USA fangen neue iranische Raketen ab – Teheran spricht von Waffenstillstandsbruch und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Das iranische Außenministerium bezeichnet die nächtlichen Aktionen der USA, insbesondere die Bombardierung von Radaranlagen an der Küste, als Verstoß gegen den Waffenstillstand .

. Neue nächtliche Raketensalve auf Kuwait und Bahrain: Sechs auf Bahrain und Kuwait abgefeuerte ballistische Raketen wurden abgefangen , teilte CENTCOM mit.

, teilte CENTCOM mit. Die nächtlichen Auseinandersetzungen begannen damit, dass iranische Angriffsdrohnen in der Meerenge von US-Streitkräften abgefangen wurden.

Trump räumt ein, dass der Iran noch etwa 20 % seines Raketenarsenals besitzt: „Das sind eine Menge Raketen, aber es ist nicht mehr das, was es war, als wir zum ersten Mal angegriffen haben.“ (CNBC)

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Iranisches Außenministerium prangert neue „Verstöße gegen den Waffenstillstand“ durch die USA an

Der Iran hat den USA erneut vorgeworfen, den Waffenstillstand gebrochen zu haben. Das Außenministerium erklärte am Samstag, den USA fehle „nicht nur der Wille, die Spannungen abzubauen und auf den Weg der Stabilität zurückzukehren, sondern sie gefährden durch ihre abenteuerlichen Aktionen ernsthaft die Sicherheit der Region“.

Das Ministerium verurteilte am X. neue US-Angriffe auf seine Küstenradar- und Überwachungsanlagen in der Region Sirik und auf der Insel Qeshm – und erklärte, dies stelle einen Verstoß gegen den Waffenstillstand dar. Das Ministerium „fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, den Grundsatz der guten Nachbarschaft zu wahren und sich an den Grundprinzipien des Völkerrechts zu halten, wonach es Aggressoren untersagt ist, ihr Territorium und ihre Einrichtungen zur Planung und Durchführung aggressiver Handlungen gegen die Islamische Republik Iran zu nutzen.“

Es scheint klar zu sein, dass der Iran bei jeder Aktion der USA versucht, Abschreckung zu erzeugen, und daher nicht zögert, zu schießen oder den US-Stützpunkten oder den sie beherbergenden Verbündeten am Golf irgendeine Art von „Kosten“ aufzuerlegen.

Weitere pakistanische Bemühungen, eine Einigung zu schmieden, um die USA und den Iran zurück an den offiziellen Verhandlungstisch zu bringen:

Pakistan's Interior Minister @MohsinnaqviC42 has just departed from Lahore for Tehran where he will meet Iranian Leadership and deliver important messages as part of Pakistan's Mediation efforts between the US and Iran — This is Naqvi's third standalone visit to Tehran and 4th… https://t.co/mmaVRrU2aX — Anas Mallick (@AnasMallick) June 6, 2026

Übersetzungen von „X“: Pakistans Innenminister @MohsinnaqviC42 ist soeben von Lahore nach Teheran abgereist, wo er die iranische Führung treffen und wichtige Botschaften übermitteln wird, im Rahmen der Vermittlungsbemühungen Pakistans zwischen den USA und dem Iran – dies ist Naqvis dritter eigenständiger Besuch in Teheran und insgesamt der vierte seit Beginn des Krieges.

#Pakistans Innenminister @MohsinnaqviC42 reist heute im Rahmen der pakistanischen Vermittlungsbemühungen zwischen den USA und dem Iran nach Teheran – Dies ist Naqvis dritter Besuch in Teheran seit Kriegsbeginn

Salve ballistischer Raketen auf Kuwait und Bahrain abgefeuert

Kurz nach dem ersten Gefecht, bei dem eine Drohne abgeschossen wurde (siehe unten), wurde deutlich, dass über Kuwait Luftabwehrsysteme im Einsatz waren, da die Streitkräfte die Bevölkerung warnten, dass die Explosionen auf das Abfangen anfliegender Geschosse zurückzuführen seien. Zwar gab es keine Berichte über Schäden, doch ist die Lage vor Ort nach wie vor alles andere als klar oder sicher (angesichts früherer Fälle, in denen die USA und ihre Verbündeten in der Golfregion Schäden oder Opfer verschleiert oder heruntergespielt haben).

Innerhalb weniger Stunden nach diesem ersten Feuergefecht folgte der Iran mit weiteren ballistischen Raketen auf das nahegelegene Bahrain und Kuwait – als „Strafe“ für die Länder, die US-Streitkräfte und amerikanische Stützpunkte beherbergen.

Bloomberg berichtet, dass „sechs auf Bahrain und Kuwait abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen wurden und eine weitere ihr Ziel verfehlte, wenige Stunden nachdem vier Drohnen auf dem Weg zur Straße von Hormus abgeschossen worden waren, so Centcom.“ Es wird angemerkt, dass das „US-Militär im Gegenzug iranische Küstenüberwachungsradarstationen in Goruk und auf der Insel Qeshm angegriffen hat.“

Es begann mit dem Abschuss iranischer Drohnen

Es sind weitere Details über die jüngsten nächtlichen Kampfhandlungen zwischen US-amerikanischen und iranischen Streitkräften in und um die Straße von Hormus und den Persischen Golf bekannt geworden.

Die Zusammenstöße am Freitagabend und in der Nacht begannen, als das US-Militär Berichten zufolge mindestens vier iranische Einweg-Angriffsdrohnen abfing und abschoss. Nach Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) flogen die ankommenden unbemannten Luftfahrzeuge direkt auf die Straße von Hormus zu und stellten eine „unmittelbare Bedrohung für den Seeverkehr“ dar.

Nach dem Abschuss der Drohnen führten amerikanische Streitkräfte umgehend Vergeltungsschläge gegen wichtige militärische Ziele auf iranischem Territorium durch. CENTCOM führte weiter aus, dass amerikanische Streitkräfte iranische Küstenüberwachungsradarstationen in Goruk, einer Stadt in der Provinz Hormozgan, sowie auf der Insel Qeshm, einem strategisch wichtigen iranischen Außenposten an der Mündung der Meerenge, getroffen hätten.

Jeder Schlagabtausch – eine weitere Eskalation in Richtung eines umfassenden Krieges

Eines ist klar: diese „begrenzten“ Eskalationen finden immer regelmäßiger statt, mittlerweile sogar fast jede Nacht, was den Einsatz erhöht und die Wahrscheinlichkeit eines umfassenderen, gefährlichen neuen Krieges steigert.

Every exchange like this could mean a return to full-scale war, and that’s what’s going to happen eventually unless Trump just pulls out, which I don’t think he’s gonna do. https://t.co/PFUiLoXktm — Dave DeCamp (@DecampDave) June 6, 2026

Übersetzungen von „X“: Jeder solcher Schlagabtausch könnte eine Rückkehr zum offenen Krieg bedeuten, und genau das wird letztendlich passieren, es sei denn, Trump zieht sich einfach zurück – was er meiner Meinung nach nicht tun wird.

BREAKING: Irans IRGC erklärt, es habe „Feindbasen in der Region“ mit „Raumfahrt-Raketen“ angegriffen, als Reaktion auf US-Schläge auf Sirik und die Insel Qeschm in der Nähe der Straße von Hormus, gemäß der staatlichen Nachrichtenagentur Irans.

Es wird zudem immer offensichtlicher und allgemein anerkannt, dass der Waffenstillstand es dem Iran ermöglicht hat, einen Großteil seiner Raketen- und Drohnenkapazitäten wieder aufzubauen, und dass mit schwerem Gerät unterirdische Abschusstunnel gegraben werden.

Präsident Trump selbst hat diesen Sachverhalt kürzlich angesichts des verlängerten Waffenstillstands eingeräumt:

US-Präsident Donald Trump, der monatelang darauf bestanden hatte, der Iran stehe kurz vor dem Zusammenbruch, räumte am Freitag ein, dass das Land über gewisse Raketen- und Drohnenkapazitäten verfügt. In einem Interview mit NBC News sagte er, dass etwa 21–22 % des Raketenarsenals Teherans noch vorhanden seien.

„Das sind eine Menge Raketen, aber es ist nicht mehr das, was es war, als wir zum ersten Mal angegriffen haben“, sagte er dem Fernsehsender während eines Besuchs in Wisconsin. Am Freitagvormittag hatte er Reportern gegenüber erklärt, die USA hätten „großen Erfolg mit dem Iran“ und „sie sind nicht in der Lage, eine Atomwaffe zu besitzen“.

Am Sonntag sind es 100 Tage seit Beginn der Operation „Epic Fury“. Trump und US-Beamte hatten nur von einem „kurzen“ Konflikt gesprochen und schienen darauf gesetzt zu haben, dass die Regierung gestürzt würde.

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