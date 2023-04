Ein uralter Angriff auf unsere Würde: Geistige Kriegsführung

Die Tyrannen hassen die Würde, weil die Würde eine Lebenskraft ist, und die Tyrannen sind gegen das Leben.

Von: Tessa Lena

Google, ein bekannter Tyrann, hat die Veröffentlichung eines „Albtraum“-KI-Toolkits angekündigt

In der Zwischenzeit tritt ein anderer Tyrann, der deutsche Bundesgesundheitsminister, in die Pedale und sagt, dass 1 von 10.000 Menschen, die COVID-Spritzen erhalten, mit einer schweren Nebenwirkung endet

Die Tyrannen hassen die Würde, weil die Würde eine Lebenskraft ist, und sie sind gegen das Leben

Das Vokabular der Tyrannen und ihre Anti-Würde-Tricks sind sehr kreativ – aber wenn wir uns auf unseren Mut besinnen, werden wir auf lange Sicht mächtiger als sie

Würdige Menschen sind unbequem. Sie weigern sich, auf den Knien zu bleiben. Selbst wenn sie mit Gewalt in die Knie gezwungen werden, bleiben sie nicht lange auf den Knien. Sie springen wieder auf, und sie springen immer wieder auf, solange sie am Leben sind. Sie beharren darauf, aufrecht zu sein.

Würdige Menschen sind unbequem. Sie weigern sich, auf den Knien zu bleiben. Selbst wenn sie mit Gewalt in die Knie gezwungen werden, bleiben sie nicht lange auf den Knien. Sie springen wieder auf, und sie springen immer wieder auf, solange sie am Leben sind. Sie beharren darauf, aufrecht zu sein.

Für die lebensfeindlichen Tyrannen ist das völlig inakzeptabel. Die Tyrannen mögen es nicht, wenn Menschen ein freies und unabhängiges Leben erwarten, und so arbeiten sie hart daran, dies zu verhindern. Die Energie, die sie für die Versklavung aufwenden, ist keine geringe Leistung. Ihr Krieg gegen die Menschenwürde ist ein Vollzeitjob für die Tyrannen! Wahrscheinlich sorgen sie sich sogar im Schlaf um freie Menschen!

Lügen über das „untröstliche“ Mitgefühl für Impfgeschädigte

Sehen Sie sich zum Beispiel diesen Tyrannen an, der über seine frühere Position zu Impfstoffnebenwirkungen lügt. Dieser Tyrann ist der deutsche Bundesgesundheitsminister – mit verschlagenen Augen und allem – und er lügt schamlos in die Kamera und sagt, dass ihm die Impfgeschädigten sehr am Herzen liegen (klingt plausibel), und dass er nie gesagt hat, dass COVID-Injektionen schadensfrei seien.

Das Video ist auf Deutsch, aber es hat englische Untertitel und ist sehenswert. Übrigens sagt der Minister auch – aus seinem eigenen Mund – dass die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen bei 1 zu 10.000 liegt. Viele Daten zeigen, dass die Rate viel höher ist (und die Langzeitfolgen sind ein beängstigender Gedanke), aber selbst wenn er Recht hat, beträgt die Einwohnerzahl Deutschlands 84.270.625 – und damit bleiben mehr als 8.000 Menschen übrig, die schwer verletzt sind – und wofür?!!

Die neue KI von Google

Und hier ist ein notorischer Tyrann und Tyrannen-Kollaborateur, Google, der (wieder einmal) vorgibt, etwas Gutes zu tun. Hier ist Googles eigene Darstellung, wie es plant, den Menschen ein wenig mehr zu ersetzen.

Und hier ist ein Artikel in den Mainstream-Medien mit einem passenden Titel: „Der Albtraum von KI-gesteuertem Gmail ist eingetroffen“.

„In Google Mail gibt es Tools, die versuchen, ganze E-Mails zu verfassen oder sie im Tonfall zu bearbeiten, sowie Tools zum Einlesen und Zusammenfassen langer Threads. In Docs gibt es Tools, die aus einfachen Aufforderungen oder anderen Inhalten Text erzeugen. Eine lange E-Mail-Diskussion wird in einen „Brief“ und dann in ein Foliendiagramm umgewandelt, das dann mit generierten Bildern illustriert wird … Google erstellt jetzt die Decks und schreibt all diese Kunden-E-Mails. Ich bin sicher, dass es auch in der Lage sein wird, eine solide Kündigung zu schreiben.“

Es gibt so viele Dinge, die in dieser Richtung falsch sind

Ein philosophisches Problem, das Nicholas Carr in seinem Buch „Der gläserne Käfig“, einem Vorläufer von COVID, ausführlich beschreibt, besteht darin, dass die Menschen, die sich auf KI-Dienste verlassen, unweigerlich vergessen werden, ihre natürlichen Fähigkeiten zu nutzen. In diesem Fall geht es um die Fähigkeit, vollständige Sätze zu bilden und lange Gedanken zu denken.

Die Menschen werden es noch mehr verlernt haben, lange Gedanken zu denken, als sie es ohnehin schon getan haben! Und wenn erst einmal viele Menschen anfangen, sich auf solche Werkzeuge zu verlassen (lieber Gott!), wird Google die neue Abhängigkeit zur sozialen Kontrolle nutzen.

Ein weiteres, ziemlich offensichtliches, philosophisches Problem ist, dass wir nie wissen werden, ob diese „herzliche“ Nachricht ein unbeholfener, aber aufrichtiger Versuch eines Menschen war, Zuneigung zu empfinden, oder einfach nur Bot-Spucke. Mit der Aufrichtigkeit haben wir es kollektiv schon schwer, und diese KI-Sache (ich denke, ich werde den Begriff „Bot-Spucke“ oder kurz BS verwenden) bringt den Small Talk in eine neue Dimension.

Und natürlich bedeutet all dies, dass wir die Teufel mit noch mehr unserer persönlichen Daten füttern werden – und das ist es, was die Teufel wollen.

Und es gibt noch etwas anderes, das mich hier stört. Die Raten chronischer Krankheiten, kognitiver und neurologischer Störungen und – ja – Impfschäden steigen mit alarmierender Geschwindigkeit an. Dient dieses Instrument also dazu, die Existenz der Opfer zu verschleiern und zu verbergen, deren Kopf so sehr schmerzt, dass sie keine zwei zusammenhängenden Gedanken mehr fassen können – und die dennoch „einen Job“ brauchen, um zu essen? Das ist ein erschreckender Gedanke.

Heimtückische Tyrannen

Philosophische Probleme zu ignorieren, ist keine erfolgreiche Strategie für gute Menschen, denn sie zu ignorieren, führt zu massivem Schmerz. Lassen Sie uns also über die Tyrannen und ihr Kriegswerkzeug sprechen – damit wir anfangen können, uns effektiver, selbstbewusster und ohne Angst zu wehren. (Sie haben unsere Angst nicht verdient.)

Die Tyrannen führen Krieg gegen alle und auch gegeneinander. Aber weil sie allein nicht gewinnen können, schließen sie Bündnisse und blasen Rauch auf. Sie schlagen Kapital aus „Teile und herrsche“, das tun sie immer.

Sie wählen ein Ziel aus, das sie sofort dezimieren wollen, und ein Ziel, das sie vielleicht später dezimieren wollen – aber in der Zwischenzeit umgarnen die Tyrannen sie, freunden sich mit ihnen an und werfen ihnen ein paar Knochen für ihre Loyalität und Unterstützung hin. Sie haben dies bei Kriegen, bei farbigen Revolutionen, bei kolonialen Völkermorden getan, und sie tun dies heute wieder beim Biosicherheitsstaat.

All dies funktioniert nach der klassischen Logik von Köder und Verrat. Und aus irgendeinem Grund lesen wir über die Geschichte, schütteln den Kopf, sagen „wow“, schalten dann den Fernseher ein – und vergessen die Weisheit, die wir gerade gelernt haben.

Bei jedem neuen Feldzug beginnen die Tyrannen oft mit brutaler Gewalt. Sie wenden brutale Gewalt gegen die „erste Generation“ oder „erste Welle“ von Menschen an, die geradeaus gehen – diejenigen, die sie aufgrund ihres Erfahrungswissens über die Freiheit direkt vernichten wollen – und dann wenden sie Tricks und metaphorische schlechte Magie gegen deren Nachkommen an, die sie unterjochen und als ihre halb schlafenden, gehorsamen Sklaven halten wollen.

Und dazu lassen sich die Tyrannen allerlei Tricks einfallen, um die Gemüter zu verwirren, damit ihre Opfer vergessen, dass wir eigentlich mit Würde geboren sind und diese im Laufe unseres Lebens nicht verlieren sollen.

Die Rolle von Herausforderungen und Begegnungen mit Tyrannen

Es ist wahr, dass unser Lebensweg nicht nur aus Honig und Süßigkeiten besteht. Das Leben hat Höhen und Tiefen, und im Laufe unseres Lebens müssen wir mit einigen schwierigen Herausforderungen und harten Zeiten fertig werden. Normalerweise müssen wir mit Mobbing und Missbrauch fertig werden.

Aber wenn wir uns mit Missbrauch auseinandersetzen müssen, bedeutet das nicht, dass wir uns als Reaktion auf den Missbrauch zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil, dass unsere Kraft wächst, weil wir uns dem Missbrauch widersetzen. Und uns von unseren Knien erheben. Und wieder aufzustehen. Und wir erheben uns wieder von unseren Knien. (Die Tyrannen hassen es, wenn wir das herausfinden – und so denken sie sich eine weitere „Teile und Herrsche“-Kampagne aus, um uns schwach zu halten.)

Wenn wir uns mit Missbrauch auseinandersetzen müssen, geht es darum, uns daran zu erinnern, warum wir aufrecht gehen müssen, und wie. Es geht um die Erneuerung unserer Würde, um die Erneuerung unserer geistigen Klarheit, um die Erneuerung unserer aufrichtigen Selbstliebe. Und übrigens, auch die Nächstenliebe fällt uns ganz natürlich ein, wenn wir uns an die Selbstliebe erinnern. Ja, wir werden mit Würde geboren, aber es ist unsere Aufgabe, sie vor allen Kräften zu schützen, die versuchen, uns von unserer Würde abzubringen. Es ist unsere Würde. Sie ist unsere heilige Seele. Wenn wir sie nicht schützen, wer dann?

Übrigens ist Würde nicht Ego. Beim Ego geht es, grob gesagt, darum, uns in Bezug auf die äußere Welt zu definieren. Die Würde entspringt einer inneren Erinnerung an das, was wir sind, sie ist der süße, aufrichtige Respekt und die Liebe zu unserer eigenen Seele.

Psychologische Kriegsführung

Die Tyrannen haben ein besonderes Merkmal, nämlich dass sie die Seele nicht respektieren. Sie sind sehr daran interessiert, die Verbindung der Menschen zur spirituellen Macht zu schwächen, denn unbeteiligte Menschen sind eine gute Beute. Und so erfinden die Tyrannen Erzählungen, die das Selbstwertgefühl untergraben und Verzweiflung, Angst und Schuldgefühle fördern.

Wie funktioniert das? Wenn man ängstlich, verzweifelt oder schuldbewusst ist, verzichtet man freiwillig auf die Unterstützung durch die guten Kräfte des Universums. Das Gefühl, klein und verlassen zu sein? Kennen Sie dieses Gefühl? Es ist nicht deines. Es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie psychologisch angegriffen werden, und es ist in Ihrem besten Interesse, es abzuschütteln und daran zu arbeiten, bis es verschwunden ist – egal unter welchen Umständen.

Keiner ist klein. Und niemand ist im Stich gelassen. So funktioniert die Welt nicht. Wir sind Krieger, die mitten auf dem Weg sind, keine Opfer. Aber die Tyrannen „vergiften den Brunnen“ und schaffen Erzählungen, durch die wir uns unsicher, allein, isoliert, unsicher und ständig verletzt fühlen.

Übrigens spreche ich hier aus Erfahrung. Manchmal ist es schwer, inmitten von blendendem Schmerz das Licht zu sehen. Und manchmal klammern sich Menschen an ihren Schmerz und behaupten sogar, dass dieses ganze Gerede über Liebe zu idealistisch ist – und dann erinnere ich sie (und mich selbst) daran, dass ich im Laufe meines Lebens so lächerlichen Missbrauch erlebt habe, dass ich mir das Recht verdient habe, inmitten von Mist das Licht zu sehen. Ich spreche ausschließlich aus Erfahrung. Das ist keine Theorie. Das ist meine hart erarbeitete Wahrheit.

Tyrannenvokabular und Anti-Würde-Tricks

„ Du wirst missbraucht, weil mit dir etwas nicht stimmt “ – Das ist blanker Unsinn. Nur ein gebrochener Mensch oder ein Feind würde so etwas zu einem Mitreisenden in dieser Welt sagen. Nein, wir sind nicht perfekt. Und vielleicht ist auch nicht alles richtig gelaufen. Einige von uns haben vielleicht ein schweres Leben gehabt. Vielleicht hat man uns Lügen erzählt und wir haben sie geschluckt. Wir haben vielleicht dumme Dinge getan (ich habe es getan). Aber wenn wir dumme Dinge getan haben, können wir immer noch um Führung beten, um unsere Wege zu korrigieren, und es ist schön, unseren Mut zu finden und das Falsche zu korrigieren.

“ – Das ist blanker Unsinn. Nur ein gebrochener Mensch oder ein Feind würde so etwas zu einem Mitreisenden in dieser Welt sagen. Nein, wir sind nicht perfekt. Und vielleicht ist auch nicht alles richtig gelaufen. Einige von uns haben vielleicht ein schweres Leben gehabt. Vielleicht hat man uns Lügen erzählt und wir haben sie geschluckt. Wir haben vielleicht dumme Dinge getan (ich habe es getan). Aber wenn wir dumme Dinge getan haben, können wir immer noch um Führung beten, um unsere Wege zu korrigieren, und es ist schön, unseren Mut zu finden und das Falsche zu korrigieren. „ Du wirst missbraucht, weil du schmutzig bist, und deshalb bekommst du, was du verdienst “ – Das ist noch mehr lächerlicher Unsinn. Menschen das Gefühl zu geben, schmutzig zu sein, ist vielleicht einer der größten Psyops in der Geschichte der Menschheit, ein Psyop, der vielen Tyrannen dieser Welt den Weg geebnet hat! Traurigerweise ist dies eine Psyop, die in vielen Kulturen gründlich verinnerlicht wurde, und viele von uns wurden von ihren eigenen liebenden Eltern aus fehlgeleiteter Liebe mit dieser Psyop gefüttert. So wie ich es sehe, ist es unsere Aufgabe, uns selbst zu heilen und unseren Eltern von Herzen zu verzeihen. Die Dynamik des „menschlichen Schmutzes“ spielt sich heute wieder mit COVID, Masken und Impfstoffen ab. Und es ist tragisch. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Dynamik an ihrer Wurzel zu beenden und uns selbst als wunderschöne spirituelle Wesen mit wichtigen Aufgaben zu akzeptieren.

“ – Das ist noch mehr lächerlicher Unsinn. Menschen das Gefühl zu geben, schmutzig zu sein, ist vielleicht einer der größten Psyops in der Geschichte der Menschheit, ein Psyop, der vielen Tyrannen dieser Welt den Weg geebnet hat! Traurigerweise ist dies eine Psyop, die in vielen Kulturen gründlich verinnerlicht wurde, und viele von uns wurden von ihren eigenen liebenden Eltern aus fehlgeleiteter Liebe mit dieser Psyop gefüttert. So wie ich es sehe, ist es unsere Aufgabe, uns selbst zu heilen und unseren Eltern von Herzen zu verzeihen. Die Dynamik des „menschlichen Schmutzes“ spielt sich heute wieder mit COVID, Masken und Impfstoffen ab. Und es ist tragisch. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Dynamik an ihrer Wurzel zu beenden und uns selbst als wunderschöne spirituelle Wesen mit wichtigen Aufgaben zu akzeptieren. „ Du wirst missbraucht, weil du im Gegensatz zu diesen anderen Menschen, die real sind, nicht in diese Welt gehörst. Der Missbrauch ist die Strafe dafür, dass du nicht dazugehörst “ – Eine weitere unverschämte Lüge! Das Gefühl, nicht dazuzugehören, auf demütigende Weise anders zu sein als andere, ist das, was die meisten Menschen gelegentlich (oder oft) in einer Welt empfinden, die unser wahres Selbst nicht respektiert. Es ist einfach eine natürliche Reaktion auf geistigen Hunger, eine Reaktion, die übrigens mit der Aufgabe einhergeht, die Quelle dieses Gefühls herauszufinden und das tyrannische Gift des Verstandes zurückzuweisen. Das ist geistige Kriegsführung. Das Ziel der Tyrannen ist es, uns zu verwirren und uns das Gefühl zu geben, dass die Welt ihnen gehört – dass sie die Regeln diktieren, weil es ihre Aufgabe ist, die Regeln zu diktieren, und dass wir nur einige Wegwerfmieter ihres Eigentums sind, die unter dem ständigen Schwert einer Vertreibung von ihrem Eigentum stehen. Sie sind Lügner. Und Mut ist das Gegengift.

“ – Eine weitere unverschämte Lüge! Das Gefühl, nicht dazuzugehören, auf demütigende Weise anders zu sein als andere, ist das, was die meisten Menschen gelegentlich (oder oft) in einer Welt empfinden, die unser wahres Selbst nicht respektiert. Es ist einfach eine natürliche Reaktion auf geistigen Hunger, eine Reaktion, die übrigens mit der Aufgabe einhergeht, die Quelle dieses Gefühls herauszufinden und das tyrannische Gift des Verstandes zurückzuweisen. Das ist geistige Kriegsführung. Das Ziel der Tyrannen ist es, uns zu verwirren und uns das Gefühl zu geben, dass die Welt ihnen gehört – dass sie die Regeln diktieren, weil es ihre Aufgabe ist, die Regeln zu diktieren, und dass wir nur einige Wegwerfmieter ihres Eigentums sind, die unter dem ständigen Schwert einer Vertreibung von ihrem Eigentum stehen. Sie sind Lügner. Und Mut ist das Gegengift. „Ihr werdet nicht missbraucht. Das ist normal. So ist das Leben“ – Diese Art von Tyrannenpropaganda ist mir sehr nahe gegangen. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen, in der dies ein großes Gesprächsthema war, etwas, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, mit einem Hammer des Schmerzes. Als Erwachsener habe ich viele Jahre damit verbracht, das Lügengebilde zu entlarven. Und heute scheint es, als wolle sich die Geschichte wiederholen, und ich lehne sie ab.

Ich möchte diese Geschichte mit einem schönen Interview beenden, das ich mit dem Stipendiaten des Brownstone Institute, Thomas Harrington, geführt habe. Wir sprachen über Geschichte, Würde und Hoffnung.

Die Zeit des Weinens ist vorbei,

Es ist Zeit für Mut.

Die Zeit des Krabbelns ist vorbei,

Es ist Zeit für Mut.

Die Zeit des Selbsthasses ist vorbei,

Es ist Zeit für Mut.

Die Zeit des Selbstbetrugs ist vorbei,

Es ist Zeit für Mut.

Wie spät ist es?

Es ist Mut-Uhr.

Es ist Zeit, mit aller Kraft für die Würde einzutreten.

Wir sind es wert.

