich steuert Marineschiffe unter US-Kommando bei, und Italien behauptet, über eine Fregatte zu verfügen, die nicht unter dem Banner der Operation operiert. Obwohl die Koalition öffentlich angekündigt hat, mehr als zwanzig Länder in ihre Mission einzubeziehen, scheint das tatsächliche Marineengagement ihrer Mitglieder vernachlässigbar.

Ferner ist es schwer, die grundlegende Ineffizienz der westlichen Marineoperation nicht zu bemerken: Die USA “schießen 2 Millionen Dollar teure Abwehrraketen ab, um 2.000 Dollar teure Houthi-Drohnen zu stoppen”. Es war daher keine Überraschung, als ein Sprecher des Pentagon vor einigen Tagen einräumte, dass die Fähigkeiten der Ansarallah trotz der laufenden westlichen Angriffe auf den Jemen nicht geschwächt worden seien.

Und dann kommt Abdul-Malik al-Houthi daher und fügt dem Horrorszenario der USA den Indischen Ozean mit einem Gebiet von über 70 Millionen Quadratkilometern hinzu.

Ali al-Qahum vom Politischen Büro der Ansarallah bezeichnet diese Ausweitung als “schockierende und unerwartete Überraschung” für die Gegner des Widerstands. Gleichzeitig erhöht sie die globale strategische Bedeutung des Jemen als militärische Kraft, die eine umfassende Belagerung Israels erfolgreich durchführen kann.

Es ist nicht klar, ob die Ankündigung, den Indischen Ozean in die jemenitischen Marineoperationen einzubeziehen, mit den Tests der Hyperschallraketen zusammenhängt. Damit wäre Jemen eine der wenigen Nationen, die über diese einzigartige militärische Fähigkeit verfügen – neben Russland, China, Iran und Nordkorea.

Gleichwohl zeigt Abdul-Malik al-Houthis Fähigkeit, den Feind zu überrumpeln, die Fähigkeit des Jemen, die etablierte Machtdynamik zu stören, insbesondere in der westasiatischen Region. Durch die eindeutige Unterstützung des Gazastreifens schwächt die jemenitische Front innerhalb der Widerstandsachse den Einfluss der USA in den Wogen des Indischen Ozeans weiter, es sei denn, es kommt zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Gaza.