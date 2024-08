US-Truppen werden im Nahen Osten von den Arschlöchern verwundet, die sie dorthin geschickt haben.

Eine freundliche Erinnerung daran, dass alle Verwundeten und Toten von US-Militärangehörigen im Nahen Osten immer den Beamten in Washington angelastet werden, die sie dorthin geschickt haben, und nicht den Menschen im Nahen Osten, die ihr eigenes Land verteidigen.

Caitlin Johnstone

Ich freue mich auf die zahllosen Schlagzeilen in den westlichen Medien und die Verurteilungen durch westliche Offizielle, die die bevorstehenden iranischen Vergeltungsschläge gegen Israel als vollkommen unprovozierten Angriff darstellen, als ob die Geschichte genau in diesem Moment begonnen und Israel nichts getan hätte, was eine solche Aggression rechtfertigen würde.

Westliche Beamte wie Antony Blinken und David Lammy haben eindringlich auf die Notwendigkeit einer “Deeskalation” im Nahen Osten hingewiesen. Noch nie waren westliche Politiker so sehr gegen eine Eskalation wie in dem Moment, als Israel einen irrsinnig eskalierenden kriegerischen Akt gegen den Iran beging, der Iran aber bisher nicht zurückgeschlagen hat. Sie finden es in Ordnung, Israel völlig unkontrolliert wüten zu lassen, aber sobald es die rote Linie von jemandem überschreitet, der stark genug ist, einen hohen Preis zu fordern, geht es nur noch um “Deeskalation”.

“Rassistische Gewalt hat in unserem Land keinen Platz”, sagen britische Politiker in der Hauptstadt des rassistischsten und gewalttätigsten Landes der Geschichte, während sie Waffen an gewalttätige Rassisten in Israel und der Ukraine liefern.

Israel ist das, was passiert, wenn ein ganzes Volk als Reaktion auf vergangene Traumata eine ganze nationale Identität aus Unnachgiebigkeit und Kompromisslosigkeit entwickelt. Alle möglichen Auswüchse von Krieg und Völkermord werden ignoriert, weil es schwach wäre, auch nur ein wenig nachzugeben oder Kompromisse einzugehen.

Amerikanische Progressive, die sich darüber freuen, dass sie Tim Walz statt Josh Shapiro als Kamala-Kandidaten bekommen haben, sind wie ein Kind, das sich darüber freut, dass der Schultyrann nur einmal statt zweimal in sein Sandwich gespuckt hat, bevor es essen musste.

Progressive Amerikaner sind so unterdrückt und werden von der Demokratischen Partei so wenig respektiert, dass ein Völkermordmonster, das einen weniger beschissenen Kandidaten wählt, als es hätte wählen können, als ein großzügiges und erhebendes Ereignis angesehen wird, das es wert ist, gefeiert zu werden und Hoffnung zu schöpfen.

Es ist erstaunlich, dass die New York Times diesen Mist immer noch macht, obwohl ihr journalistisches Fehlverhalten in Bezug auf Gaza sie vor den Augen der ganzen Welt zu einem Meme gemacht hat.

Wenn Kamala Harris sich live dabei filmen würde, wie sie einen Welpen zu Tode foltert, würde sie die Unterstützung aller verlieren, aber die offene Unterstützung der Folterung und Ermordung einer ganzen Enklave voller Palästinenser wird von den selbst ernannten Progressiven als verzeihliche kleine Schwäche übersehen.

Soweit ich das beurteilen kann, ist die wirkliche Position der progressiven Amerikaner folgende.

Wenn Benjamin Netanjahu einen Völkermord begeht, ist es ein Völkermord.

Wenn Trump den Völkermord fortsetzen würde, wäre das ein Völkermord.

Wenn Demokraten einen Völkermord begehen, dann sind es gute Leute, die im Rahmen der politischen Realitäten unserer Zeit harte Entscheidungen treffen.

Entweder ist es Völkermord oder nicht, und die Antwort auf die Frage, ob es Völkermord ist oder nicht, sollte nicht von Ihrer politischen Loyalität abhängen. Wenn Sie nicht glauben, dass die Biden-Administration schuldig ist, Völkermord zu unterstützen, dann ist es vernünftig, Harris zu unterstützen, auch wenn Sie mit ihr nicht übereinstimmen. Wenn Sie glauben, dass es Völkermord ist, dann macht alles, was Sie sagen, um Harris zu unterstützen, keinen Sinn. Alles, was nach “Okay, ja, Völkermord ist schlimm, aber” kommt, kann nur das Ergebnis einer psychologischen Abschottung sein, um zu vermeiden, dass man sich mental mit der Realität dessen auseinandersetzt, was man sieht.

Es gibt Dinge, die einfach nicht zu entschuldigen sind. Völkermord steht ganz oben auf der Liste. Buchstäblich ganz oben. Wählen Sie, wie Sie wollen, aber hören Sie auf, darüber zu lügen. Hören Sie auf, sich in psychologische Knoten zu verstricken, um die kognitive Dissonanz zu vermeiden, die Sie erleben würden, wenn Sie sich direkt mit den Widersprüchen in Ihrem Weltbild auseinandersetzen müssten. Lassen Sie nicht zu, dass etwas in Ihnen vor den Schrecken dessen zurückschreckt, was zwischen jetzt und November in Gaza geschieht, nur weil Sie ein parteipolitisches Ergebnis haben, das Sie nicht ins Wanken bringen wollen.

Seien Sie ehrlich.