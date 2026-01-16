USA brauchen Grönland im Kampf um die Arktis

Die Insel Grönland, die unter dänischer Souveränität einen autonomen Status genießt, ist aufgrund ihrer strategischen Lage in der arktischen Region für die USA von besonderem Interesse.

Alex Männer

Die deutlichen Ambitionen der Vereinigten Staaten hinsichtlich einer möglichen AnnexionGrönlands sind inzwischen zu einem zentralen Anliegen der US-Politik geworden. Der Präsident Donald Trump und seine Administration wollen diese größte Insel der Welt, die eigentlich zu Dänemark gehört, zu einem Teil der USA machen, um sie angeblich vor China und Russland zu schützen.

Doch diesesArgumentist fadenscheinig, da weder China noch Russland bislang entsprechende Handlungen unternommen oder Äußerungen getätigthaben, die auf eine (militärische) Übernahme Grönlands durch diese Staaten schließen lassen würden. Wobei man in Bezug auf Russland zudem erwähnen muss, dass Moskau schon zu Zeiten der Sowjetunion keine Absicht gehabt hatte, in Grönland einzumarschieren und es zu besetzten. Nicht zuletzt deshalb, weil die Amerikaner auf der Insel, die übrigens zu einem NATO-Staat gehört, schon damals militärisch präsent waren (und es immer noch sind). Eine sowjetische Invasion hätte daher zweifelsohne einen Krieg gegen die USA und vermutlich gegen die gesamte Nordatlantikallianz ausgelöst. Das