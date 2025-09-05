USA widerrufen die Notfallzulassung der COVID-19-Impfstoffe

Die „Epoch Times“ meldet mit Quellenangaben 1, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung für die Covid-19-Impfstoffe aufgehoben hat. US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. schrieb am 27. August 2025 auf X (Twitter) u.a.: „Die Notfallzulassungen für COVID-Impfstoffe, die einst als Rechtfertigung für weitreichende Vorschriften für die allgemeine Bevölkerung während der Biden-Regierung dienten, sind nun aufgehoben.“ Was bedeutet das, und welche Auswirkungen wird diese sensationelle Entscheidung auf Europa und insbesondere Deutschland haben?

Robert Kennedy Jr. schrieb auf X im Einzelnen:

„Ich habe 4 Dinge versprochen:

die Covid-Impfpflicht zu beenden. Impfstoffe für Menschen verfügbar zu halten, die sie wünschen, insbesondere für gefährdete von den Unternehmen Placebo-kontrollierte Studien zu verlangen. den Notfall zu beenden.

Mit einer Reihe von Maßnahmen der FDA haben wir heute alle vier Ziele erreicht. Die Notfallzulassungen für Covid-Impfstoffe, die während der Biden-Regierung einst zur Rechtfertigung umfassender Impfvorschriften für die breite Öffentlichkeit dienten, wurden nun aufgehoben.

Die FDA hat nun die Marktzulassung für Personen mit höherem Risiko erteilt: Moderna (6+ Monate), Pfizer (5+) und Novavax (12+). Diese Impfstoffe stehen allen Patienten zur Verfügung, die sich nach Rücksprache mit ihrem Arzt dafür entscheiden.

Das amerikanische Volk forderte Wissenschaft, Sicherheit und gesunden Menschenverstand. Dieser Rahmen bietet alle drei Voraussetzungen.

Vielen Dank @DrMakaryFDA für Ihre Führung.“ 2

Die Marktzulassung für Personen mit höherem Risiko wirft allerdings