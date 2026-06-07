Putins Botschaft an die Ukraine: „Arbeitet weiter so, Brüder“

Larry C. Johnson

Wladimir Putin benutzte während der Abschlußsitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg (SPIEF) einen Ausdruck, den die meisten Nicht-Russen meiner Meinung nach übersehen oder ignoriert haben. Er sagte: „Arbeitet, Brüder.“ Zunächst möchte ich den Kontext erläutern, in dem Putin dies sagte.

Selenskyj veröffentlichte einen offenen Brief an Putin, von dem ich und viele andere glauben, daß er absichtlich so geplant war, daß er mit der Plenarsitzung des SPIEF zusammenfiel… Dies war ein provokanter Schachzug, der darauf abzielte, die Atmosphäre des Forums zu stören. Putin wurde in der Frage-und-Antwort-Runde der abschließenden Sitzung danach gefragt. Er nannte den Brief „unhöflich“ und erklärte, dies sei „keine Art, ein Vier-Augen-Gespräch anzubahnen.“ Putin enthüllte sodann, daß Kremlsprecher Dmitri Peskow versucht hatte, ihm den Brief bei zwei separaten Gelegenheiten zu zeigen – erstmals am 4. Juni, dann erneut kurz vor seiner Ankunft beim SPIEF für seine Rede an diesem Morgen (Freitag, dem 5. Juni). Er beschrieb den Brief in seiner Antwort auf abweisende Weise, d.h., er hielt ihn nicht für einer ernsthaften Antwort würdig.

Anstatt sich mit Selenskyjs Vorschlägen auseinanderzusetzen, wandte sich Putin dem Brief vollständig ab. Er sagte, die Angesprochenen seien Rußlands Kämpfer und Soldaten an der Kontaktlinie, denen er folgendes ausrichte:

Das Land ist stolz auf euch und setzt seine Hoffnungen auf euch. Wir sollten uns nicht an die Verfasser dieses Briefes wenden, noch an Liebhaber des Briefgenres, sondern an unsere Kämpfer an der Front.

Er schloß dann mit dem Satz: „Arbeitet weiter so, Brüder!“

Um die Tragweite dieses Satzes zu verstehen, muß man Magomed Nurbagandow kennenlernen:

Magomed Nurbagandowitsch Nurbagandow (9. Januar 1985 – 10. Juli 2016) war ein Polizeileutnant der Nationalgarde Rußlands, der in Kaspijsk in der Republik Dagestan stationiert war. Er war Darginischer Nationalität und wurde im Dorf Sergokala geboren. Allem Berichten zufolge ein außergewöhnlicher Schüler – er schloß das Lyzeum mit einer Goldmedaille ab und beendete danach mit Auszeichnung sein Studium der Rechtswissenschaften an der Staatlichen Universität Dagestan.

Am Morgen des 10. Juli 2016 machte Nurbagandow mit seiner Familie in der Nähe des Dorfes Sergokala Urlaub, als er von fünf bewaffneten Militanten überfallen wurde. Nachdem sie erfahren hatten, daß er Polizist war, zwangen die Militanten ihn und seinen Bruder in den Kofferraum eines gestohlenen Autos, fuhren sie vom Erholungsgebiet weg und erschossen sie dann. Der Mord wurde mit einem Mobiltelefon gefilmt und auf einer extremistischen Website veröffentlicht. (Wikipedia)

Das Ziel der Militanten war psychologischer Natur – sie wollten, daß er vor der Kamera erscheint und seine Kollegen auffordert, die Polizei zu verlassen und den Kampf einzustellen. Stattdessen wandte sich Nurbagandow direkt in die Kamera und rief seinen Kameraden zu: „Arbeitet weiter, Brüder“ (Работайте, братья) – eine Tat, die enormen Mut erforderte.

Die Militanten hatten eine bearbeitete Version des Videos hochgeladen, in der sie Nurbagandows letzte Worte herausgeschnitten hatten. Seine Auflehnung wurde unterdrückt – bis das Schicksal eingriff. Mehrere Militanten der Gruppe wurden im September 2016 getötet, und bei der Untersuchung der Leichen wurde das Mobiltelefon gefunden, auf dem das Original-Video in unbearbeiteter Fassung aufgezeichnet worden war. Die vollständigen Aufnahmen – mit seinen letzten Worten – wurden daraufhin von den russischen Behörden veröffentlicht. Der Satz wurde am 12. September 2016 viral und wurde zu einer landesweiten Sensation.

Seit der Veröffentlichung des unbearbeiteten Videos ist der Satz „Arbeitet weiter so, Brüder!“ immer wieder im russischen Staats-Rundfunk und -Fernsehen zu hören, wird in Medien, öffentlichen Reden, Dokumentarfilmen, Aufrufen, Berichten und Kampagnen verwendet. Er trägt eine vielschichtige Bedeutung in sich – Auflehnung angesichts des Todes, Loyalität gegenüber den Kameraden und die Weigerung, als Propagandainstrument des Feindes benutzt zu werden. Der Satz hat seitdem ein Leben jenseits des Antiterrorismus-Kontexts entwickelt – er wird in Rußland weithin als Ausdruck stoischer Beharrlichkeit und Berufspflicht verwendet, insbesondere in militärischen und Strafverfolgungskreisen.

Indem Putin ihn vor dem internationalen Publikum des SPIEF zitierte, gab er eine vielschichtige Erklärung ab: daß Selenskyjs Brief eine feindliche Propagandaübung sei, daß er mit derselben Verachtung behandelt werden verdiene, die Nurbagandow seinen Gefangennehmern entgegenbrachte, und daß die einzigen Menschen, an die es sich zu wenden lohne, diejenigen seien, die tatsächlich kämpfen. Putins Miene war ernst, als er diesen Satz aussprach.

Ich möchte nun das Thema wechseln und auf den jüngsten Austausch von Raketen und Drohnen zwischen den USA und dem Iran im Persischen Golf eingehen. Hier ist meine These: Der Ausführungsbefehl, nach dem die US-Streitkräfte operieren, schreibt wahrscheinlich vor, daß ihre Mission darin besteht, die Freiheit der Schiffahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten und Kommunikations- und Waffensysteme in dem Gebiet zu identifizieren und zu zerstören, die die Iraner zur Aufbringung von Schiffen nutzen.

Hier ist die Erklärung der IRGC zu dem Vorfall:

Im Namen Gottes, des Brechers der Tyrannen: So wer immer euch angreift, greift ihn auf dieselbe Weise an, wie er euch angegriffen hat.

Um 01:30 Uhr heute nacht versuchten vier gesetzwidrig operierende Öltanker, angestachelt und gelenkt durch die angreifende US-Armee, die Straße von Hormus ohne Koordination und ohne Beachtung der von der IRGC-Marine ausgegebenen Warnungen illegal zu verlassen. Nach der Warnung wurde einer der Öltanker gezielt beschossen und gestoppt, während die anderen gesetzwidrigen Schiffe umkehrten.

Im Anschluß an diesen Vorfall trafen amerikanische Drohnen um 2 Uhr eine Kommunikationsanlage in Qeschm und eine weitere in Sirik mit zwei Geschossen. Als Antwort auf die Aggression der kindermordenden US-Armee wurden sofort zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait namens Ali Al-Salem sowie die wichtigsten verbleibenden Anlagen im Marinestützpunkt der US-5. Flotte in Bahrain mit ballistischen Raketensalven der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC beschossen.

Es ist möglich, daß die USA die Tanker als Köder einsetzen, um iranische Abschußpositionen und die zur Beschießung der die Straße passierenden Schiffe genutzten Kommunikationsmittel zu identifizieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt glaube ich nicht, daß die USA diese Begegnungen als Vorwand nutzen werden, um wieder in volle Kriegsbereitschaft zu versetzen und massive Angriffe im Innern des Irans zu starten. Ungeachtet dieser maritimen und Luftgefechte scheint es, daß ernsthafte Verhandlungen im Gange sind. Ich weiß nicht, ob sie Erfolg haben werden, aber die USA befinden sich offensichtlich in einer ausweglosen Situation.