Wie die Washington Post berichtet, ist die Stimmung vieler Ukrainer wegen des Krieges mit Russland getrübt und die nationale Einheit beginnt zu bröckeln. Der Stimmungsumschwung kommt, weil Kiews Gegenoffensive im Frühjahr trotz steigender Verluste keine nennenswerten Gebiete zurückerobern konnte.

„Die Ukrainer, die dringend gute Nachrichten benötigen, bekommen einfach keine“, berichtete die Washington Post am Donnerstag. Die Ukrainerin Alla Blyzniuk, die von der Zeitung interviewt wurde, sagte: „Früher waren die Menschen vereint. Jetzt beschreibt sie ein Gefühl der kollektiven „Enttäuschung“.

Dieses Gefühl der Verzweiflung wird durch die massiven Verluste bei der Gegenoffensive Kiews hervorgerufen. Blyzniuk sagte, dass die meisten Soldaten, die an die Front geschickt werden, nach nur zwei oder drei Tagen sterben.

Letzte Woche berichtete Politico, dass Kiew 150.000 Soldaten an drei Fronten eingesetzt hat. Dennoch gibt das Pentagon zu, dass die ukrainischen Streitkräfte keine nennenswerten Erfolge erzielt haben.

Washington behauptet öffentlich, es habe Kiew alles zur Verfügung gestellt, was die Ukraine für eine erfolgreiche Gegenoffensive benötige. Westliche Offizielle gaben jedoch gegenüber dem Wall Street Journal zu, dass den ukrainischen Streitkräften wichtige Ausrüstung fehle.

„Als die Ukraine in diesem Frühjahr ihre große Gegenoffensive startete, wussten westliche Militärs, dass Kiew weder über das Training noch über die Waffen – von Granaten bis zu Kampfflugzeugen – verfügte, um die russischen Truppen zu vertreiben. Aber sie hofften, dass der ukrainische Mut und Einfallsreichtum siegen würden. Das haben sie nicht.

Anna Oliinyk, eine ukrainische Soldatin, sagte der Post, sie habe gehofft, dass sich die Verluste lohnen würden …

„Wir haben all diese Männer, die ohne Gliedmaßen von der Front zurückkehren“, sagte sie. „Ich möchte, dass der Preis, den sie bezahlt haben, angemessen ist. Sonst hat das, was sie durchgemacht haben, keinen Sinn.“

Annas Ehemann, ein ukrainischer Soldat, der ein Bein verloren hat, sagte der Post, dass er nicht zurückkehren würde, wenn er noch einmal die Wahl hätte, und fügte hinzu, dass Kiew unausgebildete Soldaten an die Front schickt.

„Sie nehmen jeden und schicken ihn an die Front, ohne ihn richtig vorzubereiten“, sagte er. „Ich will nicht mit unmotivierten Leuten zusammen sein.

