Zum 32. Mal stimmte die ganze Welt in der UN-Generalversammlung für ein Ende des illegalen US-Embargos gegen Kuba. Die USA & Israel widersetzten sich der internationalen Gemeinschaft in einer Abstimmung von 187 zu 2.

Im 32. Jahr in Folge stimmte die ganze Welt in der UN-Generalversammlung für ein Ende des illegalen US-Embargos gegen Kuba.

Die Vereinigten Staaten und Israel stellten sich mit 187 zu 2 Stimmen gegen die internationale Gemeinschaft bei der Abstimmung über die Resolution mit dem Titel „Notwendigkeit der Beendigung des von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzembargos“.

Ein einziges Land enthielt sich: Moldawien, eine ehemalige Sowjetrepublik, die jetzt eine pro-westliche Regierung hat und den Beitritt zur Europäischen Union und NATO anstrebt.

Die Ukraine hat nicht abgestimmt. Im Jahr 2023 hatte sich Kiew der Stimme enthalten.

Venezuela hat die Resolution nachdrücklich unterstützt, ist aber nicht stimmberechtigt. Venezuela hat sein Stimmrecht verloren, weil es aufgrund illegaler einseitiger US-Sanktionen gegen das Land keine UN-Mitgliedsbeiträge zahlen kann und weil Washington und zahlreiche europäische Länder die Devisenreserven von Caracas gestohlen haben.

Afghanistan kann wegen unbezahlter UN-Gebühren ebenfalls nicht in der Generalversammlung abstimmen. Wie Venezuela leidet auch Afghanistan unter einseitigen US-Sanktionen, und Washington hat unrechtmäßig Milliarden von Dollar aus seinen Reserven beschlagnahmt.

Wäre Venezuela und Afghanistan nicht aufgrund illegaler US-Sanktionen ihre Stimme in der UNO verweigert worden, wäre das Abstimmungsergebnis 189 zu 2 ausgefallen.

Die Vereinten Nationen haben 193 Mitgliedsstaaten.

Eine Überraschung bei der Abstimmung am 30. Oktober war, dass die rechtsextreme Regierung Argentiniens die Resolution unterstützte. Der Grund dafür war, dass die Außenministerin des südamerikanischen Landes, Diana Mondino, sich den Befehlen widersetzte und sich dem Rest der internationalen Gemeinschaft anschloss, um die Resolution zu unterstützen.

Argentiniens erklärtermaßen US-freundlicher Präsident Javier Milei, ein selbst ernannter „Anarchokapitalist“, entließ Mondino aus Wut und verurteilte Kuba. Anschließend ernannte er seinen US-Botschafter zum neuen Außenminister.

Die BBC stellte fest, dass dieser Akt des Protests von Mondino „das erste Mal seit Mileis Amtsantritt war, dass Argentinien sich nicht mit den Regierungen der USA und Israels verbündet hat“.

Bei der Abstimmung über dieselbe Resolution in der UN-Generalversammlung im Jahr 2023 war das Ergebnis fast identisch: 187 zu 2, nur die USA und Israel sprachen sich dagegen aus.

Im Jahr 2023 hatte sich die Ukraine der Stimme enthalten, während die Republik Moldau nicht abstimmte.

Im Jahr 2022 war die Abstimmung 185 zu 2, mit zwei Enthaltungen, aus der Ukraine und Brasilien – das zu der Zeit von dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro geführt wurde.

Kuba leidet seit sechs Jahrzehnten unter illegalen US-Sanktionen und einer Blockade.

Washingtons erklärtes Ziel, einen Wirtschaftskrieg gegen Kuba zu führen, ist es, „Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung“ herbeizuführen.

Dies wurde in einem Kabel des Außenministeriums aus dem Jahr 1960 mit dem Titel „The Decline and Fall of Castro“ enthüllt.

In dem Dokument räumte ein hoher Beamter des Außenministeriums ein, dass „die Mehrheit der Kubaner [Fidel] Castro unterstützt“, womit er sich auf den linken Führer bezog, der 1959 in einer Revolution gegen den von den USA unterstützten rechten Diktator Fulgencio Batista an die Macht kam.

„Es gibt keine wirksame politische Opposition“ gegen die neue revolutionäre Regierung in Kuba, räumte das Außenministerium ein.

Es kam daher zu dem Schluss: „Das einzige vorhersehbare Mittel, um die interne Unterstützung zu entfremden, ist die Enttäuschung und Unzufriedenheit, die auf wirtschaftlicher Unzufriedenheit und Härte beruht“.

Das Außenministerium bestand darauf, „dass jedes mögliche Mittel unverzüglich ergriffen werden sollte, um das Wirtschaftsleben Kubas zu schwächen“.

Die Strategie Washingtons, so das Dokument, besteht darin, „die größten Anstrengungen zu unternehmen, um Kuba Geld und Lieferungen zu verweigern, die Geld- und Reallöhne zu senken, Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen“.