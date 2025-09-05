Die Stadt Zürich plant Ausbildungsbeiträge für Ukrainer mit Schutzstatus S zu zahlen, um die „Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern“. Trotz Gratis-Deutschkursen sprechen viele kaum Deutsch, und nur 28 Prozent finden eine Arbeitsstelle. Die Stadt nutzt ihre Autonomie, obwohl das Volk eine Vorlage zur weiteren finanziellen Unterstützung von Ukrainern abgelehnt hat.

Der Stadtrat Zürich will Ukrainern mit Schutzstatus S künftig Ausbildungsbeiträge erlassen. Ziel ist es, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und die Abhängigkeit von Sozialhilfe zu verringern. Die Initiative kommt trotz der Ablehnung einer ähnlichen Vorlage durch das kantonale Stimmvolk im September 2024.