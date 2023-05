USA und Vereinigtes Königreich schlossen geheime Pakte, um Impfstoffreaktionen zu verbergen

Aus geschwärzten Regierungsunterlagen geht hervor, dass Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen wurden, um unerwünschte Reaktionen auf COVID-19-Spritzen vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Gesundheitsbehörden der USA und Großbritanniens sprachen über „anaphylaktoide Reaktionen“ aufgrund der COVID-19-Impfung und betonten ihre „gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung“ zu diesem Thema

Die Nachricht wurde in 57 Seiten stark geschwärzter Unterlagen des US-Gesundheitsministeriums (HHS) im Rahmen eines Rechtsstreits über das Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) bekannt

In einem E-Mail-Austausch der Regierung vom 14. Mai 2021 werden auch Bedenken hinsichtlich der Verabreichung von COVID-19-Impfungen zusammen mit anderen Impfstoffen während der Schwangerschaft geäußert

Aus den Zulassungsunterlagen geht hervor, dass Pfizer im April 2021 von der nachlassenden Wirksamkeit seiner Impfungen wusste, dies aber erst Ende Juli 2021 öffentlich zugab

In präklinischen Studien zu den COVID-Impfungen von Pfizer wurde auch vor Rhabdomyolyse, dem Abbau von Skelettmuskeln, gewarnt, aber die Studie wurde „ohne Sicherheitsbedenken“ abgeschlossen

In den Tagen vor der Zulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech durch die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration wurde eine Vereinbarung getroffen, um schwerwiegende unerwünschte Reaktionen geheim zu halten. Gesundheitsbeamte aus den USA und Großbritannien sprachen über „anaphylaktoide Reaktionen“ aufgrund der COVID-Impfung und betonten ihre „gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung“ zu diesem Thema.

Die Nachricht wurde von Judicial Watch aufgedeckt, die 57 Seiten stark geschwärzter Unterlagen des US-Gesundheitsministeriums (HHS) erhalten haben über eine Klage nach dem Freedom of Information Act (FOIA). Ursprünglich reichte Judicial Watch im August 2021 einen FOIA-Antrag ein, in dem speziell nach diesen Unterlagen gefragt wurde:

„Alle E-Mails von und an Mitglieder des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte, die sich auf unerwünschte Ereignisse, Todesfälle und/oder Verletzungen beziehen, die durch derzeit von Pfizer/BioNTech, Moderna und/oder Johnson & Johnson hergestellte Prüfimpfstoffe zur Prävention oder Behandlung von SARS-CoV-2 und/oder COVID-19 verursacht wurden.“

Das Ersuchen wurde ignoriert, was zu der Klage führte, die schließlich die Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den US-amerikanischen und britischen Aufsichtsbehörden aufdeckte. „Warum lassen wir uns auf ein Geheimabkommen ein, um Informationen über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den Impfstoffen geheim zu halten?“ fragte der Präsident von Judicial Watch, Tom Fitton. „Ich finde das einfach beunruhigend. Die Dokumente sprechen für sich selbst.“

Beamte aus den USA und dem Vereinigten Königreich vereinbaren Stillschweigen über Sicherheitsprobleme

Der Pakt wurde in einer Reihe von E-Mail-Wechseln vom Dezember 2020 aufgedeckt. Sie wurde von Jonathan Mogford, dem politischen Direktor der britischen Arzneimittelzulassungsbehörde Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, initiiert und an die FDA-Kommissarin Janet Woodcock und Peter Marks, den Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), gesendet. Judicial Watch berichtete:

„Als Hintergrundinformation führt Mogford Informationen über „zwei Fälle von anaphylaktoiden Reaktionen bei Personen mit einer ausgeprägten Vorgeschichte von allergischen Reaktionen….“ an. Marks antwortet Mogford: „Es wäre sehr hilfreich, wenn unser Office of Vaccines von der MHRA [UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency] im Rahmen unserer gegenseitigen Vertraulichkeitsvereinbarung zusätzliche Details [redacted] erhalten könnte.“ Mogford antwortet später: „… beigefügt sind [geschwärzt], ich hoffe, das ist in der Zwischenzeit hilfreich. Wenn ich daran erinnern darf – die Informationen wurden im Rahmen unserer Vertraulichkeitsvereinbarung ausgetauscht.“

In einem E-Mail-Austausch vom 14. Mai 2021 werden auch Bedenken hinsichtlich der Verabreichung von COVID-19-Impfungen zusammen mit anderen Impfstoffen während der Schwangerschaft geäußert. Nach Angaben von Judicial Watch:

„Dr. Amanda Cohn von der CDC mailte die Direktorin des Office of Vaccines Research and Review, Marion Gruber, und den Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research, Peter Marks, mit dem Betreff „Coadministration of COVID-19 Vaccines with Other Vaccines During Pregnancy“. Gruber schreibt: „Ich bin mit dieser Formulierung einverstanden“. Marks antwortet daraufhin an Cohn und ihre CDC-Kollegin Sarah Mbaeyi: „Ich kann auch damit leben. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich im Laufe des Tages über die Frage der unerwünschten Ereignisse austauschen wollen. Die Arbeit scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, aber lassen Sie es mich wissen. Danke.“ Cohn antwortet: „Wir haben um 15:30 Uhr eine Besprechung mit Rochelle [vermutlich CDC-Direktorin Rochelle Walensky] darüber, ob wir etwas sagen oder warten sollen, bis wir genauere Informationen haben. Ich werde Sie wissen lassen, wo wir landen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine richtige Antwort gibt.““

„Es bedurfte erneut eines Rechtsstreits, damit die Biden-Administration, wenn auch stark redigiert, Informationen über die Sicherheit der COVID-Impfstoffe herausgab, die die Öffentlichkeit unbedingt wissen muss“, sagte Fitton in einer Pressemitteilung. „Dieser beunruhigende Stapel neuer Dokumente hat eine geheime Vertraulichkeitsvereinbarung aufgedeckt, die mit der Sicherheit des COVID-Impfstoffs verbunden ist, sowie E-Mails, die neue Fragen zu den Impfstoffen und zur Schwangerschaft aufwerfen.“

Pfizer verheimlicht Daten über mangelnde Wirksamkeit

Nachdem Pfizer Ende 2020 zunächst behauptet hatte, die COVID-19-Impfung sei zu 95 % wirksam, stellte sich heraus, dass die COVID-Impfung nur noch einen Schutz von 39 % bietet. Diese Zahl wurde im Juli 2021 vom israelischen Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Pfizer bestätigte Ende Juli 2021 den „abnehmenden Trend bei der Impfstoffwirksamkeit“, aber Zulassungsunterlagen vom April 2021 zeigen, dass Pfizer schon Monate zuvor von den Mängeln der Impfung wusste.

„Aus den Dokumenten geht klar hervor, dass diese Analysen fast vier Monate alt waren, als sie veröffentlicht wurden“, erklärte Peter Doshi, außerordentlicher Professor an der University of Maryland School of Pharmacy, gegenüber Maryanne Demasi, Ph.D., einer ehemaligen medizinischen Wissenschaftlerin an der University of Adelaide und ehemaligen Reporterin für ABC News in Australien.

„Es ist enttäuschend, dass weder Pfizer noch die Aufsichtsbehörden diese Daten offengelegt haben, bis es zu offensichtlich war, um neue Ausbrüche in Israel und Massachusetts zu ignorieren, die deutlich machten, dass die Leistung des Impfstoffs nicht anhielt“, sagte er. Selbst Pfizers sechsmonatige Phase-III-Studiendaten, die am 1. April 2021 veröffentlicht wurden, schwiegen über die nachlassende Wirksamkeit der Impfung.

Und zu diesem Zeitpunkt behaupteten die Gesundheitsbehörden immer noch, dass die Impfung die Übertragung von COVID-19 verhindern würde. Im Mai 2021 erklärte Dr. Anthony Fauci: „Wenn Sie sich impfen lassen, schützen Sie nicht nur Ihre eigene Gesundheit … Sie werden zu einer Sackgasse für das Virus.“

Wie Doshi erklärte, „hätte die öffentliche Bekanntgabe, dass die Wirksamkeit so kurz nach der Zulassung nachließ, die Glaubwürdigkeit der Behörden untergraben können, die großes Vertrauen in die Fähigkeit der Impfstoffe, die Pandemie zu beenden, ausstrahlten“. Doch anstatt Transparenz zu schaffen und eine informierte Zustimmung zu unterstützen, damit die Amerikaner ihre eigene Entscheidung über die Impfungen anhand aller Daten treffen können, berichtete Demasi:

„Wenige Wochen, nachdem Pfizer seine Daten über die nachlassende Wirksamkeit veröffentlicht hatte, ordnete Präsident Biden an, dass sich alle Bundesbediensteten (und die Mitarbeiter von Auftragnehmern) innerhalb von 75 Tagen impfen lassen müssen, andernfalls drohten ihnen Strafen oder die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses.“

Auswirkungen von „Covid-Spritzen“ auf das Gehirn seit 2020 bekannt

mRNA COVID-19-Spritzen bringen Ihren Zellen bei, ein Protein oder ein Stück Protein zu produzieren, das eine Immunreaktion auslöst, einschließlich der Produktion von Antikörpern. Da die natürliche mRNA jedoch leicht abgebaut wird, benötigt die experimentelle Gentherapie ein spezielles Transportsystem, um die Körperzellen zu erreichen.

Bei den Aufnahmen werden Lipid-Nanopartikel verwendet, die Polyethylenglykol (PEG) enthalten für diesen Zweck. Die mRNA ist in Lipid-Nanopartikel (LNP) eingewickelt, die sie zu den Zellen transportieren, und die LNP sind „PEGyliert“, d. h. sie sind chemisch an PEG-Moleküle gebunden, um die Stabilität zu erhöhen.

Wenn man normalerweise RNA in den Körper injiziert, wird sie sofort von Enzymen aufgespalten, aber die COVID-19-Spritzen sind speziell so konzipiert, dass das nicht passiert. Während ursprünglich damit geworben wurde, dass COVID-19-Spritzen „im Arm bleiben“, wusste Pfizer spätestens seit November 2020, dass die Spritzen das Gehirn beeinflussen können.

Pfizer beauftragte Acuitas Therapeutics mit der Durchführung von Tierversuchen, bei denen festgestellt wurde, dass LNPs aus COVID-19-Spritzen schnell in andere Bereiche, einschließlich Gehirn, Augen, Herz, Eierstöcke und andere Organe, gelangten. Die Heilpraktikerin Colleen Huber erklärte:

„Jetzt, da wir LNPs mit ihrer mRNA-Ladung über die BHS ins Gehirn transportiert haben, stellt sich die Frage, was sie tun, sobald sie in der Flüssigkeit um die Neuronen angekommen sind. Der Rest ist eine einfache Reise für LNPs. Neuronen nehmen LNPs auf – und zwar sehr effizient, mit 100-prozentiger Aufnahme durch Apolipoprotein E und in der Regel ohne Immunreaktion. Apolipoprotein E ist im Gehirn reichlich vorhanden – es wird von Astrozyten produziert. Der Aufnahmemechanismus ist die Endozytose, bei der die Membran des Neurons den sich nähernden LNP verschlingt oder verschluckt. Das wurde mindestens seit 2013 beobachtet. Auf diese Weise wird der Inhalt des Trojanischen Pferdes der LNP ausgeliefert, da er in einer – für die Neuronenmembran – gut aussehenden Verpackung enthalten war.“

Nach COVID-19-Impfungen wurde über eine Reihe von neurologischen Schäden berichtet, darunter ischämische Schlaganfälle, Bell-Lähmung, Tinnitus und Guillain-Barré-Syndrom. Stephanie Seneff, eine leitende Wissenschaftlerin am Massachusetts Institute of Technology (MIT), glaubt, dass die genetischen Veränderungen, die durch die COVID-19-Impfung hervorgerufen werden, Immunzellen dazu veranlassen könnten, große Mengen von Exosomen in den Blutkreislauf freizusetzen.

Exosomen sind extrazelluläre Bläschen, die Proteine, DNA, RNA und andere Bestandteile enthalten und neben Spike-Protein auch mRNA enthalten können. Nach Angaben von Seneff und Kollegen:

„Wir präsentieren den Nachweis, dass eine Impfung im Gegensatz zu einer natürlichen Infektion eine tief greifende Beeinträchtigung der Typ-I-Interferon-Signalgebung hervorruft, die verschiedene negative Folgen für die menschliche Gesundheit hat. Wir erklären den Mechanismus, durch den Immunzellen große Mengen von Exosomen in den Blutkreislauf freisetzen, die Spike-Proteine zusammen mit kritischen microRNAs enthalten, die eine Signalreaktion in Empfängerzellen an entfernten Stellen auslösen. Wir identifizieren auch potenziell tiefgreifende Störungen in der regulatorischen Kontrolle der Proteinsynthese und der Krebsüberwachung. Diese Störungen stehen möglicherweise in direktem kausalem Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, Immunthrombozytopenie, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, beeinträchtigter adaptiver Immunität, erhöhter Tumorgenese und DNA-Schäden.“

COVID-Impfungen Schmelzende Muskeln

In präklinischen Studien zu den COVID-Spritzen von Pfizer wurde auch vor Rhabdomyolyse gewarnt, also dem Abbau von Skelettmuskeln. In der Zeitschrift DailyClout berichtete Dr. Robert Chandler:

„Die Pfizer-Dokumente enthalten Ergebnisse einer 17-tägigen Studie mit wiederholten Injektionen von BNT162b2 [Pfizers COVID-19-Spritze] an Wistar-Han-Ratten. Histopathologisch wurden Myonekrosen und Entzündungen festgestellt. Das Erscheinungsbild wurde als „gallertartig“ beschrieben (Tabelle 3), was dem Aussehen einer Rhabdomyolyse nach 17 Tagen entspricht.“

Trotz dieser und anderer besorgniserregender Befunde, darunter Fibrose, Entzündung und Myofaserdegeneration an der Injektionsstelle, erklärt Chandler: „Wie wurden diese Daten auf der Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) am 10. Dezember 2020 im Hinblick auf die Notfallzulassung für BNT162b2 präsentiert? … Abgeschlossen ohne Sicherheitsbedenken.“

Eine Überprüfung der Daten aus dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) ergab ebenfalls einen dramatischen Anstieg der Berichte über Rhabdomyolyse nach der Einführung der COVID-19-Impfung. In der Tat, Chandler enthüllt:

„79 % aller gemeldeten Rhabdomyolyse-Fälle traten in den beiden vollständigen Jahren (2021 und 2022) nach der EUA-Zulassung im Dezember 2020 auf … Ein dramatischer, 37-facher Anstieg der jährlichen Rate von Rhabdomyolyse-Fällen trat auf, nachdem die Massenimpfung mit Spike-produzierenden Gentherapieprodukten im Dezember 2020 begann. COVID-19 (2020) verursachte keinen Anstieg der Rhabdomyolyse-Meldungen in VAERS im Vergleich zu den Jahren 2001-2020.“

Seither wurde eine Reihe von Fallberichten über „COVID-19 mRNA-Impfung-induzierte Rhabdomyolyse“ veröffentlicht, darunter bei einem 16-jährigen Mann zwei Tage nach seiner ersten COVID-19-Impfung von Pfizer und bei einem 21-jährigen Mann einen Tag nach seiner ersten COVID-19-Impfung.

Der Befund, dass Pfizer und Regierungsbeamte von den schwerwiegenden Nebenwirkungen und der nachlassenden Wirksamkeit der COVID-19-Impfung wussten, es aber versäumten, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wird das Vertrauen in die Gesundheitsbehörden nur noch weiter untergraben.

Martin Kulldorff – Mitverfasser der Great Barrington Declaration, in der die Auswirkungen der verlängerten Sperrungen als Reaktion auf COVID-19 wissenschaftlich kritisiert wurden – erklärte gegenüber Demasi: „Im öffentlichen Gesundheitswesen ist es wichtig, der Öffentlichkeit gegenüber ehrlich zu sein. Pfizer hätte in seiner Pressemitteilung vom 1. April 2021 über die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs berichten müssen, die ihnen zu diesem Zeitpunkt eindeutig bekannt war.“

Ähnlich verhält es sich mit den zahlreichen Berichten über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den Impfungen, die jetzt mit einer explosionsartigen Zunahme von Todesfällen in Verbindung gebracht werden.

