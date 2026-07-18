USA entsenden Dutzende weitere Tankflugzeuge nach Israel – während sich der Krieg mit dem Iran ausweitet, steigt der Ölpreis und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Zahl der großen US-Tankflugzeuge auf dem Weg in den Nahen Osten steigt sprunghaft an, was auf eine wahrscheinliche Ausweitung der Angriffe auf den Iran hindeutet.

auf dem Weg in den Nahen Osten steigt sprunghaft an, was auf eine wahrscheinliche Ausweitung der Angriffe auf den Iran hindeutet. US-Angriffe treffen die iranische Energie- und Verkehrsinfrastruktur .

. Der Iran droht mit härteren Vergeltungsmaßnahmen und behauptet, einen Angriff auf einen US-Stützpunkt in Katar durchgeführt zu haben – zudem weitet er seine Angriffe auf US-Außenposten in Jordanien und Syrien aus.

und behauptet, einen Angriff auf einen US-Stützpunkt in Katar durchgeführt zu haben – zudem weitet er seine Angriffe auf US-Außenposten in Jordanien und Syrien aus. Der Iran ruft zum sparsamen Umgang mit Energie auf ; der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geht weiter zurück.

; der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geht weiter zurück. Die Ölpreise steigen auf Tageshöchststände aufgrund von Befürchtungen vor einem umfassenderen regionalen Konflikt.

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🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Update vom 18. Juli 2026: USA/Israel im Krieg gegen den Iran



🔥🎥 1: Der russische Außenminister warnt den Westen, dass es katastrophal für die Weltwirtschaft wäre, wenn die Huthis die Straße von Bab el-Mandeb schließen.



🔥🎥 2: General Mohsen Rezai sagt, dass, wenn die… pic.twitter.com/B1HmUDh1F1 — Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026

Trump schickt Dutzende weiterer Tankflugzeuge – Zeichen für eine Ausweitung des Krieges

Die Ölpreise steigen am Freitag aufgrund neuer Berichte, wonach Präsident Trump bereit ist, die Angriffe auf die Islamische Republik weiter zu eskalieren und auszuweiten, nachdem dem Oberbefehlshaber diese Woche bei einer Lagebesprechung im Situation Room verschiedene Optionen vorgelegt wurden. Es sei noch einmal daran erinnert, dass das Weiße Haus in den ersten Tagen der „Operation Epic Fury“ der amerikanischen Öffentlichkeit ein schnelles, hastiges und begrenztes militärisches Engagement versprochen hatte – doch hier stehen wir nun, vier Monate später…

„Die Trump-Regierung hat Israel mitgeteilt, dass sie im Vorfeld einer möglichen Ausweitung der Militäroperationen gegen den Iran Dutzende weiterer Tankflugzeuge in das Land entsenden wird, wie drei US-amerikanische und israelische Beamte angaben“, berichtet Axios. „Nachdem ihm am Dienstag bei einer Sitzung im Situation Room mehrere neue Militärpläne vorgelegt wurden, erwägt Präsident Trump eine massive Offensive im Iran, deren Umfang größer wäre als die derzeitigen Angriffe rund um die Straße von Hormus.“ Dies ist nur das jüngste Anzeichen dafür, dass der Waffenstillstand und die Verhandlungen endgültig gescheitert sind und die Gefahr einer außer Kontrolle geratenen Eskalation größer ist denn je:

ÖLPREIS STEIGT AUF TAGESHOCH, BRENT WIRD ÜBER 87 $/BARREL GEHANDELT

US-ANLEIHRENDEN STEIGEN AUF TAGESHOCH NACH BERICHTEN ÜBER ESKALATION ZWISCHEN DEN USA UND DEM IRAN

USA WOLLEN DUTZEN WEITERE TANKFLUGZEUGE ENTSENDEN: AXIOS

Kriegsminister Pete Hegseth prahlte am Freitag damit, diesen iranischen Seeüberwachungsturm an der Südküste ausgeschaltet zu haben:

Unterdessen wird in den Medien ausführlich berichtet, dass es einen weiteren US-Angriff auf einen iranischen Öltanker gegeben hat:

Laut Angaben eines iranischen Beamten gegenüber der Nachrichtenagentur Fars haben US-Streitkräfte zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen einen iranischen Öltanker angegriffen, der in der Nähe der iranischen Insel Kharg vor Anker lag.

„Der leere Öltanker ‚Belma N.I.22‘, der vor zwei Tagen getroffen wurde, wurde heute erneut von zwei US-Raketen angegriffen“, erklärte der stellvertretende Gouverneur von Bushehr gegenüber Fars.

Iraner werden zum sparsamen Umgang mit Strom aufgefordert

Der Iran hat am Freitag vor einer „noch vernichtenderen“ Vergeltungsmaßnahme gewarnt, nachdem gestern Abend der sechste Tag in Folge mit US-Angriffen zu Ende gegangen war, die sich gegen militärische Ziele und logistische Infrastruktur, aber auch gegen zivile Einrichtungen richteten, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Nach allen Berichten übertrifft die aktuelle Angriffswelle die vorherigen Angriffe in Umfang und Ausmaß im Vergleich zu den vergangenen Tagen.

Iranische Staatsmedien berichteten, dass bei den nächtlichen Angriffen acht Menschen getötet wurden und dass mehrere Brücken in der Nacht angegriffen worden waren.

Illustratives Kriegsbild aus einer früheren Phase des Konflikts

Das Land spürt die Belastung durch die nun schon fast eine Woche andauernden massiven US-Angriffe. Dies zeigt sich daran, dass das iranische Energieministerium die Bürger dringend aufgefordert hat, ihren Stromverbrauch zu senken, nachdem das Stromnetz infolge der US-Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Süden unter Druck geraten war.

In einer Erklärung vom Freitag teilte das Ministerium mit, dass diese Gebiete im Süden „derzeit unter extremer Hitze und Angriffen auf die Strominfrastruktur leiden“. Doch wie Al Jazeera anmerkt: „Das Ministerium ging jedoch nicht näher darauf ein, ob Kraftwerke, Übertragungsleitungen oder andere Anlagen angegriffen worden waren.“ Nach weiteren Angaben:

Das iranische Energieministerium forderte die Bürger auf, ihren Stromverbrauch zu senken, um die Stromversorgung in den südlichen Provinzen des Landes zu stabilisieren, nachdem die USA Energieanlagen angegriffen hatten. Als Gründe wurden extreme Hitze und Schäden an der Infrastruktur angeführt, wie die halbstaatliche Nachrichtenagentur ISNA am Freitag berichtete.

Das Ministerium bat die Verbraucher, ihre Klimaanlagen während der Spitzenverbrauchszeiten für eine Stunde auszuschalten, um eine stabilere Stromversorgung der betroffenen Provinzen zu gewährleisten, so ISNA.

Bericht: Durchfahrt durch die Straße von Hormus sinkt auf Drei-Wochen-Tief–

Hormuz traffic reaches three week low



MarineTraffic data indicate confirmed crossings through the monitored Strait of Hormuz zone fell to eight on 16 July, down from 15 a day earlier and marking a three week low. Seven of the eight transits followed the Iranian route, with no… pic.twitter.com/mEXVxsx40d — MarineTraffic (@MarineTraffic) July 17, 2026

Übersetzung von „X“: Verkehrsvolumen in der Straße von Hormuz erreicht: Drei-Wochen-Tief: Daten von MarineTraffic zeigen, dass die Zahl der bestätigten Durchfahrten durch den überwachten Bereich der Straße von Hormuz am 16. Juli auf acht gesunken ist – gegenüber 15 am Vortag und damit auf ein Drei-Wochen-Tief. Sieben der acht Durchfahrten erfolgten auf der iranischen Route; es wurden keine Durchfahrten auf der omanischen Route und keine Bewegungen der Schattenflotte verzeichnet. Der Schiffsverkehr verteilte sich gleichmäßig auf kommerzielle und nichtkommerzielle Schiffe, wobei die Hälfte aller Durchfahrten unter iranischer Flagge erfolgte. Die neuesten Daten spiegeln einen anhaltenden Rückgang der Schiffsaktivität wider und untermauern die Anzeichen für ein selektiveres Betriebsumfeld an einer der verkehrsreichsten maritimen Engstellen der Welt.

Am Freitag räumte die iranische Regierung erstmals ein, dass es im Rahmen dieser Offensive zu amerikanischen „Angriffen auf die Energieinfrastruktur“ gekommen sei; dies geschah nach Trumps vorheriger Warnung, wichtige zivile Infrastruktur ins Visier zu nehmen.

Angriffe auf Brücken

Und was die Brücken betrifft: „Iranische Medien berichteten, dass bei der jüngsten Runde von US-Angriffen fünf Brücken getroffen wurden, ebenso wie der Bahnhof im Küstenort Bandar Khamir und der Flughafen Iranshahr im Südosten des Iran“, berichtet Reuters. Berichten zufolge wurde auch ein Flughafen angegriffen.

Der Iran hat mit einer Vergeltungsmaßnahme nach dem Motto „Infrastruktur für Infrastruktur“ gedroht:

Kuwait says that one of the country's power and water desalinations plans suffered "severe damage" after an Iranian attack. — Javier Blas (@JavierBlas) July 17, 2026

Übersetzung von „X“: Kuwait gibt an, dass eines der Strom- und Meerwasserentsalzungswerke des Landes nach einem iranischen Angriff „schwere Schäden“ davongetragen habe.

Auch im Eisenbahnbereich gibt es Anzeichen für erneute Angriffe, wie NBC berichtet:

Ein Eisenbahnknotenpunkt westlich von Bandar Abbas wurde ebenfalls getroffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRIB mitteilte. Die Angriffe auf die Autobahn- und Eisenbahnbrücken schienen darauf abzuzielen, Bandar Abbas, den wichtigsten Hafen des Iran, von den Straßen in Richtung Teheran, der Hauptstadt, abzuschneiden.

Zwar sind andere Routen noch offen, doch könnten die US-Angriffe weiter ausgeweitet werden und möglicherweise sowohl den Transport von Militärgütern als auch von Gütern, die für die 90 Millionen Einwohner des Iran benötigt werden, beeinträchtigen.

Arabische Staaten in der Region, in denen sich US-Stützpunkte befinden – darunter Kuwait, Bahrain, Katar und Oman –, gaben an, über Nacht damit beschäftigt gewesen zu sein, aus dem Iran abgefeuerte Raketen und Drohnen abzufangen; Berichten zufolge wurden sogar in Syrien Geschosse gesichtet.

„Heftiger Angriff“ auf Stützpunkt in Katar

Die IRGC gab am Freitag bekannt, dass sie einen Angriff auf den US-Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar durchgeführt habe, und behauptete, dabei ein Langstreckenradarsystem sowie mehrere US-Luftbetankungsflugzeuge zerstört zu haben.

Iran's Chabahar port control tower COLLAPSES after more than a week of US strikes — Pete Hegseth boasts of destruction in X photo



Iranian FM Araghchi calls the attacks one of many US 'war crimes' committed over the past week pic.twitter.com/lDBz6ufJ5j — RT (@RT_com) July 17, 2026

Übersetzung von „X“: Der Kontrollturm des iranischen Hafens Chabahar STÜRZT nach mehr als einer Woche US-Angriffen EIN – Pete Hegseth prahlt auf einem X-Foto mit der Zerstörung; der iranische Außenminister Araghchi bezeichnet die Angriffe als eines von vielen US-„Kriegsverbrechen“, die in der vergangenen Woche begangen wurden

Die iranische Luft- und Raumfahrtstreitkraft gab an, einen „überraschenden und massiven“ Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid durchgeführt zu haben, und behauptete, ein Langstreckenradarsystem sowie die dort stationierten Tankflugzeuge ausgeschaltet zu haben.

Laut der Nachrichtenagentur IRIB erklärte die iranische Eliteeinheit: „Der amerikanische Feind und die Betreiber seiner Stützpunkte in der Region sollten wissen, dass das Überschreiten roter Linien und Angriffe auf Menschen und zivile Infrastruktur einen sehr hohen und schmerzhaften Preis nach sich ziehen werden. Sollte der Feind diesen Kurs fortsetzen, stehen weitere vernichtende Reaktionen bevor – Reaktionen, die in die Geschichte der Kriege eingehen werden.“

Die Brücken im Iran sind erneut Ziel von Angriffen geworden, wie aus den sozialen Medien/X hervorgeht

Die IRGC warnte ferner, dass die amerikanischen Streitkräfte einen „hohen Preis“ dafür zahlen würden, dass sie ihrer Ansicht nach „rote Linien“ überschritten und Zivilisten sowie zivile Infrastruktur ins Visier genommen hätten. Teheran hat seine Behauptung, die „Kontrolle“ über die Straße von Hormus zu haben, nicht zurückgenommen – und bezeichnet auch dies als seine rote Linie.

Am Tag oder Abend zuvor hatten US-Marines „eine Kontrollabfertigung“ eines Tankers im Golf von Oman durchgeführt – was das Pentagon als Teil der Operationen zur Durchsetzung der neuen Seeblockade iranischer Häfen bezeichnete.

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