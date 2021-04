Frau erhält den Impfstoff von Pfizer und wird 12 Stunden später mit Lähmungen ins Krankenhaus eingeliefert

childrenshealthdefense.org: Ärzte an der Cleveland Clinic führten eine Reihe von Tests durch, sagen aber, dass sie nicht wissen, was die Ursache für die Lähmung der Frau nach ihrer ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer war.

Eine gesunde 33-jährige Frau in Bethel Park, Pennsylvania, die gebeten hat, anonym zu bleiben, bekam eine Lähmung 12 Stunden nach dem Erhalten ihrer ersten Dosis des Pfizer COVID-Impfstoff und ist immer noch im Krankenhaus, so ein Bericht von WPXI-TV.

Die Frau aus Pennsylvania sagte, sie fühlte sich zunächst gut, nachdem sie geimpft wurde, aber wachte mitten in der Nacht auf und hatte kein Gefühl in ihren Armen und Beinen.

„Es war die gruseligste Sache der Welt, ganz gut einzuschlafen (und zu Fuß zu gehen), um 1:30 Uhr morgens aufzuwachen und sich überhaupt nicht bewegen zu können“, sagte die Frau. „Ich zähle buchstäblich darauf, dass meine Tochter mir mein Telefon gibt, um Hilfe anzurufen.“

Sanitäter brachten sie schnell ins Krankenhaus, wo sie später in die Cleveland Clinic verlegt wurde, wo Ärzte Tests durchführten, um herauszufinden, wie und warum sie eine Lähmung erlitt. Ein MRT und eine Lumbalpunktion waren ohne Befund und auch die Blutuntersuchungen waren negativ, so dass seltene Krankheiten oder Störungen ausgeschlossen werden konnten.

„Es gibt einfach nichts, was sie bei mir finden können“, sagte die Frau zu Channel 11. „Ich habe keine Vorerkrankungen, ich habe nichts in meiner Krankengeschichte und sie sagen mir im Grunde: ‚Sie sind gesund und wir können nicht herausfinden, warum das so ist.'“

Obwohl sie das Gefühl und die Kraft in ihren Armen wiedererlangt hat, hat sie keine Funktion von der unteren Brust abwärts, abgesehen von einer sehr geringen Bewegung in ein paar Zehen. Die Familie der Frau bestätigte gegenüber Channel 11, dass ihr Fall an Pfizer gemeldet wurde.

Pfizer nimmt den Bericht „sehr ernst“, spielt aber den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Verletzungen im Allgemeinen herunter

Dr. Dave Weber, ein Arzt für Infektionskrankheiten am University of Pittsburgh Medical Center, sagte, er habe noch nie von so etwas gehört, das irgendwo auf der Welt mit dem Pfizer-Impfstoff passiert sei.

„Ich bin sicher, es gibt mehr als eine Erklärung, und es wäre verfrüht für mich zu beurteilen, ob es eine der Nebenwirkungen des Impfstoffs ist oder nicht,“ sagte Weber. „Ich denke, es muss auf jeden Fall untersucht und berichtet werden.“

In einer Erklärung, die Channel 11 News zur Verfügung gestellt wurde, sagte der Direktor für globale Medienbeziehungen von Pfizer:

„Wir nehmen unerwünschte Ereignisse, die möglicherweise mit unserem COVID-19-Impfstoff, BNT162b2, in Verbindung stehen, sehr ernst. Wir beobachten alle derartigen Ereignisse sehr genau und sammeln relevante Informationen, um sie mit den globalen Zulassungsbehörden zu teilen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat unsere laufende Überprüfung keine Sicherheitssignale im Zusammenhang mit Lähmungen und dem Impfstoff Pfizer-BioNTech Covid-19 ergeben. Bis heute wurden mehr als 2001 Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit unserem Impfstoff geimpft. Es ist wichtig anzumerken, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die nicht mit dem Impfstoff in Verbindung stehen, leider mit einer ähnlichen Rate auftreten wie in der Allgemeinbevölkerung.“

Eine Suche im Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention nach Lähmungen, einschließlich transversaler Myelitis, Myelitis, Lähmungen und Guillain-Barré-Syndrom (GBS), ergab jedoch insgesamt 151 Berichte. Achtundachtzig Fälle von Lähmungserscheinungen wurden mit Pfizer, 62 mit Moderna und 11 mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) gemeldet.

Berichte über Lähmungen im Zusammenhang mit anderen Impfstoffen

Der Defender berichtete am 15. April, dass ein gesunder 43-jähriger Mann aus Mississippi einen Schlaganfall und eine anschließende Lähmung erlitt, nur Stunden nachdem er mit dem COVID-Impfstoff von J&J geimpft worden war. Er kann weder gehen noch sprechen und ist auf einer Seite seines Körpers gelähmt. Die Familie glaubt „ohne Zweifel“, dass der Impfstoff die Ursache war.

Wie The Defender am 25. September 2020 berichtete, pausierte AstraZeneca kurzzeitig die klinische Studie, nachdem eine Frau aus Großbritannien nach ihrer zweiten Dosis ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis gemeldet hatte – eine demyelinisierende Erkrankung namens transversale Myelitis (TM), die mit Schmerzen, Muskelschwäche, Lähmungen sowie Darm- und Blasenproblemen einhergeht.

AstraZeneca gab bekannt, dass die Pause im September eigentlich die zweite Pause innerhalb von zwei Monaten war. Der erste Vorfall, der zunächst nicht veröffentlicht wurde, ereignete sich im Juli, als ein britischer Teilnehmer nach einer Dosis TM erlebte und mit einer neuen Diagnose von Multipler Sklerose endete.

TM ist bekannt dafür, dass sie manchmal „das erste Symptom einer Autoimmun- oder immunvermittelten Krankheit wie Multipler Sklerose ist.“ Zwei Drittel derjenigen, die TM erfahren, bleiben dauerhaft behindert.

Der Defender berichtete am 8. Oktober 2020 über Colton Berrett, einen einst gesunden, aktiven 13-jährigen Jungen, bei dem kurz nach dem Erhalt des Gardasil-Impfstoffs TM diagnostiziert wurde. Nachdem Colton am 5. Januar 2018 verstorben war, hat das Gesundheitsministerium, anstatt Gardasil vor Gericht zu stellen, einen Vergleich geschlossen und Colton im Rahmen des National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) Schadenersatz für seine permanente transversale Myelitis zugesprochen.

Eine systematische Übersichtsarbeit in der Fachzeitschrift SAGE ergab 37 Fälle von transverser Myelitis, die mit verschiedenen Impfstoffen berichtet wurden, darunter MMR, Hepatitis B und DPT. Die Forscher fanden heraus, dass Impfstoffe in seltenen Fällen mit Autoimmunphänomenen wie der transversen Myelitis in Verbindung gebracht werden können und spekulierten, dass ein gemeinsamer Nenner, wie ein Adjuvans, dieses Syndrom auslösen könnte.

Myelitis, also ein entzündlicher Krankheitsprozess, der das Rückenmark betrifft, ist nicht nur Bestandteil der TM, sondern auch der Enzephalomyelitis und der akuten disseminierten Enzephalomyelitis (ADEM) – bei der sowohl Gehirn als auch Rückenmark entzündet sind – sowie der akuten schlaffen Myelitis und der Poliomyelitis. Experten bezeichnen diese Erkrankungen als Formen von „nicht traumabedingten Rückenmarksschäden“.

Basierend auf der Analyse von Informationen, die auf der Website des U.S. Court of Federal Claims veröffentlicht wurden, gehören Erkrankungen, die mit Demyelinisierung und Lähmung einhergehen – TM, ADEM, GBS und chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie – zu den häufigsten Impfschäden, für die Amerikaner (hauptsächlich Erwachsene) Ansprüche beim NVICP eingereicht haben.

GBS ist derzeit die am zweithäufigsten entschädigte Impfstoffverletzung des NVICP. Bis zum 25. September 2020 wurden 330 TM-bezogene Anträge entschieden und 266 Antragstellern 150 Mio. $ Schadenersatz zugesprochen (einschließlich geschätzter Renten).