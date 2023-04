USA- Hände weg von China!

Sara Flounders

Während der US-NATO-Krieg gegen Russland in der Ukraine unvermindert weitergeht, bereiten sich die USA mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf einen Krieg mit China vor, wobei sie Taiwan als Vorwand benutzen. Taiwan ist wie die Ukraine ein Bauer beim Schach. Die militärischen und wirtschaftlichen Bedrohungen sowohl für China als auch für Russland sind ein verzweifelter Versuch, die Entstehung einer multipolaren Welt zu verhindern.

Die US-imperialistische Hegemonie wird von allen Seiten herausgefordert. Die Entdollarisierung zwischen den großen Volkswirtschaften des globalen Südens ist Bestandteil von Handelsabkommen zwischen den mächtigen Schwellenländern China, Russland, Iran, Brasilien, Indien, Malaysia und Südafrika. Sogar Saudi-Arabien, ein reaktionäres Bollwerk der US-Vorherrschaft in Westasien, ist bereit, sich um neue Abkommen mit dem Iran zu bemühen, und ist daran interessiert, sein Öl in chinesischen Renminbi Yuan zu handeln, anstatt vollständig von US-Dollar abhängig zu sein.

Noch bedrohlicher für die US-Kapitalisten ist, dass China Handelsbeziehungen mit den 40 von Washington sanktionierten Ländern aufbaut, und zwar durch Tauschhandel und direkten Devisenaustausch. Dies funktioniert rund um den allmächtigen Dollar, die internationale Reservewährung, die seit 100 Jahren den globalen Handel und die Kapitalströme dominiert.

Dies sind nicht die ersten Bemühungen, einen Ersatz für die Dominanz des US-Dollars zu finden. Es gibt kein Verbrechen, das der US-Imperialismus nicht begehen würde, um den US-Dollar zu erhalten. Sowohl der ölreiche Irak, der 1990 eine auf dem Dinar basierende Währung vorschlug, als auch Libyen, das 2010 den Versuch einer afrikanischen Währung unternahm, stellten fest, dass sie über fabelhafte Ressourcen, aber keinen Schutz vor US-Bomben verfügten. Ihre Bemühungen um Souveränität führten zu ihrer brutalen Zerstörung durch den US-Imperialismus.

Das Bestreben, sich von der US-Unternehmenskontrolle zu befreien, wird heute von vielen weiteren Ländern in Frage gestellt. China ist ein stärkerer Gegner. China überholt die USA beim Bruttoinlandsprodukt und der Entwicklung seiner Wirtschaft. China ist der wichtigste Handelspartner von mehr als 120 Ländern und der größte externe Handelspartner der Europäischen Union.

Die Fähigkeit Chinas, im Rahmen der „Seidenstrassen“-Initiative Billionen von Dollar an Entwicklungsgeldern bereitzustellen, bedeutet, dass Entwicklungsländer jetzt ohne die belastenden Bedingungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank günstigere Handelsbeziehungen haben können. Diese Option ist eine Bedrohung für jede US-Bank und jedes von den USA kontrollierte Finanzinstitut.

China und eine wachsende Zahl von Ländern befinden sich in einer immer stärkeren Position, um den ungleichen Forderungen der USA zu widerstehen. Länder mit drei Viertel der Weltbevölkerung weigerten sich, Sanktionen gegen Russland mitzumachen. Werden sie bereit sein, US-Sanktionen gegen China zu akzeptieren?

All dies bedroht die Hegemonie der USA, des Zentrums des Weltimperialismus. Das kapitalistische System wird unerbittlich dazu getrieben, zu expandieren oder zu sterben – und jetzt schrumpft es. Für Multimilliardäre und Konzernchefs ist dies eine Krise auf Leben und Tod.

Konflikte provozieren, um die Hegemonie zu bewahren.

Die US-Strategie besteht darin, Taiwan und seinen Handel mit China zu sabotieren, indem Konflikte geschaffen und Sanktionen verhängt werden. Diese verzweifelten Bemühungen, Washingtons sinkende globale Position umzukehren, werden die Weltwirtschaft stören.

Gegenwärtig ist Taiwans Handel mit China weitaus größer als sein Handel mit den USA. Festlandchina und Hongkong machten im vergangenen Jahr 42 % der taiwanesischen Exporte aus, während die USA laut offiziellen taiwanesischen Daten nur einen Anteil von 15 % hatten.

Bei den Importen aus Taiwan belegten Festlandchina und Hongkong mit einem Anteil von 22 % erneut den ersten Platz. Die USA hatten nur einen Anteil von 10 % und rangieren hinter Japan, Europa und Südostasien. Südkorea und Japan haben ein größeres Handelsvolumen mit China als mit den USA ( cnbc.com )

Das Problem, vor dem die US-Imperialisten stehen, besteht darin, dies umzukehren – also zu versuchen wie sie Länder im asiatisch-pazifischen Raum zwingen können, gegen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu handeln.

Der US-NATO-Krieg in der Ukraine war eine Strategie, um Sanktionen gegen Russland zu verhängen und den Handel der EU mit Russland zu unterbrechen. 2020 war die EU Russlands erster Handelspartner; 36,5 % der russischen Importe stammten aus der EU und 37,9 % der russischen Exporte gingen in die EU. Die EU war der größte Investor in Russland. Der russische Handel mit der EU wurde seitdem auf 5,8 % reduziert. (tinyurl.com/55fh6j6f)

Der US-NATO-Krieg in der Ukraine hat es nicht geschafft, Russland zu destabilisieren und zu Fall zu bringen, wie die USA gehofft hatten. Aber der Krieg hat die Wirtschaft der Ukraine verwüstet und die EU zerrüttet, was mit den von den USA geforderten Sanktionen einherging. Die Volkswirtschaften Europas haben stark gelitten. Inflation, Rezession und Lieferkettenchaos aufgrund von Sanktionen haben die eigenen Märkte der EU hart getroffen und die Abhängigkeit Europas von den USA erhöht

US-Drohungen und eskalierende Forderungen nach Sanktionen gegen China werden den Volkswirtschaften von Taiwan, Japan, Südkorea und den Philippinen schweren Schaden zufügen.

Um Hightech-Unternehmen dazu zu zwingen, sich von der Volksrepublik China abzukoppeln, braucht der US-Imperialismus eine politisch-militärische Krise mit China. Jeder US-Plan für Sanktionen gegen China beginnt mit einer fabrizierten Krise um Taiwan.

Die USA versuchen verzweifelt, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu stoppen, indem sie es militärisch einkreisen. Unter Nutzung von Taiwan, Japan, Südkorea, Australien und den Philippinen besteht die US-Strategie darin, eine asiatische Version der NATO zu schaffen, ein Militärbündnis, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Asien zu stören. Dies ist eine schreckliche Gefahr für die Menschen in Taiwan und der Volksrepublik China. In der gesamten Region sind die Menschen mit einer von den USA verursachten Krise konfrontiert, die ihr Leben und ihre Zukunft zerstören und ihre Volkswirtschaften ruinieren kann.

Arme und arbeitende Menschen in den USA werden gezwungen sein, für diesen Krieg zu bezahlen, wie sie jeden Krieg mit sich stetig verschlechternden Bedingungen bezahlen.

China ist ein Land !

In dem Bestreben, eine Entschuldigung für einen Krieg zu finden, kehrt die US-Regierung eine Position um, die Washington vor mehr als 50 Jahren mit China vereinbart und unterzeichnet hatte.

China hat Jahrzehnte damit verbracht, seine Wirtschaftsbeziehungen zu Taiwan aufzubauen; Der Handel zwischen der Insel und dem chinesischen Festland hat zusammen mit den politischen und kulturellen Beziehungen zugenommen. Um diesen Bemühungen um eine friedliche Wiedervereinigung entgegenzuwirken, verwandelt das Pentagon Taiwan in ein Stachelschwein, das vor Milliarden von Dollar an militärischer Ausrüstung strotzt. Weitere 10 Milliarden Dollar an Militärhilfe wurden gerade versprochen.

Washington verstößt offen gegen drei verschiedene unterzeichnete Abkommen – gemeinsame Kommuniqués mit China aus den Jahren 1972, 1979 und 1982 –, in denen bestätigt wird, dass China ein Land und Taiwan eine Provinz Chinas ist. Solche Verpflichtungen sind die politische Grundlage für Chinas diplomatische Beziehungen zu den USA und zu jedem anderen Land.

China hat Taiwan nicht bedroht. China hat nur behauptet, was von den USA und 181 anderen Ländern sowie den Vereinten Nationen und allen internationalen Gremien anerkannt wird: Taiwan ist Teil Chinas. Taiwans eigene Verfassung bestätigt, dass Taiwan eine Provinz Chinas ist. Es sind die USA, die ihr Versprechen gebrochen haben, Chinas Bemühungen um eine friedliche Wiedervereinigung der Insel nicht zu unterbrechen.

Statt an der Ein-China-Politik festzuhalten, findet auf militärischer und politischer Ebene eine gefährliche Mobilisierung statt. Die kürzlich fabrizierte Krise um einen chinesischen Heißluftballon, gefolgt von Anhörungen im Kongress, in denen der CEO von TikTok gegrillt wurde, stellt eine neue Ebene der psychologischen Kriegspropaganda dar, die darauf abzielt, die US-Bevölkerung davon zu überzeugen, dass China ein Feind und eine Bedrohung ist.

Demokraten und Republikaner versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, indem sie China verurteilen. Taiwan wurde vom Vorsitzenden des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, Bob Menendez, einem Demokraten, als „das schlagende Herz unserer indo-pazifischen Strategie“ bezeichnet.

Zu den militärischen Vorbereitungen gegen China gehört der Druck der USA auf Japan, sein Militärbudget zu verdoppeln und das drittgrößte Militär der Welt zu werden, was gegen die japanische Verfassung verstößt.

Ein neues Abkommen, das am 2. Februar angekündigt wurde, gewährte dem US-Militär Zugang zu neun Stützpunkten auf den Philippinen, um China entgegenzuwirken. Ausländische Stützpunkte verstoßen direkt gegen die philippinische Verfassung. 1992 zwang eine massive Volksbewegung die USA, ihre Stützpunkte auf den Philippinen zu schließen.

Noch bedrohlicher war, dass der Vier-Sterne-Luftwaffengeneral Michael Minihan, Leiter des Luftmobilitätskommandos des Pentagon, Anfang Februar in einem „durchgesickerten Memo“ einen Krieg mit China um Taiwan in zwei Jahren vorhersagte. General Minihan beaufsichtigt 107.000 Flieger und 1.100 Fracht-, Tank- und Transportflugzeuge. Das Memo enthält Training, Übungen und Vorbereitungen für den Krieg im Jahr 2025 sowie spezifische Befehle: „Besiege China“ und „Sei bereit für einen sofortigen Einsatz“. (tinyurl.com/2a7ctjae)

Eine weitere Bedrohung war der bisher größte Start riesiger C-17-Transportflugzeuge von einer US-Basis am 5. Januar als Training für eine Seeblockade Chinas. Dies ist die Eröffnungsrunde eines massiven Raketen- und Luftangriffs auf das chinesische Festland – die Luft-See-Kampfstrategie des Pentagon.

Die US-Pazifikflotte besteht aus ungefähr 200 Schiffen und U-Booten, fast 1.200 Flugzeugen und mehr als 130.000 Seeleuten und Zivilarbeitern. Die USA schicken regelmäßig Marinepatrouillen und Zerstörer durch die 180 km breite Straße von Taiwan (ca. 112 Meilen).

China verurteilte diese arrogante Demonstration der US-Militärmacht als rücksichtslos, provokativ und dazu bestimmt, Druck auszuüben.

Taiwans „Präsident“ besucht die USA

Übertriebene Berichterstattung in den Medien begrüßte den Besuch von Tsai Ing-wen, dem sogenannten „Präsidenten“ Taiwans, in New York City. („Präsident“ steht in Anführungszeichen, weil Taiwan von der UNO und 181 Ländern als Inselprovinz Chinas und nicht als unabhängiges Land anerkannt wird.)

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, beanstandete diesen Besuch einer taiwanesischen Delegation und die Empfänge zu Ehren von Tsai Ing-wen als Verstoß gegen die Ein-China-Politik: „China lehnt jede Form offizieller Interaktion zwischen den USA und Taiwan entschieden ab.“ Mao Ning sagte, die USA führten „gefährliche Aktivitäten durch, die die politische Grundlage bilateraler Beziehungen untergraben“. (abcnews.go.com)

Xu Xueyuan, Geschäftsträger der chinesischen Botschaft in Washington, sagte, China akzeptiere die Behauptungen der USA nicht, dass Tsais Reise lediglich ein „Transit“ sei, und sagte: „Der sogenannte „Transit“ ist lediglich eine Verkleidung ihrer wahren Absicht Suche nach Durchbruch und Befürwortung der Unabhängigkeit Taiwans“ und beschuldigt die USA, Tsai zu erlauben, „für Furore zu sorgen“ und ihr Treffen mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu arrangieren. (nbcnews.com)

Während ihres Aufenthalts in New York City wurde Tsai Ing-wen vom Hudson Institute, einer einflussreichen rechtsgerichteten Denkfabrik, die teilweise von Taiwan finanziert wird, mit einem Bankett und der Auszeichnung „Global Leadership“ geehrt. Das Brookings Institut, das Center for American Progress, das Center for a New American Security, das Center for Strategic and International Studies und das Hudson Institute fördern aktiv erweiterte Waffenverkaufs- und Handelsabkommen mit Taiwan und antichinesische Propaganda. Diese fünf prominenten Denkfabriken erhalten erhebliche Mittel aus Taiwan.

Der Besuch stärkt das Ansehen von Tsai Ing-wen in einer Zeit, in der sie sich in einer ernsthaft geschwächten politischen Position befindet. Sie musste als Vorsitzende der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei Taiwans zurücktreten, nachdem ihre Partei bei den Kommunalwahlen im November, dem schlechtesten Abschneiden der DPP seit ihrer Gründung im Jahr 1986, einen schweren Rückschlag erlitten hatte. Das Wahldebakel bestätigt die aggressive Haltung der DPP zur Unabhängigkeit verliert in Taiwan an Unterstützung.

Tsai Ing-wens Besuch in Guatemala und Belize, zwei von nur 13 verbleibenden Ländern, die Taiwan anerkennen, wurde von der Ankündigung des honduranischen Außenministeriums überschattet, dass seine Regierung nun „nur ein China auf der Welt“ anerkenne und dass Peking „die einzig legitime Regierung sei das repräsentiert ganz China.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums, und die honduranische Regierung hat Taiwan heute über die Beendigung der diplomatischen Beziehungen informiert und versprochen, keine offiziellen Beziehungen oder Kontakte mit Taiwan zu unterhalten.“ (pbs.org) Honduras ist der neunte diplomatische Verbündete, den Taiwan seit dem Amtsantritt der Unabhängigkeitsbefürworterin Tsai im Mai 2016 verloren hat.

China hat eine konsequente, wohlverstandene Position zu seiner Souveränität und territorialen Integrität vertreten, die international in allen Gremien der Welt anerkannt wird. China hat wiederholt sein Recht geltend gemacht, diese unvollendete nationale Wiedervereinigung zu lösen. Chinas seit langem vertretene Position ist, dass Zusammenarbeit, Handel und Entwicklung Differenzen überwinden können; es ist der einzige Weg nach vorn.

Die Vorbereitung des US-Imperialismus auf einen möglichen Krieg mit China – der ihn mit Militärbasen, Atomwaffen und Militärschiffen umgibt – ist eine höchst gefährliche Provokation. US-Kriege dienen dem Profit der Unternehmen.

Wir müssen mobil machen! USA Hände weg von China!