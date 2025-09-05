Europa hat den Zionismus hervorgewürgt

Wie Jahrhunderte europäischen Hasses, Schuldgefühle und kolonialer Tricks auf Palästina ausgekotzt wurden.

Felix Abt

Die Ironie der Ignoranz

Viele weiße Europäer—insbesondere Deutsche—hegen eine tiefsitzende Verachtung für muslimische und christliche Palästinenser, für Araber, für Muslime. Sie spotten mit derselben gedankenlosen Ignoranz wie ihre Vorväter, ahnungslos gegenüber einer monumentalen historischen Ironie: Während das mittelalterliche Europa im feudalen Schlamm dahinvegetierte und kaum sein Überleben sichern konnte, war die arabisch-islamische Welt in ihrem Goldenen Zeitalter entbrannt. Es war genau diese Zivilisation, die die Fackel entzündete, die später die europäische Renaissance entfachen sollte.