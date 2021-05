USA: Ein weiterer Staat verbietet den Impfpass

Impfpässe in Wyoming VERBOTEN

„Impfpassprogramme haben das Potential, eine Entscheidung zu politisieren, die nicht politisiert werden sollte“

Der Gouverneur von Wyoming hat Impfpässe verboten und eine Direktive herausgegeben, die besagt, dass niemandem aufgrund seines Impfstatus der Zugang zu irgendwelchen Orten oder Dienstleistungen verweigert werden sollte.

In der Direktive des Republikaners Mark Gordon heißt es: „Impfpassprogramme haben das Potenzial, eine Entscheidung zu politisieren, die nicht politisiert werden sollte.“

„Sie würden unsere Bürger zu einer Zeit spalten, in der Einigkeit im Kampf gegen das Virus unerlässlich ist, und denjenigen schaden, die medizinisch nicht in der Lage sind, den Impfstoff zu erhalten“, so Gordon.

Gordon drängte auch darauf, dass das Erhalten eines Impfstoffs „eine persönliche Entscheidung ist, die auf persönlichen Umständen basiert.“

