Pfizer unterschlägt Impftote

Anwalt Roux nahm an der Studie für den Impfstoff teil und erlitt einen Schaden, der wie viele weitere aus der Dokumentation verschwand. Er zitiert auch einen gelöschten Todesfall vom Sommer 2020, lange vor der Notzulassung. Pfizers Zulassungsstudie wurde aufgrund eines militärischen Geheimabkommens durchgeführt. StA bleibt passiv, Ministerium mauert, Behörden prüfen nichts selbst, Berichterstattung wird zensiert, Auskünfte nur auf richterlichen Druck. Also wie bei uns! Der Strafverteidiger Dr. Augusto Germán Roux aus Buenos Aires (@RouxAugusto), folgt mir auf Twitter. Aufgrund seiner Fragen zu den Regelverstößen wurde ihm eine psychische Erkrankung attestiert.

Bekanntlich brach Pfizer die Zulassungsstudie irregulär ab, als es in der Impfgruppe mehr Tote gab als in der Kontrollgruppe, siehe Originalstudie: https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8461570/#ap2, „Supplementary Appendix”, Seite 11. Aufgrund der gefälschten Dokumentation werden die echten Zahlen noch ungünstiger sein. Pfizer setzt damit die lange Liste seiner Verbrechen fort, siehe etwa https://welt-sichten.org/artikel/39260/die-impfskepsis-kommt-nicht-von-ungefaehr Schon 2021 hatte ein Whistleblower von Fälschungen an einem anderen Ort berichtet und wurde gefeuert: https://bmj.com/content/375/bmj.n2635. Das Interview wurde vom deutschen Auslandssender DW-Argentinien am 29.5.2023 geführt. Link zur vollständigen Originalfassung: