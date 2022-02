USA: 400.000 Fehlgeburten durch Covid-Impfung, ein Anstieg um 300 Prozent

Wir wissen, dass jede Substanz, die eine schwangere Frau zu sich nimmt, tödlich für das Baby sein kann. Die Werbung der großen Pharmakonzerne lässt uns das nicht vergessen, ebenso wenig wie die Tausenden von Müttern, die unermüdlich in den sozialen Medien daran arbeiten, sich gegenseitig über die Dinge zu informieren, die ihre Kinder töten können.

Was Dr. Faucis unheilige Gerinnungsimpfung betrifft, so hat sogar die New York Times zugegeben, dass bei geimpften Frauen ein chaotischer Menstruationszyklus auftritt und bei Frauen nach der Menopause sogar die Periode wieder eingesetzt hat.

Am Mittwoch trat Steve Kirsch, ein Löwe im Bereich der öffentlichen Sicherheit und der Forschung, in die Stew Peters Show ein, um mitzuteilen, welche Auswirkungen das hochwirksame Biowaffenmedikament, das in die Arme der Verblendeten geschoben wird, noch hat.

Herr Kirsch glaubt, dass die Zahl der Fehlgeburten 400.000 übersteigen könnte. Und das auf der Grundlage von Daten des Verteidigungsministeriums und unterdurchschnittlichen Melderaten in VAERS.

Aus den VAERS-Zahlen geht hervor, dass bis 2021 mehr als 3527 Fehlgeburten gemeldet worden sein werden. Jessica Rose hat auf Substack berechnet, dass die Zahl der Fehlgeburten um das 118-fache zu niedrig angegeben wird. Die tatsächliche Zahl der Fehlgeburten läge dann bei 416.186, wahrscheinlich aufgrund des Impfstoffs, sagte Kirsch in der Stew Peters Show.

Laut Kirsch sind diese Zahlen ziemlich genau. „Es könnten 300.000 oder 600.000 sein, aber es liegt in dieser Größenordnung“, sagte er. Er sprach von einer „signifikanten Anzahl“ von Todesfällen, die durch die Impfstoffe verursacht wurden.

Er sagte, es sei besonders riskant, sich im ersten und zweiten Trimester impfen zu lassen. Normalerweise würde dies auf der Titelseite aller Zeitungen stehen, aber weil es dem Narrativ widerspricht, sieht man es nur in der Stew Peters Show und nicht auf CNN oder in der New York Times, betonte Kirsch.

Moderator Stew Peters sagte, dass dies der Zweck der Impfung sei und dass es sich dabei nicht um unbeabsichtigte Nebenwirkungen handele. „Sie wissen, dass sie schädlich sind, und trotzdem rufen sie immer wieder dazu auf, sich stechen zu lassen. Das ist eine Biowaffe.“