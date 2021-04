USA suchen den Konflikt im Südchinesischen Meer

Von Tony Cartalucci: Er ist geopolitischer Forscher und Autor aus Bangkok, vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Trotz der Hoffnungen von einigen, dass mit Joe Biden eine neue US-Außenpolitik folgt – hat US-Außenminister Antony Blinken Washingtons Bekenntnis bekräftigt, einen Konflikt im Südchinesischen Meer zu suchen, unter dem Deckmantel, „an der Seite der südostasiatischen Kläger zu stehen.„

Reuters berichtet in ihrem Artikel „US stands with SE Asian countries against China pressure„:

Blinken versprach, angesichts des Drucks der VR China an der Seite der südostasiatischen Anspruchssteller zu stehen“, womit er die Volksrepublik China gemeint war.

China beansprucht fast das Gesamte an Ressourcen reiche Südchinesische Meer, das auch eine wichtige Handelsroute ist. Die Philippinen, Brunei, Vietnam, Malaysia und Taiwan haben überlappende Ansprüche.

Die Vereinigten Staaten haben China vorgeworfen, die Ablenkung durch die Coronavirus-Pandemie auszunutzen, um seine Präsenz im Südchinesischen Meer voranzutreiben.

Die Ankündigung der USA bestätigt, dass eine konfrontative Haltung gegenüber China fortbestehen wird, unabhängig davon, wer im Weiße Haus sitzt – denn die Spannungen der USA mit China wurzeln in nicht gewählten westlichen Sonderinteressen und deren Wunsch, China als Konkurrenten und potenziellen Usurpator in dem zu beseitigen, was die US-Politikpapiere selbst als „US-Primacy in Asia“ bezeichnen.

Die vorrangige Stellung der USA in Asien

Ein solches Papier mit dem Titel „Revising US Grand Strategy Toward China„, das 2015 vom Council on Foreign Relations veröffentlicht wurde, beschreibt nicht nur den Wunsch der USA, diese Vormachtstellung in Asien gegenüber China aufrechtzuerhalten, sondern auch, wie sie überlappende Ansprüche im Südchinesischen Meer als Vorwand nutzen würden, um eine fortgesetzte – oder sogar erweiterte – Militärpräsenz in der Region zu rechtfertigen und als gemeinsame Ursache, um Chinas Nachbarn zu einer Einheitsfront gegen Peking zu drängen.

Das Papier verweist auf die spezifischen Ziele der USA, Südostasien zu militarisieren und die Region in eine gemeinsame, von den USA geführte Verteidigungsarchitektur gegen China einzubinden.

Es handelt sich um eine Politik, die auf dem bereits 2011 vorgestellten „Pivot to Asia“ der USA aufbaut und die in den letzten vier Jahren unter der Trump-Administration weiter ausgebaut wurde – ein Beleg für die Kontinuität der Agenda, die die US-Außenpolitik durchdringt.

Streitigkeiten zu Konflikten machen

Maritime Streitigkeiten sind überall auf der Welt üblich – auch im Westen.

Erst Ende letzten Jahres berichtete der Guardian in einem Artikel mit dem Titel „Four navy ships to help protect fishing waters in case of no-deal Brexit„:

Vier Patrouillenschiffe der Royal Navy werden ab dem 1. Januar bereitstehen, um Großbritannien im Falle eines No-Deal-Brexit zu helfen, seine Fischereigewässer zu schützen, in einem Einsatz, der Erinnerungen an die „Kabeljaukriege“ in den 1970er Jahren weckt.

Die 80 Meter langen, bewaffneten Schiffe hätten die Befugnis, alle EU-Fischereiboote zu stoppen, zu inspizieren und zu beschlagnahmen, die innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) des Vereinigten Königreichs operieren, die sich bis zu 200 Meilen vor der Küste erstrecken kann.

Was solche Streitigkeiten angeht, sind die Gewässer des Südchinesischen Meeres keine Ausnahme.

Nicht nur, dass China mit den im Reuters-Artikel erwähnten Nationen überlappende Ansprüche hat – jede der aufgeführten Nationen hat auch untereinander überlappende Ansprüche.

Dies führt zu sporadischen Streitigkeiten zwischen all diesen Nationen, die gelegentlich in der Beschlagnahme von Schiffen und der vorübergehenden Inhaftierung von Bootsbesatzungen resultieren.

Allerdings werden diese Streitigkeiten regelmäßig auf bilateralem Wege beigelegt – auch zwischen südostasiatischen Nationen und China selbst.

Ein öffentlichkeitswirksames Beispiel dafür ereignete sich 2015, als ein von den USA geführter Rechtsstreit über chinesische Ansprüche auf das Südchinesische Meer im Namen der Philippinen nach Den Haag gebracht wurde.

Obwohl der Gerichtshof in Den Haag zu Gunsten der Philippinen entschied, lehnte es Manila ab, das Urteil als Druckmittel gegen Peking zu verwenden oder Washington um Unterstützung zu bitten, und führte stattdessen bilaterale Gespräche mit Peking direkt auf eigene Faust.

Es ist ein Fall, der den Wunsch Washingtons zeigt, gewöhnliche Seestreitigkeiten zu einer regionalen oder sogar internationalen Krise eskalieren zu lassen – nicht unähnlich der Strategie der USA im Nahen Osten, die sie zur Rechtfertigung ihrer fortwährenden militärischen Besatzung dort nutzen.

In jüngster Zeit ist das Thema Südchinesisches Meer auf den ASEAN-Gipfeln zur Sprache gekommen.

Al Jazeera Berichtet: „ASEAN-Gipfel: South China Sea, coronavirus pandemic cast a shadow“ die Haltung Malaysias zu diesem Thema und hält fest:

„Die Frage des Südchinesischen Meeres muss auf eine rationale Art und Weise gehandhabt und gelöst werden“, sagte Malaysias Außenminister Hishammuddin Hussein bei dem Treffen. „Wir müssen alle von Aktivitäten absehen, die die Angelegenheiten im Südchinesischen Meer verkomplizieren würden. Wir müssen alle Wege, alle Ansätze in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass unsere Region nicht weiter durch andere Mächte kompliziert wird.“

Während die USA sich als Verfechter Südostasiens aufspielen, ist es klar, dass ihre Bemühungen nicht willkommen sind und stattdessen als Quelle der Instabilität angesehen werden – und nicht als Weg zur Lösung. Es ist fast sicher, dass es Washington ist, auf das sich der malaysische Außenminister bezog, als er „andere Mächte“ erwähnte.

So wie die USA sich selbst zum Beschützer der europäischen „Energiesicherheit“ ernannt haben, als sie versuchten, die russisch-deutsche Nord-Stream-2-Pipeline zu behindern, so haben sich die USA in relativ routinemäßige Seestreitigkeiten im Südchinesischen Meer eingemischt – nicht, um den Nationen der Region „beizustehen“, sondern um als Vorwand zu dienen, ihre „Vormachtstellung“ über sie durchzusetzen.

Die Nationen Südostasiens zählen China zu ihren größten Handelspartnern, Quellen des Tourismus und – für einige – zu einem wichtigen Militär- und Infrastrukturpartner. Die Aussicht auf einen regional destabilisierenden Konflikt, der wegen langjähriger Streitigkeiten im Südchinesischen Meer entsteht, nützt niemandem, der sich tatsächlich in Asien befindet – und dient nur den Interessen derjenigen, die jenseits von Asien danach streben, es aufzuteilen und ihre Herrschaft darüber wieder zu behaupten.