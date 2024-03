Kate Middleton mit Turbo-Krebs diagnostiziert – Verbindung zu COVID-19 mRNA-Impfstoffen?

Dr. William Makis

Bei der Prinzessin von Wales, Kate Middleton, wurde Krebs diagnostiziert – mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sie Turbokrebs, verursacht durch COVID-19 mRNA-Impfstoffe, die sie im Jahr 2021 einnahm.

Welches sind die wahrscheinlichsten mRNA-induzierten Turbokarzinome, die eine große Unterleibsoperation und eine „vorbeugende Chemotherapie“ erfordern würden?

Turbo-Darmkrebs – einer der häufigsten Turbo-Eierstockkrebs – auf dem Vormarsch, schlechte Prognose Turbo-Gebärmutterkrebs – Endometriumkarzinom oder Sarkom Seltene Turbo-Krebsarten – Blinddarm, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Magen

In meinem Artikel gehe ich auf jedes dieser Turbo-Krebs-Szenarien im Detail ein.

Turbo-Darmkrebs wäre das häufigste Szenario, es ist der 5 häufigste Krebs, der nach einer Impfung mit Pfizer oder Moderna COVID-19 mRNA Impfstoffen auftritt.

Turbo-Darmkrebs ist auf dem Vormarsch und tritt jetzt bei immer jüngeren Männern und Frauen auf. Er wächst schnell und spricht oft nicht auf die üblichen Chemo- und Strahlentherapien an. Auch die Immuntherapie schlägt nicht an, was die Onkologen in der Regel schockiert.

Der Turbo-Eierstockkrebs ist bei jüngeren Frauen auf dem Vormarsch. Sie treten häufig als Eierstockzysten auf und werden in vielen Fällen zunächst für gutartig gehalten.

Viele Fälle von Turbo-Eierstockkrebs wurden von den Ärzten ignoriert, bis sie so groß waren, dass sie chirurgisch entfernt werden mussten – und erst dann wurde der Krebs entdeckt. Diese Fälle haben eine schlechte Prognose.

Auch Turbo-Uteruskarzinome, die mit Unterleibsschmerzen oder Blutungen einhergehen können und zunächst für gutartige Tumore wie Myome gehalten werden, sind stark im Kommen. Dabei handelt es sich entweder um Endometriumkarzinome oder Sarkome.

Zu den seltenen Turbokarzinomen im Unterleib gehören Blinddarm, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Magen und Leber.

Der Blinddarm kann sich als Blinddarmentzündung darstellen, die Gallenblase als akute Cholezystitis – bei der Entfernung kann ein Krebs entdeckt werden, der versteckt und unerwartet ist. Dies sind jedoch keine „großen Unterleibsoperationen“, sodass sie weniger wahrscheinlich sind.

Meine Hypothese und Befürchtung ist, dass es sich bei der großen Unterleibsoperation der Prinzessin von Wales um eine totale Hysterektomie und eine beidseitige Salpingo-Oophorektomie handelte und dass es sich bei dem Krebs entweder um Eierstockkrebs oder Gebärmutterkrebs handelt, der nach der pathologischen Untersuchung des Operationsmaterials unerwartet entdeckt wurde.

Die Notwendigkeit einer „vorbeugenden Chemotherapie“ deutet auf einen Turbo-Eierstockkrebs oder einen Turbo-Gebärmutterkrebs im fortgeschrittenen Stadium (oder aggressivere Subtypen wie Gebärmutterkarzinome, klarzellige oder seröse Karzinome) hin, die ebenfalls eine Chemotherapie erfordern würden.

Wenn die Prinzessin von Wales an Turbo-Eierstockkrebs oder an einem fortgeschrittenen oder aggressiven Turbo-Gebärmutterkrebs erkrankt ist, benötigt sie einen viel umfassenderen Krebsbehandlungsplan, als ihn ihre Onkologen im Vereinigten Königreich ihr anbieten werden.

Turbokarzinome sprechen im Allgemeinen nicht auf Standard-Chemotherapie, Strahlentherapie oder Immuntherapie an.

Dies gilt insbesondere für Turbo-Eierstockkrebs.

Die Prinzessin wird einen Behandlungsplan benötigen, der auf einige der einzigartigen Merkmale des mRNA-induzierten Turbokrebses eingeht.

Dazu gehört ein Spike-Protein-„Entgiftungs“-Protokoll (das Spike-Protein-Abbau-Mittel wie Nattokinase und Spike-Protein-Bindemittel mit Anti-Krebs-Eigenschaften wie Quercetin, Olivenblatt, Nigella Sativa oder Curcumin beinhaltet) sowie einen „alternativen Behandlungsplan“, der hochdosiertes Ivermectin und hochdosiertes Fenbendazol/Mebendazol/Albendazol umfasst.

Sie muss auch Zucker aus ihrer Ernährung streichen, da Krebs auf Zucker gedeiht, und bestimmte Lebensmittel mit starken krebshemmenden Eigenschaften in Betracht ziehen (Soursop, Truthahnschwanzpilz usw. sind gute Beispiele).

Ich hoffe, dass die Prinzessin von Wales sich mit Ärzten umgeben kann, die ihren hippokratischen Eid während der COVID-19-Pandemie nicht aufgegeben haben (leider hat das die große Mehrheit getan, einschließlich praktisch aller Onkologen).

Sie benötigt auch Ärzte, die das sehr reale und gefährliche Phänomen des COVID-19 mRNA-impfstoffinduzierten Turbokrebses verstehen.