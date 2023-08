Ein Beach Club in Kiew und seine „kriegsgebeutelten“ Besucher

Ein Lifestyle-TikToker verursachte mit seinem Kurzvideo aus einer Kiewer Strandbar hitzige Diskussionen in den sozialen Medien. Viele fragten sich, ob die düstere Medienkulisse, die über das „brutal angegriffene“ Land gezogen ist, etwas mit der Realität zu tun hat.

on Wladislaw Sankin

Der TikToker Edward lebt seit einer Weile im Zentrum von Kiew. Die ukrainische Hauptstadt zieht den abenteuerlustigen Reisenden mit Nervenkitzel und einem Überangebot an ungebundenen jungen Frauen an. Dank seines Fensterblicks auf den Prachtboulevard Kreschtschatik weiß er sofort Bescheid, was in dieser Stadt passiert – und seine Follower auf TikTok auch. Auf seinem Kanal mischt Erward spontane Alltagsszenen und Ausflüge mit seinen Erfolgen auf der Partnerbörse Tinder und im eigenen Muskelaufbau. Oft ist es aber nur noch Sirenengeheul mit dem Kommentar: „Wieder ein russischer Raketenangriff.“

Am Sonntag besuchte „der Ausländer in Kiew“ eine große Vergnügungsanlage auf den Dnjepr-Inseln und postete von dort seinen bislang größten Hit, der allein auf seinem Kanal über vier Millionen Mal angesehen wurde – die 14-sekündige Sequenz „Beach Club in Kiew während des Krieges“. Es bietet ein kleines Fenster ins ausschweifende Kiewer Strandleben mit Mietbungalows, Cocktailbars und viel, sehr viel nackter Haut. Es ist ein Videogruß mit Sonne, Spaß und Entspannung aus der Hauptstadt des kriegsgebeutelten Landes.