USA: Zahlen der Totgeburten explodieren

Der Impfstoff ist sicher und wirkt? Immer mehr Zahlen deuten darauf hin, dass der Impfstoff nicht nur nicht wirkt, sondern auch gefährliche Folge haben wird, und zwar langfristig. Besonders Frauen mit Kinderwunsch sollten aufpassen.

Auf 147.651 Injektionen kommt ein Todesfall bei einem Fötus. Dies als alarmierend zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung, denn selbst Ärzte an vorderster Front sagen, dass die Zahl der Todesfälle bei Föten seit der Einführung des COVID-Impfstoffs um fast 2.000 Prozent gestiegen ist.

Fast 4.000 Totgeburten seit Impfkampagne

Sind die fötalen Todesfälle seit dem Beginn der Covid-Impfkampagne gestiegen? Die Frage ist ein verdammt heißes Thema, Fakten-Checker sind seit Einführung der Impfung darum bemüht, immer wieder zu versichern, dass der Impfstoff keine Gefahr für die Fruchtbarkeit darstellen würde.

Am Montag veröffentlichte der Arzt Peterson Pierre der „Frontline Doctors“ einen Beitrag, der behauptet, dass die Fötensterblichkeit in den USA dramatisch angestiegen sei, seitdem die Impfkampagne begonnen hat. Seine Rechnung: Laut CDC wurden bisher 550 Millionen Impfungen verabreicht. Seither verzeichnete die USA 3.725 fötale Todesfälle. Ein Todesfall kommt damit auf jede 147.651 Injektion. Allerdings: Ein kausaler Zusammenhang, vor allem mit jedem Todesfall zur Impfung, kann aber in keiner Weise belegt werden. Noch.