US-Senator im TV: Unser Leben wird Schritt für Schritt von einer mächtigen Gruppe von Menschen übernommen

US-Senator im TV: Die Pandemie ist von einer Gruppe geplant worden, die das „Ereignis 201“ durchgeführt habe.

Und jetzt, besser spät als nie, räumt ein US-Politiker ein, dass mit der Pandemie – und der tyrannischen Reaktion darauf – vielleicht nicht alles so war, wie es schien.

Senator Ron Johnson sagte am Freitag gegenüber Maria Bartiromo von Fox Business, dass Covid-19 und die Reaktion darauf „von einer elitären Gruppe von Leuten“ geplant wurden, die „Event 201“ durchführten – eine gemeinsame Übung von John Hopkins, der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Weltwirtschaftsforum.

Die Simulation kam zu dem Schluss, dass die nationalen Regierungen bei weitem nicht auf eine Pandemie vorbereitet sind.

„Wir befinden uns auf einem sehr gefährlichen Weg, aber es ist ein Weg, der von einer elitären Gruppe von Menschen entworfen und geplant wurde, die die totale Kontrolle über unser Leben übernehmen wollen, und das tun sie auch, Stück für Stück“, sagte Johnson, der im Senatsausschuss für innere Sicherheit sitzt und ein hochrangiges Mitglied des ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats ist.

Bartiromo antwortete: „Ich halte es für außergewöhnlich, dass die Regierung mit den sozialen Medien zusammenarbeitet, um Lügen zu verbreiten und die Wahrheit zu unterdrücken, und dass sie das wiederholt getan hat. Wir haben gerade die Facebook-Geschichte gesehen, die Twitter-Akten, immerzu haben Regierungsbeamte der CDC, des FBI, der CIA, laut den Reportern, die an den Twitter-Akten gearbeitet haben, Tausende von Leuten, mit den sozialen Medien zusammengearbeitet, um Lügen zu verbreiten und die Wahrheit zu unterdrücken.

Warum konnte das amerikanische Volk nicht wissen, dass es Alternativen zu Covid gab, warum konnte das amerikanische Volk nicht wissen, dass der Impfstoff Nebenwirkungen hatte?

Johnson sagte dann: „Das wurde alles von einer elitären Gruppe von Leuten geplant, das ist es, wovon ich spreche, Event 201 fand Ende 2019 statt, bevor der Rest von uns von der Pandemie wusste. Noch einmal, es ist sehr beunruhigend, was passiert, was immer noch geplant wird, um uns unsere Freiheit zu nehmen“, und er fügte hinzu: „Es muss aufgedeckt werden, aber leider sind nur sehr wenige Menschen, selbst im Kongress, bereit, sich das anzusehen. Sie alle haben für den Impfstoff gekämpft, sie wollen nicht, dass man ihnen sagt, dass Impfstoffe Verletzungen oder Tod verursacht haben könnten, sodass viele Leute einfach nicht zugeben wollen, dass sie sich geirrt haben, und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass das Gegenteil nicht bewiesen wird“.

„Wir haben es hier mit einer sehr mächtigen Gruppe von Menschen zu tun, Maria“.

