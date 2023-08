Bereitet die US-Regierung ihre Bürger auf einen Atomangriff vor?

Im vergangenen Jahr wurde viel über medizinische Gegenmaßnahmen im Falle eines nuklearen Angriffs gesagt und getan. Viele Bundesbehörden haben im Stillen ihre Bereitschaftspläne aktualisiert, und mindestens ein Experte hat erklärt, dass dies immer noch nicht ausreicht und die Vereinigten Staaten besser auf eine mögliche radiologische Katastrophe vorbereitet sein müssen.

Könnte es sein, dass die Machthaber wissen, was auf sie zukommt – oder vielleicht sogar, was sie selbst planen – und verzweifelt versuchen, sich auf die Schrecken vorzubereiten, die bald kommen werden?

In allen Medien und auf allen Regierungsebenen wird immer häufiger von einem Atomkrieg gesprochen. Sowohl in den Nachrichten als auch in der Unterhaltung hören wir von verfeindeten, atomar bewaffneten Nationen, und der neue „Oppenheimer“-Film ist Hollywoods Art, die Öffentlichkeit auf das vorzubereiten, was Amerika anscheinend bald bevorsteht.

„Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, und wir sehen, dass es viele Lücken in der Koordination [und] in der Vermittlung von Botschaften gibt“, sagt Dr. Amesh Adalja vom Zentrum für Gesundheitssicherheit an der Johns Hopkins University in Baltimore.

„All dies wird für die Reaktion auf eine IND-Explosion (improvisierte nukleare Vorrichtung) sehr wichtig sein.

Wie nahe sind wir einem möglichen Atomkrieg?

Adalja zählte mit präziser Klarheit alle Notfallmaßnahmen auf, die bereits in Kraft sind, und die Personen, die sie leiten werden. Er nannte die Administration for Strategic Preparedness & Response (ASPR) des Department of Health and Human Services (HHS) und das National Center for Environmental Health der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Adalja nannte auch die Environmental Protection Agency (EPA), die Federal Emergency Management Agency (FEMA), das Nuclear Emergency Support Team des Department of Energy (DoE), die Food and Drug Administration (FDA) und verschiedene lokale und staatliche Gesundheitssysteme als weitere Beteiligte.

Obwohl es den Anschein haben mag, dass alle diese Behörden gleichzeitig neue Pläne für den Umgang mit einem möglichen nuklearen Zwischenfall vorlegen, sagt Adalja, dass diese Art von Maßnahmen eigentlich Routine sein sollte, da die Staaten ihre nuklearen Abschreckungsprogramme ständig verbessern und aufrechterhalten.

Im Falle der USA ist dies jedoch nicht der Fall, sodass die jüngste koordinierte Planung etwas verdächtig erscheint. Was wissen sie, was sie der Öffentlichkeit vorenthalten? Droht uns eine unmittelbare nukleare Gefahr?

Im April veröffentlichte die FDA den Entwurf eines Leitfadens für die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung des akuten Strahlensyndroms (ARS), während sie gleichzeitig Ankündigungen zu anderen neuen und bestehenden Behandlungsmethoden für Strahlenschäden machte.

Erst letzte Woche gab ein Unternehmen namens RedHill Biopharma bekannt, dass es 2 Millionen Dollar an US-Steuergeldern erhalten hat, um ein Medikament namens Opaganib zu entwickeln, eine orale Therapie für gastrointestinale ARS mit einer Haltbarkeit von fünf Jahren, was es zu einem soliden Kandidaten für die Aufnahme in die strategische nationale Reserve macht.

Im Mai begann auch die erste von den National Institutes of Health (NIH) finanzierte klinische Studie am Menschen mit einem oralen Medikament zur Beseitigung radioaktiver Kontamination. Ziel dieser Studie ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit einer experimentellen Therapie mit der Bezeichnung HOPO 14-1 zu ermitteln.

Hinzu kommen all die lokalen und staatlichen Kampagnen, darunter die berühmt-berüchtigte Kampagne von New York City, in der die Bevölkerung darüber informiert wurde, was im Falle einer nuklearen Detonation zu tun sei: „Gehen Sie ins Haus. Bleiben Sie drinnen. Bleiben Sie wach“.

All das deutet darauf hin, dass etwas wirklich Schlimmes über die Welt hereinbrechen wird. Was halten Sie davon?