USA nehmen Journalisten ins Visier, die die Außenpolitik der Regierung kritisieren

Von Tyler Durden

Verfasst von Dennis Kucinich

Scott Ritter wurde am Montag von US-Beamten von einem Flug von New York nach Istanbul abgezogen, und sein Pass wurde konfisziert. Dies ist eine erschreckende neue Entwicklung in dem offenen Bestreben der Regierung, Kritiker der Außenpolitik der Regierung zu zensieren und zum Schweigen zu bringen, und das zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten Waffen im Wert von Milliarden von Dollar liefern, um einen größeren Krieg in Russland zu schüren, die Angriffe auf die Menschen im Gazastreifen zu beschleunigen und die Voraussetzungen für einen Krieg mit China wegen Taiwan zu schaffen.

Als Marine-Veteran und echter amerikanischer Patriot ist Ritter auch ein bekannter ehemaliger UN-Chefwaffeninspektor, Autor und Journalist. Er war auf dem Weg nach Russland, um an einer internationalen Konferenz in St. Petersburg teilzunehmen.

Ich wurde zum ersten Mal auf Herr Ritter aufmerksam, als er bei einer von mir geförderten Anhörung im Kapitol aussagte, um die Pläne der Bush-Regierung für einen Angriff auf den Irak zu untersuchen. Ritter warnte im August 2002, dass es keine Argumente für einen Angriff auf den Irak gäbe.

Hätte der Kongress auf Herrn Ritter gehört, wäre den USA der Verlust von Tausenden von Soldaten und die Verschwendung von Billionen von Steuergeldern erspart geblieben. Über eine Million Iraker starben infolge des US-Angriffs auf ihr Land. Die finanzielle und moralische Schuld Amerikas wird niemals zurückgezahlt werden können, aber sie würde nicht bestehen, wenn wir uns einfach die von ihm vorgelegten Beweise angesehen hätten.

Der Reisepass von Herrn Ritter wurde gestern von den US-Behörden ohne Angabe von Gründen eingezogen.

Hier stehen mehrere verfassungsrechtliche Fragen auf dem Spiel:

Die Entnahme seines Reisepasses war eine rechtswidrige Beschlagnahme, die nach dem Vierten Zusatzartikel der Verfassung verboten ist. Herr Ritter bat um eine Quittung für den beschlagnahmten Reisepass, erhielt diese aber nicht. Die Beschlagnahme stellt einen strafenden Versuch dar, seine Ansichten zu zensieren, eine Verletzung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit nach dem Ersten Verfassungszusatz. Sein im fünften Verfassungszusatz verankertes Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren wurde verletzt. Jemand im Außenministerium hat eine Verwaltungsentscheidung getroffen, um seine Reise zu verhindern und ihm den Reisepass wegzunehmen. Da kein Grund für die Beschlagnahmung angegeben wurde, gab es keine öffentliche Gerichtsverhandlung, und es wurden keine Beweise zur Rechtfertigung der Beschlagnahmung von Herrn Ritters Reisepass öffentlich vorgelegt. Das ganze Verfahren hat etwas von einem Kafka’schen Prozess, bei dem Herr Ritter nicht erfährt, was ihm vorgeworfen wird.

Das Außenministerium wusste drei Wochen vor der geplanten Abreise von Herrn Ritters Reise, so dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Abhören neben der eklatanten Missachtung seiner verfassungsmäßigen Rechte auch der Demütigung von Herrn Ritter diente.

Herr Ritter hat sich kritisch zur Außenpolitik der USA geäußert und in seinen Podcasts wiederholt klar und deutlich seine Einwände gegen eine Ausweitung des Krieges dargelegt. Das Außenministerium ist zwar für Reisen zuständig, kann aber nicht die Rechte aufheben, die allen Amerikanern gemäß der US-Verfassung zustehen, einschließlich der Freizügigkeit.

Das Vorgehen des Außenministeriums in diesem Fall muss untersucht werden. Es stellen sich viele ernste Fragen, die alle von verfassungsrechtlicher Bedeutung sind:

Wurde der Reisepass von Herrn Ritter auf der Grundlage geheimer Beweise beschlagnahmt und im Rahmen von Präsident Bushs Executive Order 13224 genehmigt, mit der der nationale Notstand ausgerufen wurde (inzwischen 23 Jahre alt!) und die letztes Jahr von Präsident Biden erneut genehmigt wurde?

Wurde der Reisepass unter dem Patriot Act beschlagnahmt? Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Gründe dafür zu erfahren.

Waren hier die erweiterten Befugnisse im Spiel, die der Regierung durch die jüngste Neubevollmächtigung von Abschnitt 702 des Patriot Act verliehen wurden?

Wurde Scott Ritter wegen der Ausübung seiner Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz von den Bundesbehörden überwacht?

Wurde Ritter abgehört, weil er versucht hat, eine Brücke des Friedens zu Russland zu bauen?

Hier geht es nicht nur um Scott Ritter.

Jeder Amerikaner, ob Journalist oder nicht, der den Staat im gegenwärtigen Klima herausfordert, kann willkürlichen Verfahren und sogar politisch motivierter Strafverfolgung ausgesetzt sein. Das ist der wahre Ausnahmezustand.

Chris Hedges, ein Mann mit tadellosen journalistischen Referenzen, wurde abgesetzt, nachdem er und ich in seiner Sendung The Real News eine Diskussion über die US-Außenpolitik geführt hatten.

Die Verhaftung und Inhaftierung von Julian Assange auf Veranlassung der US-Regierung war eine deutliche Warnung für jeden Journalisten, welchen Preis er für die Aufdeckung offizieller Handlungen zur Ermordung unschuldiger Zivilisten im Irak zahlen kann.

Wenn die verfassungsmäßigen Rechte eines jeden von uns angegriffen werden, sind die verfassungsmäßigen Rechte von uns allen angegriffen. Wer sonst wird in seiner Reisefreiheit eingeschränkt, weil der Regierung nicht gefällt, was man sagt? Wer wird sonst noch überwacht? Wer wird sonst noch strafrechtlich verfolgt? Wem werden sonst noch seine verfassungsmäßigen Rechte verweigert?

Ebenso besorgniserregend war die gleichzeitige Veröffentlichung der Washington Post, in der die Arbeit von Journalisten, darunter mehrere Amerikaner, die die Darstellung des Außenministeriums in Bezug auf Russland und den Iran in Frage gestellt haben, als Desinformation dargestellt wird.

The Washington Post has retracted the central claim of Joseph Menn's (@josephmenn) hit piece against @TheGrayzoneNews. (https://t.co/BHDaLKDM3V)



In his sleazy article and in the tweet below promoting it, Menn falsely claimed that GZ's "top leaders have taken money from Iran as… https://t.co/pBOwdJd8vD pic.twitter.com/zJQLRBaAeE — Aaron Maté (@aaronjmate) June 4, 2024

Es scheint, als ob die Washington Post das sardonische Diktum von A.J. Leibling ernst genommen hat: „Die Pressefreiheit wird nur denen garantiert, die eine Presse besitzen.“ Die Vergesellschaftung des Ersten Verfassungszusatzes und die Konzentration der Medien in immer weniger Händen sind die Hauptgründe, warum Amerika ständig von Krieg bedroht ist und warum unsere verfassungsmäßigen Freiheiten in Gefahr sind.

Unabhängige Autoren und Journalisten kämpfen darum, eine Antwort zu geben, die unsere Redefreiheit schützt. Sie können sich auf denselben verfassungsmäßigen Schutz der Pressefreiheit berufen wie die Washington Post, die New York Times und andere große Verlagshäuser.

Die Angst der Regierungen, angefochten zu werden, ist so alt wie der Fall von John Peter Zenger, der 1734 das New York Weekly Journal druckte. Zengers hartnäckiges Drängen auf den Provinzgouverneur der Krone führte dazu, dass er wegen Verleumdung angeklagt wurde. Er gewann den Prozess und etablierte die Wahrheit als Verteidigungsmittel.

Heute ist die wohlverstandene Wahrheit für Lügner so verletzend wie die Freiheit für Tyrannen verletzend ist. „Unsere Freiheit“, schrieb Thomas Jefferson zehn Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, „hängt von der Pressefreiheit ab, und die kann nicht eingeschränkt werden, ohne verloren zu sein.“

Die unabhängigen amerikanischen Journalisten von heute kämpfen für ihre Freiheit – und für unsere!