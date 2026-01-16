EU-Despoten wüten rechtswidrig gegen Wahrheit und Meinungsfreiheit

Wahrheit und Meinungsfreiheit werden vermehrt rechtswidrig zensuriert und brutal sanktioniert: Wer das Verfahren gegen Dr. iur. Reiner Fuellmich in Deutschland verfolgt weiss, dass dieser Anwalt seit über zwei Jahren unschuldig inhaftiert ist – ein konstruierter, skandalöser politischer Prozess mit Rechtsbeugung gegen Corona-Aufarbeitung im grossen Stil sowie grosser Reichweite. Den ehemaligen Oberst i. Gst. der Schweizer Armee und ehemaligen Analysten des Strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz sowie Autor Jacques Baud versucht die EU mundtot zu machen und seine Existenz zu vernichten. Sein «Verdikt»: faktenbasierte Berichterstattung über den Ukrainekrieg. Er zitierte Aussagen des bis 2023 einflussreichen Selenskyj-Beraters Arestowitch von einem Interview im März 2019, zwei Monate vor Selenskyjs Amtseinführung. Arestowitch bemerkte, dass er einen NATO-Beitritt der Ukraine will und es dafür einen Krieg mit Russland braucht.1) Wegen der Zitierung von Aussagen von Arestowitch wurde Baud von der EU sanktioniert.1) Ungeheuerlich! Gleiches Schicksal mit willkürlichen Strafmassnahmen widerfährt weiteren ca. 60 Journalisten und Wissenschaftlern. So geschehen auch mit dem Blogger des Portals «Anti-Spiegel» Thomas Röper sowie der Bloggerin Alina Lipp, die beide als deutsche Journalisten aus Russland