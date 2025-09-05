Financial Sense: Wie Stablecoins die globale Machtverteilung neu gestalten

Einleitung: Stablecoins, Staatskunst und die neue Dollar-Megastruktur

Wenn die meisten Menschen an digitales Geld denken, denken sie an Bitcoin oder digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) wie den digitalen Yuan in China. Aber unter der Oberfläche findet eine stillere Revolution statt – eine, die die globale Währungsmacht neu gestaltet. Im Zentrum dieser Transformation steht das, was Izabella Kaminska, Gründerin von The Blind Spot, als „Redollarisierung“ bezeichnet: die Wiederbelebung der monetären Dominanz der USA durch den Aufstieg der Stablecoins.

Diese digitalen Token, die an Fiatwährungen gekoppelt sind und über öffentliche Blockchains gehandelt werden, entwickeln sich zu einem unverzichtbaren Instrument der Finanzpolitik. Wie Kaminska erklärt, sind Stablecoins nicht nur eine technologische Verbesserung – sie definieren neu, wer die globalen Geldströme, Schulden und den wirtschaftlichen Einfluss kontrolliert.