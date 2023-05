Achten Sie darauf, was Sie tragen – Reparatur von Fast Fashion

Wenn Sie sich diesem Trend anschließen, ist das verheerend für Sie, Ihr Bankkonto und den Planeten. Er führt zu schändlicher Verschwendung und Umweltverschmutzung rund um den Globus.

Schätzungen zufolge ist die Modeindustrie die fünftgrößte Umweltverschmutzungsbranche der Welt

Der kürzlich veröffentlichte Bericht „A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future“, der von der Circular Fibres Initiative erstellt wurde, stellt ein neues Modell für die Bekleidungsindustrie vor, das ihre negativen Auswirkungen reduzieren würde

Zwischen 2000 und 2015 hat sich der Bekleidungsabsatz verdoppelt, von 50 Milliarden Stück auf 100 Milliarden. Infolgedessen wurde ein Kleidungsstück im Durchschnitt deutlich weniger oft getragen, bevor es ausrangiert wurde, wodurch erheblich mehr Textilabfälle entstanden

Schätzungen zufolge wird mehr als die Hälfte aller gekauften Kleidungsstücke in weniger als einem Jahr weggeworfen. Auf Mülldeponien wird jede Sekunde das Äquivalent eines Müllwagens voller Kleidungsstücke verbrannt

Die GOTS-Zertifizierung ist der Platinstandard für ökologische, nachhaltige Textilien. Bei GOTS-zertifizierten Textilien wird jeder einzelne Schritt des Prozesses verfolgt, vom Bauernhof bis zur…

In den letzten Jahren sind die wahren Kosten von billiger Kleidung und so genannter „Fast Fashion“ besser verstanden worden, und mit diesem Wissen wird ein Ruf nach Veränderung laut. Untersuchungen haben ergeben, dass die Bekleidungsindustrie eine bedeutende Quelle der Umweltverschmutzung ist – einigen Schätzungen zufolge ist sie die fünftgrößte Verschmutzungsindustrie der Welt – und übermäßiger Konsum trägt nur zu diesen Problemen bei.

Während die Modeindustrie in der Vergangenheit weitgehend unter dem Radar geblieben ist, beginnen Umweltschützer und umweltbewusste Brancheninsider nun, sich mit diesen Problemen zu befassen. Wie die Ellen Macarthur Foundation feststellt:

„Es ist an der Zeit, zu einem Textilsystem überzugehen, das bessere wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Ergebnisse liefert. Der Bericht ‚Eine neue Textilwirtschaft: Redesigning fashion’s future‘ skizziert eine Vision und legt ehrgeizige Ziele und Maßnahmen fest, die auf den Grundsätzen einer Kreislaufwirtschaft basieren, um negative Auswirkungen zu vermeiden und eine wirtschaftliche Chance von 500 Milliarden US-Dollar zu nutzen, indem die Art und Weise, wie Kleidung entworfen, verkauft und verwendet wird, wirklich verändert wird.“

In der Vergangenheit habe ich mir nicht wirklich viele Gedanken über die Kleidung gemacht, die ich trage, und war schockiert, als ich von den Gesundheits- und Umweltschäden erfuhr, die durch „Fast Fashion“ entstehen. Ich habe mich nun dem Tragen und der Unterstützung einer verantwortungsvollen und regenerativen Bewegung für „Care What You Wear“ verschrieben, indem ich das Dirt Shirt – in den USA angebaute und genähte Bio-Kleidung – und SITO – Bio-Kleidung, die verantwortungsvoll außerhalb der USA produziert wird – entwickelt habe.

Denken Sie dieses Jahr ernsthaft darüber nach, Ihre Garderobe aufzuräumen. Denken Sie daran, dass ein bewusster Konsum nicht bei Lebensmitteln und Haushaltsprodukten aufhört. Ihre Kleidung kann eine Quelle für gefährliche Chemikalien sein, und billig hergestellte Fast-Fashion-Artikel fordern einen enormen Tribut von der Umwelt und den Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Als Verbraucher können Sie mit Ihren Entscheidungen dazu beitragen, die Bekleidungsindustrie zu humaneren und umweltfreundlicheren Herstellungsverfahren zu bewegen.

Bekleidungsverkäufe sind so hoch wie nie zuvor

Laut dem vorgestellten Bericht, der von der kürzlich ins Leben gerufenen Circular Fibres Initiative der Ellen Macarthur Foundation erstellt wurde, sind die Verkaufszahlen für Kleidung zwar so hoch wie nie zuvor, aber die Nutzung von Kleidung hat drastisch abgenommen, was durchaus sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Kleidungsstücken pro Jahr tragen kann. Außerdem haben die meisten von uns vielleicht eine Handvoll Kleidungsstücke, die wir wirklich mögen und immer wieder tragen.

Zwischen 2000 und 2015 ist der Verkauf von Kleidung sprunghaft angestiegen und hat sich von 50 Milliarden Stück auf 100 Milliarden verdoppelt. Infolgedessen ist die durchschnittliche Anzahl der Male, die ein Kleidungsstück getragen wird, bevor es ausrangiert wird, deutlich gesunken. Wie in dem vorgestellten Artikel festgestellt wird, „ist das stetige Produktionswachstum untrennbar mit einem Rückgang der Nutzung pro Stück verbunden, was zu einer unglaublichen Menge an Abfall führt.“

Schätzungen zufolge wird mehr als die Hälfte aller gekauften Kleidungsstücke in weniger als einem Jahr weggeworfen. So verrückt es auch klingen mag, ein britisches Modeunternehmen erinnert seine Kunden daran, dass ein Kleid nur fünf Wochen lang im Kleiderschrank einer Frau bleibt! Wie Lucy Siegle, die diese verblüffende Beobachtung gemacht hat, feststellte, „Die Art und Weise, wie wir uns heute anziehen, hat praktisch nichts mehr mit dem Verhalten früherer Generationen gemein, die ein Kleidungsstück jahrzehntelang tragen konnten“.

Das Ergebnis der Behandlung von Kleidung als Einwegartikel ist ein schnell wachsendes Abfallproblem, das nur schwer zu beheben ist. Auf Mülldeponien wird jede Sekunde das Äquivalent eines Müllwagens voller Kleidungsstücke verbrannt, und da die Textilien in der Regel gefärbt und/oder mit giftigen Chemikalien behandelt werden, handelt es sich im Grunde um Giftmüll. Weniger als 1 % der ausrangierten Textilien werden recycelt und wiederverwendet. Die zunehmende Verschmutzung durch Chemikalien und Plastik ist ein weiterer Nebeneffekt der Fast Fashion.

„Die Verwendung bedenklicher Stoffe in der Textilproduktion hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Landwirte und Fabrikarbeiter sowie auf die Umwelt. Kürzlich wurde geschätzt, dass eine halbe Million Tonnen Mikrofasern aus Kunststoff, die beim Waschen der Textilien verloren gehen, in den Ozean und schließlich in die Nahrungskette gelangen…“, so die Stiftung.“

Einführung einer neuen Textilwirtschaft

Um diesen Nachteilen entgegenzuwirken, wird in dem vorgestellten Bericht eine neue Form der Textilwirtschaft vorgestellt, in der Textilien „nach ihrem Gebrauch wieder in den Wirtschaftskreislauf eintreten und nicht als Abfall enden“. Die vier Eckpfeiler dieser neuen Wirtschaft sind:

Verzicht auf giftige Stoffe in der Textilproduktion und Neugestaltung der Materialien, um die Ablösung von Mikrofasern zu verhindern Änderung der Art und Weise, wie Kleidung entworfen, vermarktet und verwendet wird, um von der Wegwerfmode wegzukommen Verbesserung des Textilrecyclings Umstellung auf erneuerbare Rohstoffe, um die Verschwendung nicht erneuerbarer Ressourcen zu vermeiden

Die Modeschöpferin Stella McCartney, die den Bericht mit vorstellte, sagte: „Ich bin sehr froh, dass ich den Bericht bekommen habe:

„Was mich an ‚A new textiles economy: Die Zukunft der Mode neu gestalten‘ ist, dass er Lösungen für eine Branche bietet, die unglaublich verschwenderisch und umweltschädlich ist. Der Bericht stellt einen Fahrplan vor, wie wir bessere Unternehmen und eine bessere Umwelt schaffen können. Er eröffnet die Diskussion, die es uns ermöglichen wird, gemeinsam einen Weg zu finden, unsere Branche zu verbessern, für die Zukunft der Mode und für die Zukunft des Planeten.“

Die „Care What You Wear“-Kampagne

Deshalb beteilige ich mich an der Kampagne Care What You Wear und spende den Erlös meiner Dirt Shirts, die aus 100% GOTS-zertifizierter, nachhaltig angebauter Biobaumwolle aus Texas bestehen.

Wenn Sie mehr über dieses Projekt erfahren möchten, besuchen Sie dirtshirt.org und changingclothes.org. Vorbei sind die Zeiten, in denen es in der Mode nur darum ging, gut auszusehen. Heute gibt es eine echte Bewegung hin zu Mode, die auch Gutes in und für die Welt tut. Wie Marci Zaroff, Gründerin der ersten biologisch zertifizierten Textilfabrik in den USA, erklärt:

„Es ist nicht viel anders als bei der „Farm to Table“-Bewegung, bei der die Leute sagen: „Woher kommt mein Essen? Wie wird es angebaut und produziert?’… Wir wachen auf und erkennen unsere innere Quelle. Wir erwachen zu dem Wunsch zu wissen, was wir in und auf unseren Körper geben, der eine Erweiterung unseres Selbst ist. Es geht nicht nur darum, was man isst. Auch das, was man trägt, ist ein Teil von einem selbst. Wir müssen über Fasern nicht anders denken als über Lebensmittel.“

Das Ergebnis ist, dass sich verantwortungsvoll hergestellte Kleidung, die mit ungiftigen (oder gar keinen) Farbstoffen und aus organischen Materialien hergestellt wurde, auch gut anfühlt. Es gibt einen echten Unterschied in der Qualität, und wenn ein Kleidungsstück von hervorragender Qualität ist, wird der Drang, es nach ein paar Mal Tragen wegzuwerfen, stark vermindert. Qualitativ hochwertige Kleidungsstücke werden mit der Zeit immer besser und verwandeln sich nicht nach ein paar Wäschen in ein unförmiges, verfärbtes, schlecht sitzendes und abgenutztes Chaos.

Das Problem mit Leder

Andere Designer und Textilwissenschaftler gehen die Probleme der Modeindustrie aus einem anderen Blickwinkel an, indem sie Stoffe entwickeln, die ganz ohne herkömmliche Fasern wie Baumwolle, Hanf oder Synthetik auskommen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel für das Hakai Magazine erörtern Heather Pringle und Amorina Kingdon eine Reihe neuartiger Ideen für die Industrie, wie z. B. im Labor gezüchtetes Kollagen und Kombucha-Leder – Entwicklungen, die durch das wachsende Bewusstsein für die verheerenden Auswirkungen von Leder auf die Umwelt und die Gesundheit der Arbeiter entstanden sind.

„Allein in den Vereinigten Staaten geben die Verbraucher jährlich fast 30 Milliarden US-Dollar für Schuhe aus, und in dieser Zahl ist noch nicht enthalten, was Familien jedes Jahr für viele andere Lederwaren ausgeben, darunter Handtaschen, Handschuhe und Jacken …“ Pringle und Kingdon schreiben. „Allein zwischen 2012 und 2014 produzierten die Hersteller weltweit fast 1,8 Milliarden Quadratmeter leichtes Leder … für die Modeindustrie … Ein Großteil dieses feinen Leders stammte aus kleinen Gerbereien in Entwicklungsländern, wo die Arbeitskosten am niedrigsten sind und Umwelt- und Arbeitsschutzbestimmungen oft nur unzureichend durchgesetzt werden.“

Die Lederindustrie vergiftet die Wasserwege

Die Umweltkosten für unsere Liebe zu Lederwaren sind hoch. Nur ein Beispiel: In Bangladesch waren nicht weniger als 200 Gerbereien im Industrieviertel von Dhaka zusammengepfercht, wo giftige, säurehaltige Chemikalien ungehindert in den Buriganga-Fluss flossen. Jedes Jahr gelangten schätzungsweise 22.000 Kubikliter giftiger Abwässer in den Fluss, der in den Golf von Bengalen fließt.

Es überrascht nicht, dass die Gerbereiindustrie jegliches Leben im Buriganga-Fluss ausgelöscht hat, und sein Wasser bedroht nun die Gesundheit aller, die ihn betreten. Schwermetallverschmutzungen werden auch an den mehr als 200 Kilometer entfernten Ufern im Osten Bangladeschs gemeldet.

Um der Umweltzerstörung entgegenzuwirken, hat die Regierung von Bangladesch Anfang des Jahres die Lederindustrie von Dhaka an einen neuen Standort in der Nähe des Dhaleshwari-Flusses verlegt und versprochen, dass dieser neue Standort mit einer angemessenen Wasseraufbereitungsanlage ausgestattet sein würde. Leider verzögerte sich die Eröffnung der Anlage, und nun befürchten die Anwohner, dass die Lederfabriken auch den Dhaleshwari-Fluss verseuchen werden.

Neuartige Leder-Alternativen

Leider ist es schwer, umweltfreundliches Leder zu finden. Polyurethan und Polyvinylchlorid (PVC oder „Plissee“) sind schlechte Alternativen, denn beide sind auf ihre Weise giftig. Sicher, es werden keine Tiere getötet, aber die Arbeiter, die diese „veganen“ Lederimitate herstellen, sind krebserregenden Chemikalien ausgesetzt, und wenn sie entsorgt werden, gelangen giftige Dioxine in die Umwelt.

Wissenschaftler von Modern Meadow in New Jersey arbeiten jetzt an biologisch hergestelltem Leder aus im Labor gezüchtetem Kollagen. Australische Forscher experimentieren unterdessen mit einem lederähnlichen Textil aus Kombucha-Fermenten. Diese ersten Versuche sind zwar noch weit davon entfernt, in der Modeindustrie eingesetzt zu werden, aber sie zeigen, dass es einen Weg gibt, Alternativen zu entwickeln, wenn man nur will.

Achten Sie beim Kauf von Bioprodukten darauf, dass sie GOTS-zertifiziert sind

Denken Sie daran: Nur weil Ihnen jemand sagt, ein Textil sei ökologisch, heißt das noch lange nicht, dass es sich um ein ökologisches Textil handelt. Bei GOTS-zertifizierten Textilien hingegen wird jeder einzelne Schritt des Prozesses verfolgt, vom Bauernhof bis zur Verpackung. Sogar die Anhängeetiketten müssen den Recycling-Standards entsprechen. Mit anderen Worten: Damit ein Textil GOTS-zertifiziert werden kann, muss jeder einzelne Schritt der Lieferkette nach GOTS-Standards zertifiziert sein, nicht nur ein oder zwei Schritte.

Die Branche für ökologische Kleidung ist noch recht klein, und es ist nicht immer leicht, nachhaltig angebaute ökologische Kleidung zu finden.

Dirt Shirt wird mit der Zeit expandieren und neben T-Shirts auch GOTS-zertifizierte Unterwäsche und andere Arten von Kleidung anbieten. Im Moment habe ich mich entschieden, Socken und Unterwäsche der Marke SITO (Soil Integrity for Textiles Organically) zu führen, da SITO unsere globale Mission zur Verbesserung der Stoffproduktion und zur Beendigung der Fast Fashion unterstützt. Mehr über unser Dirt Shirt und die Produkte der Marke SITO erfahren Sie in dem unten stehenden Video.

Die Marke PACT stellt auch GOTS-zertifizierte Bio-Unterwäsche her. Zu den anderen Bekleidungsunternehmen, die Bio-Kleidung anbieten, gehören prAna und Patagonia, Outerknown und Eileen Fisher sowie kleinere Marken wie Zady, Bead and Reel, Shop Ethica und Modavanti.

Glücklicherweise gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allen Grund zu der Annahme, dass der Trend zu nachhaltiger Kleidung weiter wachsen wird, und wenn die Menschen anfangen, mit ihrem Geld zu wählen, werden immer mehr Unternehmen mitmachen. Es ist jedoch wichtig, die Fehler zu vermeiden, die in der Bio-Lebensmittelindustrie gemacht wurden, wo schwache oder fehlende Standards zu dem geführt haben, was man am besten als eine falsche Bio-Industrie bezeichnen kann.

Der Schlüssel liegt darin, Zertifizierungen mit strengen Bio-Standards voranzutreiben, um die Unternehmen davon abzuhalten, aus Profitgründen zu sparen. Gegenwärtig ist die GOTS-Zertifizierung der Platinstandard, den man anstreben sollte.

