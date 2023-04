The Corbett Report: Feiern wie im Jahr 1907

Interview mit James Corbett durch Graham Smith

bitcoin.com

2. April 2023

Ich weiß, dass Sie alle geduldig auf den Abschluss meiner Serie „Dissent Into Madness“ warten…

. . aber ihr müsst euch noch eine Woche gedulden. Während ich diesen Leitartikel beende, möchte ich Ihnen ein E-Mail-Interview vorstellen. Es wurde von Graham Smith, dem Gründer von Voluntary Japan, geführt und letzte Woche auf Bitcoin.com veröffentlicht. Es ist ein ausführlicherer Blick auf die neuesten Bankmanipulationen, die historischen Parallelen, die uns helfen können, diese Ereignisse zu verstehen, und was wir von hier aus erwarten können.

Wir sehen uns bald wieder mit Teil 4 von Dissent Into Madness. In der Zwischenzeit können Sie Teil 1, Teil 2 und Teil 3 über diese Links lesen (oder noch einmal lesen) und sich das Textinterview unten ansehen.

Viel Spaß!

Der Enthüllungsjournalist und Freiheitsaktivist James Corbett von The Corbett Report, einer beliebten alternativen Nachrichtenquelle, die auf dem „Prinzip der Open-Source-Intelligenz“ basiert, hat sich kürzlich zum aktuellen globalen Bankendebakel und dessen Widerhall in der jüngsten Geschichte geäußert. Darüber hinaus warnt er seine Anhänger seit Jahren vor den Gefahren, ihre finanzielle Freiheit aufzugeben und aufkeimende staatlich geschaffene Finanztechnologien wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) unkritisch zu akzeptieren.

Bitcoin.com News hat Corbett einige Fragen zu diesem Thema geschickt und ihn nach seinen Ansichten zur aktuellen Krise, ihren Ursachen und Möglichkeiten gefragt, wie gewöhnliche Menschen die aktuelle sogenannte Bankenansteckung überstehen können. Im Folgenden sind seine Antworten.

Bitcoin.com News (BCN): In Ihrer jüngsten Arbeit haben Sie Ähnlichkeiten zwischen dem aktuellen Bankendebakel und der Panik von 1907 und der Finanzkrise von 2008 gezogen. Wie lässt sich das, was wir jetzt mit SVB, Signature Bank, Credit Suisse und anderen erleben, mit vergangenen Finanzkrisen vergleichen?

James Corbett (JC): Im Jahr 1907 führte ein Ansturm auf Knickerbocker Trust, eine der größten New Yorker Treuhandgesellschaften, zu einem Ansturm auf die Banken und einem 50-prozentigen Rückgang an der New Yorker Börse. Auf ihrer offiziellen Seite zu diesem Ereignis, das als „Panik von 1907“ bezeichnet wird, spricht die Federal Reserve von der „ersten weltweiten Finanzkrise des zwanzigsten Jahrhunderts“. Der Fed zufolge wurde die Panik durch Gerüchte über die Zahlungsunfähigkeit von Knickerbocker Trust ausgelöst, und die Krise wurde schließlich durch die „legendären Maßnahmen“ von J. P. Morgan abgewendet, der persönlich die Rettung des Bankensystems überwachte.

Was die Federal Reserve in ihrer offiziellen Geschichte der Panik von 1907 nicht erwähnt, ist, dass – wie selbst Life Jahrzehnte später einräumte – die Gerüchte, die die ganze Angelegenheit auslösten, von George W. Perkins, einem Geschäftspartner von J.P. Morgan, in die Welt gesetzt wurden. In der beschönigten Geschichtsstunde der Fed fehlt auch die Tatsache, dass Morgan die Panik als Vorwand nutzte, um seine Bankkonkurrenz (den Knickerbocker Trust) auszuschalten und seine Geschäftspartner zu retten (die Trust Company of America, die enge Beziehungen zu vielen von Morgans Kunden hatte).

Spulen Sie ins Jahr 2023 vor. Interessant ist, dass sogar Bloomberg über ein unheimlich ähnliches Muster von Gerüchten und Morgan als Retter beim Zusammenbruch der Silicon Valley Bank berichtet:

„Prominente Risikokapitalgeber rieten ihren Tech-Startups, ihr Geld von der Silicon Valley Bank abzuziehen, während große Institute wie JPMorgan Chase & Co versuchten, einige SVB-Kunden davon zu überzeugen, ihre Gelder am Donnerstag zu verlagern, indem sie die Sicherheit ihrer Vermögenswerte anpriesen.“

Und wie die Financial Times später bestätigte, führten die Schwierigkeiten der SVB und die daraus resultierende Instabilität der regionalen Banken dazu, dass die Einleger in Scharen in die vermeintliche Sicherheit der größten Banken flüchteten, darunter natürlich auch JPMorgan Chase.

[ANMERKUNG: Die Parallelen sind noch deutlicher geworden, seit dieses Interview geführt wurde. Die New York Times ist sogar so weit gegangen, dem in Ungnade gefallenen CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, einen ganzen Quatsch zu widmen und seine Rolle bei der „Rettung“ des Bankensystems erneut anzupreisen.]

BCN: In Ihrer Folge vom 17. März von New World Next Week mit James Evan Pilato, „Crypto Contagion Banks Get the Runs„, spielen Sie auf Unstimmigkeiten in der offiziellen Geschichte rund um den jüngsten Zusammenbruch der Silicon Valley Bank an und verweisen auf Prüfungen des Instituts kurz vor seinem Untergang. In ähnlicher Weise sagte Barney Frank, Vorstandsmitglied der Signature Bank, vor kurzem, dass er ebenfalls vom Zusammenbruch der Signature Bank überrascht war und dass die Regulierungsbehörden versuchten, eine „Anti-Crypto-Botschaft“ zu senden. Ist das, was wir jetzt erleben, Ihrer Meinung nach beabsichtigt?

JC: Ja, diese „Ansteckung“ der Banken ist ein künstlich erzeugtes Phänomen. Aber um dieses Phänomen zu verstehen, müssen wir eine weitere Frage stellen: Auf welcher Ebene wurde es herbeigeführt?

Wie sich herausstellte, gab es zwar mehrere Faktoren, die zum Niedergang der SVB beitrugen – einschließlich ihrer Konzentration auf ESGs und DEI und andere Formen des „wachen“ Investierens -, aber die unmittelbare Ursache für den Absturz der Bank war ihre seltsame Lage: Sie hatte zu viel Bargeld.

Banken verdienen Geld, indem sie die Einlagen ihrer Kunden ausleihen … und wenn ich sage „Geld verdienen“, dann meine ich, dass sie buchstäblich Geld verdienen. In der turbulenten Welt des Bankwesens gilt ein hohes Kredit-Einlagen-Verhältnis (LDR) als eine gute Sache, wobei ein LDR von 80-90 % als Idealwert gilt. Die SVB hatte jedoch mit nur 74 Milliarden Dollar an Krediten gegenüber 173 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen zu viel Bargeld in ihren Kassen.

Also beschloss sie, dieses Geld in der sichersten (aber nicht wirklich sicheren), risikofreien (aber nicht wirklich risikofreien), goldrichtigen (aber nicht buchstäblich goldrichtigen) Anlage zu parken: langfristigen US-Staatsanleihen. Denn die einzige Möglichkeit, mit US-Staatsanleihen Geld zu verlieren, wäre, wenn die US-Notenbank die Zinsen wie verrückt anheben würde, und das hat sie seit Jahrzehnten nicht mehr getan! Was könnte da schief gehen?

Oh, warten Sie . . .

Kurz gesagt, die SVB hat sich mit langfristigen Staatsanleihen im Wert von fast 120 Mrd. USD eingedeckt, als die Rendite bei 1,78 % lag, und der Anstieg auf 5 % bedeutete, dass die SVB Verluste in Milliardenhöhe verbuchen musste. Aus dem Jahresbericht 2022, der im Januar veröffentlicht wurde, ging hervor, dass die Bank auf 15 Milliarden Dollar „nicht realisierten Verlusten“ aus ihren ungedeckten Anleihenwetten saß, was für eine Bank mit einem Gesamtkapital von 16 Milliarden Dollar eine ziemlich schlechte Sache ist.

Also ja, der Fall der SVB wurde von der Fed eingefädelt… Diese Krise ist das direkte Ergebnis des Versuchs der Fed, aus der katastrophalen, anderthalb Jahrzehnte währenden künstlichen Anleihenblase auszusteigen, die sie geplatzt hat, um die globale Finanzkrise von 2008 zu stoppen. Und was hat die globale Finanzkrise verursacht? Die katastrophale, fast ein Jahrzehnt andauernde künstliche Immobilienblase, die die Fed platzen ließ, um die Dotcom-Pleite, die Verlangsamung nach dem 11. September und die Folgen des Enron/Worldcom-Betrugs zu verhindern.

BCN: Sie haben angemerkt, dass die derzeitige Krise als Vorwand dienen könnte, um die Einführung digitaler Währungen durch die Zentralbanken zu beschleunigen. Wie könnte ein solches Ereignis Ihrer Meinung nach ablaufen und wer wären die größten Gewinner und Verlierer?

JC: Um diese Frage zu beantworten, sollten wir eine andere Frage stellen: Warum ist die Fed überhaupt so an der Panik von 1907 interessiert? Weil, wie sie selbst behaupten, die durch diese spezielle Bankenpanik verursachte Krise „die Währungsreformbewegung inspirierte und zur Gründung des Federal Reserve Systems führte“.

Natürlich ist diese Aussage, wie alles, was aus dem Mund der Bankster kommt, eine Lüge. Eigentlich sind es zwei Lügen.

Erstens ist es eine Kommissionslüge: Die Währungsreformbewegung – die nach dem Verbrechen von 1873 zu einer populären politischen Kraft wurde und die Bewegung für freies Silber, den Bimetallismus, William Jennings Bryan, das Kreuz aus Gold und, ja, den Zauberer von Oz umfasste – wurde ganz sicher nicht durch die Panik von 1907 „inspiriert“.

Und zweitens ist es eine Unterlassungslüge: Die Fed lässt bequemerweise den anderen Teil ihrer Entstehungsgeschichte aus – nicht nur die von Morgan gestützten Gerüchte, die die Panik überhaupt erst auslösten, sondern auch das berüchtigte Treffen auf Jekyll Island, das tatsächlich zur Gründung des Federal Reserve Systems führte.

Ungeachtet dieser Vorbehalte bleibt der allgemeine Punkt bestehen: Die durch die Panik von 1907 ausgelöste Krise führte zu einer Umwälzung der bestehenden Währungsordnung und zur Gründung der Federal Reserve.

In ähnlicher Weise wäre es schwer vorstellbar, dass eine umfassende Revolution im heutigen Bankensystem nicht auf eine Bankenkrise zurückgeht. Es steht außer Zweifel, dass Regierungen auf der ganzen Welt nicht zögern würden, eine solche Krise als Vorwand zu nutzen, um ihre neue digitale Geldordnung einzuführen. Immerhin hat der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses versucht, die Schaffung eines digitalen Dollars in das ursprüngliche COVID-Konjunkturprogramm einzubauen. Glauben wir wirklich, dass die Notstandsgesetze für eine neue digitale Währung nicht schon in den Startlöchern stehen, bereit, bei der nächsten Krise auf die Öffentlichkeit losgelassen zu werden?

Wenn diese Krise zu der geplanten CBDC-„Lösung“ führt, können wir davon ausgehen, dass sie im Großen und Ganzen ähnlich verlaufen wird wie die Panik von 1907 und die globale Finanzkrise von 2007-08. In beiden Fällen kamen die Folgen ganz zufällig bestimmten Interessen zugute. Im Jahr 1907 gelang es Morgan, seine Bankinteressen zu konsolidieren, die Konkurrenz auszuschalten, sich als wohlwollender Retter der Wirtschaft aufzuspielen und die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit zu überzeugen, die geldpolitischen Zügel dem Bankenkartell zu übergeben. Im Jahr 2008 waren es Institute wie AIG und (natürlich) J.P. Morgan, die von der beispiellosen Bankenrettung“ profitierten, und die Krise trug zum Aufstieg neuer Finanzgiganten wie BlackRock bei. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn bestimmte Bankinteressen die Gelegenheit einer Bankenkrise nutzen würden, um ihre Konkurrenz auszuschalten und ihre Kontrolle über die Bankenwelt zu konsolidieren.

Und wie ich bereits erwähnt habe, wird nicht jeder Banker von der Einführung einer CBDC für Privatkunden profitieren. In dem Maße, in dem die CBDCs die Zwischenhändler der Geschäftsbanken aus dem bestehenden Geldkreislauf herausnehmen, geht dies sogar gegen die Interessen der Geschäftsbanken.

Aber die wahren Verlierer einer solchen Krise wären natürlich wie immer wir: die breite Öffentlichkeit. Im schlimmsten Fall würden die Zentralbanker die Gelegenheit ergreifen, um den Alptraum des „programmierbaren Geldes“ und der totalen Geldkontrolle zu verwirklichen.

BCN: Wenn nichts unternommen wird, um die Einführung von CBDCs und die finanzielle Überwachung und Ausspähung, die sie potenziell ermöglichen, einzudämmen, wann werden wir dann sehen, dass sie weltweit allgegenwärtig sind?

JC: Ich kann Ihnen kein Datum nennen. Aber ich kann sagen, dass die CBDCs weltweit allgegenwärtig sein werden, wenn nichts getan wird, um ihre Einführung zu verhindern.

Wenn ich eine Vorhersage über ihre Einführung machen sollte, dann würde ich sagen, dass wir nicht auf einmal von einem Geldsystem ohne CBDCs zu einem Geldsystem mit 100% CBDCs übergehen werden. Zentralverwahrer werden für eine gewisse Zeit neben anderen Zahlungsmitteln existieren, und sie werden in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich aussehen und funktionieren. Einige werden vollständige CBDCs für Privat- und Großkunden sein, andere werden die eine oder andere Funktion erfüllen, einige CBDCs für Privatkunden werden vielleicht direkt von der Zentralbank verwaltet, andere werden Banken und andere Finanzinstitute zertifizieren, die als Intermediäre fungieren und Geldbörsen für die Öffentlichkeit ausgeben.

Aber in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt auch immer sie eingeführt werden, die anfängliche Implementierung der CBDCs wird der sprichwörtliche Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Von da an ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die CBDCs zu Instrumenten der monetären Überwachung und Kontrolle werden.

BCN: Wie kann der Einzelne dazu beitragen, seine finanzielle Privatsphäre und wirtschaftliche Souveränität in dem derzeitigen chaotischen Klima der so genannten Bankenansteckung zu erhalten und zu verbessern?

JC: Sind Sie bereit für eine gute Nachricht? Wir brauchen keinen ausgeklügelten Plan oder hochrangigen Zugang zu High-Tech-Geräten, um die CBDC-Agenda zu vereiteln. Das einfachste Mittel, um unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bewahren, befindet sich bereits in unseren Brieftaschen: das Bargeld.

Wie ich bereits sagte, wird das CBDC bei seiner Einführung mit ziemlicher Sicherheit mit anderen Zahlungsmitteln koexistieren, so dass Bargeld immer noch eine Option sein wird, solange die Öffentlichkeit nicht darauf konditioniert ist, eine völlig bargeldlose Wirtschaft zu akzeptieren.

Natürlich macht es der anhaltende Krieg gegen das Bargeld schon jetzt immer schwieriger, bestimmte Transaktionen mit Bargeld durchzuführen. „Münzknappheit„, die Angst vor „schmutzigem Geld“ und Anreize für die Verwendung elektronischer Zahlungsmittel tragen dazu bei, die Menschen von der Verwendung von Bargeld abzuhalten. Deshalb müssen wir uns bewusst dafür entscheiden, Geschäfte zu unterstützen, die Bargeld akzeptieren, und uns dazu verpflichten, regelmäßig Bargeld zu verwenden. In den letzten Jahren gab es zahlreiche solcher Ideen, von den „Black Market Fridays“ von agorist.market bis zum „Cash Friday“ von Solari.com.

Das soll nicht heißen, dass Bargeld unsere einzige (oder sogar unsere beste) Option ist. Ich plädiere seit langem für einen „Überlebenswährungs„-Ansatz, bei dem die Menschen mit verschiedenen Geldformen experimentieren, um herauszufinden, was für sie funktioniert. Es gibt Gemeinschaftswährungen, Tauschbörsen, lokale Tauschsysteme, Edelmetalle, Kryptowährungen, das Wunder von Wörgl und viele andere Beispiele für Möglichkeiten, wie Menschen außerhalb des Einflussbereichs der Zentralbanker Transaktionen durchführen können.

Solange man Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist, die bereit sind, sich am freien Austausch zu beteiligen, wird es keinen Mangel an Geldideen geben, die man ausprobieren kann.

BCN: Apropos Ansteckung: Es gibt einige, die die jüngsten Bankenturbulenzen mit der Great-Reset-Initiative des Weltwirtschaftsforums in Verbindung bringen, die angeblich die so genannte COVID-19-Pandemie bekämpfen soll – im Wesentlichen wird behauptet, dass dies alles Teil eines größeren Plans zur Einrichtung eines globalen Finanzüberwachungsnetzes ist. Gibt es Ihrer Meinung nach irgendeine Grundlage für solche Ideen, oder handelt es sich dabei nur um eine wilde Verschwörungstheorie?

JC: Einerseits ist die intensive Beschäftigung mit dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums und seiner angeblichen Drohung „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“ fehl am Platze. Ja, Klaus Schwab und seine Kumpane sind sicherlich machthungrige Intriganten, aber der Great Reset ist lediglich die jüngste Umbenennung eines sehr alten Spiels der globalen Kontrolle, und das Weltwirtschaftsforum ist nur ein (relativ unbedeutender) Akteur am Tisch.

Nennen Sie es die Neue Weltordnung oder die auf internationalen Regeln basierende Ordnung oder die Internationale Wirtschaftsordnung oder The Great Reset oder wie auch immer Sie wollen, und schieben Sie es auf die Bilderberger oder die Trilateralen oder das Weltwirtschaftsforum oder wen auch immer Sie wollen, die Bedrohung ist dieselbe: eine Welt, in der die Menschheit einer Clique von zügellosen Technokraten ausgeliefert ist.

Ich verwende den Begriff der Technokratie nicht einfach so. Ich meine ihn im wirklichen, historischen Sinne des Wortes, als „ein System der wissenschaftlich-technischen Gesellschaft“, das auf einem Wirtschaftssystem beruht, in dem jede Transaktion von einem zentralen regierenden „Technaten“ in Echtzeit überwacht, berechnet, datenbankgestützt, verfolgt, kontrolliert und genehmigt oder untersagt wird. Ein solches System wird digitale IDs für jeden Bürger beinhalten und natürlich eine digitale Währung, die so programmiert werden kann, dass sie nach den Launen der Technokraten funktioniert.

Dass ein solches Kontrollsystem heute technologisch möglich ist, lässt sich nicht mehr leugnen. Dass es Interessengruppen wie das Weltwirtschaftsforum gibt, die auf die Einführung eines solchen Systems hinarbeiten, wird nur von denjenigen geleugnet, die sich weigern, den eigenen Verlautbarungen der Technokraten zuzuhören.

BCN: Gibt es aus Ihrer Sicht bei all dem eine weiße Pille für Kryptowährungen?

JC: Das Versprechen von Kryptowährungen ist nach wie vor das, was es immer war: ein kryptografisch sicheres Werkzeug für Transaktionen in der Gegenökonomie.

Aber wenn die Menschen nicht wissen, was die Gegenwirtschaft ist (geschweige denn, warum sie in ihr Transaktionen durchführen wollen), wozu ist sie dann gut? Wenn sie nur als eine weitere Investition gesehen wird, mit der man schnell reich werden kann, nur etwas, das in Dollar bewertet wird, nur ein weiterer Vermögenswert, der von der SEC reguliert und pflichtgemäß auf dem Steuerformular aufgeführt werden sollte, dann wird sie nichts weiter sein als ein bequemes Sprungbrett zum CBDC-Albtraum.

Wir können uns entweder dafür entscheiden, uns über den Agorismus und die Gegenwirtschaft zu informieren, oder wir können weiterhin in der von den Bankstern genehmigten Mainstream-Wirtschaft handeln und akzeptieren, welche monetäre Ordnung uns die Bankster aufzwingen.

Die Wahl liegt bei uns. Für den Moment.