Jordan Schachtel

Interviewer stimmt zu, dass die Ukraine ein Beschäftigungsprogramm für den „militärisch-industriellen Komplex“ ist.

Der Minderheitsführer im Senat, Mitch „Glitch“ McConnell, sprach am Mittwoch auf dem von der Rüstungsindustrie finanzierten CEPA-Forum in Washington D.C. und gab einen sehr aufschlussreichen Kommentar zum Stand des Krieges in der Ukraine ab.

McConnell, der 81 Jahre alt ist und in letzter Zeit unter mehreren schweren gesundheitlichen Krisen gelitten hat, war anwesend, um den „Transatlantic Leadership Award“ der Denkfabrik entgegenzunehmen.

Bei seinen Argumenten für die Fortsetzung des Krieges vergaß McConnell nicht zu erwähnen, dass „die Ukrainer“ und nicht die Amerikaner „selbst kämpfen“, als ob dies eine Art Videospiel wäre, das das Abschlachten von Hunderttausenden von Menschen rechtfertigen würde.

Seine nächste Bemerkung ließ die Katze aus dem Sack.

„Infolge der Waffenlieferungen, die wir an die Ukraine getätigt haben, industrialisieren wir unsere Basis hier in den Vereinigten Staaten wieder“, fügte McConnell hinzu. „Und wir beschäftigen eine erhebliche Anzahl von Amerikanern in diesem Land, um unsere industrielle Basis erneut aufzubauen.“

Übersetzung: Der Krieg in der Ukraine ist ein staatliches Beschäftigungsprogramm. Er ist gut für die Wirtschaft, vor allem für die Rüstungsindustrie, weil er die Fortsetzung von Aufträgen rechtfertigt.

McConnell fuhr fort und äußerte die Befürchtung, dass „ein NATO-Land das nächste sein wird“, sollten die USA die Finanzierung der Ukraine einstellen.

„Ich denke, das ist eine Inspiration für den Rest der Welt, der seine Führer wirklich wählt und es nicht Autokraten überlässt, das Land zu regieren“, fügte er hinzu und versuchte, einen moralischen Unterschied zwischen Kiew und Moskau zu machen. Doch wie die Leser dieses Dossiers wissen, hat die Ukraine die Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben, alle legitimen Oppositionsparteien aus dem Parlament verbannt und alle oppositionellen Medien zensiert.

Das Gespräch nimmt eine noch kuriosere, aber auch erhellendere Wendung, als die Moderatorin nachfragt: „Inwiefern fördert die Unterstützung der Ukraine Arbeitsplätze im militärisch-industriellen Sektor der USA?“

Ja, sie sagte wirklich militärisch-industrieller Komplex, ein Begriff, der von Präsident Eisenhower geprägt wurde, um vor den perversen Anreizstrukturen in der Rüstungsindustrie zu warnen.

McConnell antwortet:

„Wenn wir Waffen und Munition an die Ukrainer liefern, dann bauen wir sie in vielen Fällen mit modernerer, hochmoderner Ausrüstung wieder auf“.

Es ist schon erstaunlich, wie zwei so weit links stehende Politiker über staatlich finanzierte Beschäftigungsprogramme in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar diskutieren, als ob das Geld der Steuerzahler auf Bäumen wachsen würde und als ob das Land nicht mit 33 Billionen Dollar verschuldet wäre. Dennoch ist der Schlagabtausch aufschlussreich. Für die seelenlosen Bürokraten, Propagandisten und Vertreter der Rüstungsindustrie geht es bei der Unterstützung der Ukraine nur um Geld.