Die Vormachtstellung des Dollars gerät ins Wanken. Jeden Tag tauchen Nachrichten auf, die zeigen, dass die von der Wall Street weltweit errichtete Finanzhegemonie zunehmend infrage gestellt wird. Die jüngste Nachricht in dieser Hinsicht stammt aus Frankreich: Macron hat in Peking einen Vertrag unterzeichnet, wonach Paris Flüssiggas aus China importiert und sich bereit erklärt, die Ladung in Yuan zu bezahlen (ein Geschäft in Millionenhöhe)! Doch nur wenige Tage zuvor blieb eine andere Information unbemerkt, die auf kommende Zeiten hinweist. Auf dem asiatischen Markt werden große Veränderungen erwartet.

Um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, hat Malaysia Gespräche mit China über die Möglichkeit der Einrichtung eines asiatischen Währungsfonds aufgenommen.

Entdollarisierung auf dem Weg

Dieser „asiatische Fonds“ ist genau der Plan, den Wladimir Putin bei früheren BRICS-Treffen vorgebracht hat, wo er darauf bestand, den Dollar aus den Finanztransaktionen innerhalb der Gruppe zu entfernen.

Heute weitet sich die Idee der Russischen Föderation aus, der Krieg ist offen und wird hauptsächlich (und vorerst) mit wirtschaftlichen Waffen geführt – die Entdollarisierung der Finanzwelt hat begonnen, aber bisher nur im „globalistischen Süden“.

Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim gab bekannt, dass bei seinem letzten Treffen mit Xi Jinping das Thema der Gründung eines asiatischen Währungsfonds im Mittelpunkt der Gespräche stand. „China hat Offenheit und Interesse an dem Thema gezeigt“, schrieb Bloomberg, ein Bericht, der im Spiegel gelesen werden sollte – China hat die Unterstützung asiatischer Verbündeter für die Einrichtung eines solchen regionalen Währungsfonds gewonnen und kündigt ihn offiziell an, aber Peking wählt Kuala Lumpur als „Trompete“ für kurzfristige Pläne.

Seit Jahrzehnten wird in Asien über die Schaffung eines Währungsfonds gesprochen, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und den IWF und andere „Geldverleiher“ auf dem großen Finanzmarkt aus dem Geschäft zu „drängen“. Auf dem Boao-Forum, das vor einigen Tagen in Hainan stattfand, meldete sich der malaysische Premierminister zu Wort und verkündete die Botschaft, auf die die meisten asiatischen Länder gewartet hatten (außer natürlich das unterwürfige Südkorea und Japan): „Asien benötigt einen Währungsfonds!“.

„Präsident Xi Jinping begrüßte die Gespräche“, sagte Anwar in einer Rede vor dem Parlament in Kuala Lumpur. „Es gibt keinen Grund für Malaysia, weiterhin vom Dollar abhängig zu sein, aber es gibt auch keinen Grund für ganz Asien, weiterhin vom Dollar abhängig zu sein“, fügte er hinzu. In diesem Zusammenhang arbeitet die malaysische Zentralbank eng mit Peking zusammen, um ein Steuersystem zu schaffen, das den Handel zwischen den beiden Ländern in nationalen Währungen ermöglicht.

Anfang dieses Jahres sprachen Beamte aus Singapur öffentlich über dasselbe Thema – was getan werden muss, um die Abhängigkeit des asiatischen Finanzmarktes vom US-Dollar zu verringern. Von Ost nach West sieht ganz Asien, wie der Dollar von Uncle Sam die lokalen Währungen geschwächt hat und immer mehr zu einem staatlichen Instrument geworden ist.

Macron hat kapituliert: Frankreich kauft in Yuan!

Angesichts des Desinteresses von Xi Jinping an den Vorschlägen, die ihm die Europäische Union gemacht hat, hat Emmanuel Macron kapituliert.

Frankreich ist der erste europäische Koloss, der das Schwert gegen den Dollar erhebt – Paris hat sich bereit erklärt, 65.000 Tonnen Flüssigerdgas aus China zu kaufen und in Yuan zu bezahlen. Nicht Dollar, nicht Euro, Yuan, wie Xi Jinping forderte, wie Wladimir Putin forderte – Abrechnung in nationalen Währungen, wem das nicht gefällt, der soll sich woanders umsehen!

Die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) und Total Energies haben über die Shanghaier Öl- und Erdgasbörse die erste in Yuan abgewickelte Flüssigerdgas-Transaktion abgeschlossen. „Die in Yuan abgewickelte Transaktion fördert die Preisbildung in mehreren Währungen sowie die grenzüberschreitende Abwicklung und Zahlung“, erklärte der Präsident der Börse, Guo Xu.