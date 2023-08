Die Explosion der Georgia Guidestones ist auch Jahre später immer noch ein Rätsel

Mehr als ein Jahr ist seit der mysteriösen Explosion bei den Georgia Guidestones in den USA vergangen. Noch immer hat die Polizei keinen Verdächtigen im Visier, noch immer gibt es keine Festnahmen.

Am Morgen des 6. Juli 2022 filmte eine Überwachungskamera, wie jemand mit einem Gegenstand auf das umstrittene Denkmal zufuhr und dann mit Vollgas davonraste. Wenige Augenblicke später zeichneten mehrere Kameras eine Explosion auf.

Später an diesem Tag wurde auch der Rest des Denkmals „aus Sicherheitsgründen“ zerstört.

Das 1980 errichtete Denkmal gilt als „eines der größten Geheimnisse Amerikas“. Seit seiner Errichtung wird es mit „Verschwörungstheorien“ in Verbindung gebracht.

Auf die Säulen wurden Botschaften an die zukünftigen Generationen geschrieben. In 12 Weltsprachen forderten sie, die Weltbevölkerung unter 500 Millionen zu halten. Dies, um ein „ewiges Gleichgewicht“ mit der Natur zu erreichen.

Kandiss Taylor, Kandidatin für das Amt des Gouverneurs von Georgia, bezeichnete das Monument als „satanisch“.

God is God all by Himself. He can do ANYTHING He wants to do. That includes striking down Satanic Guidestones.