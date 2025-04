USAID – Der leibhaftige Teufel

Von Spartacus

Wie haben es die Mainstream-Medien geschafft, eine der objektiv bösartigsten Organisationen, die es gibt, zu verherrlichen?

Die letzten Monate waren für mich irgendwie surreal mitanzusehen. Elon Musks Department of Government Efficiency, eine Regierungsorganisation, die durch die Umbenennung des United States Digital Service entstanden ist und dessen weitreichendes Mandat zur Bekämpfung verschwenderischer Ausgaben in der Regierung nutzt, hat sich direkt in die United States Agency for International Development eingemischt, neben anderen Agenturen, denen verschwenderische Ausgaben vorgeworfen werden, und USAID praktisch vor unseren Augen demontiert.

Die Menschen sollten auf den Straßen feiern. Schließlich war USAID ein Instrument der Kolonialmacht, das als CIA-Schmiergeldfonds fungierte und den Schattenstaat und ihr Imperium durch nachrichtendienstliche Machenschaften und den Aufbau von Nationen und Kapazitäten in Übersee stützte, die speziell darauf ausgelegt waren, sanfte Macht auszuüben und Länder der Dritten Welt vollständig vom Westen und der NATO abhängig zu machen und sie dem Einfluss der BRICS-Staaten zu entziehen.

Aber wenn man den Medien Glauben schenken darf, ist das, was wirklich passiert, dass ein böser, faschistischer Verrückter eine völlig unschuldige Organisation zerschlägt, die unsere Steuergelder nimmt und selbstlos Entwicklungshilfe für Bedürftige leistet.

Entschuldigung. Was rauchen die Leute denn da? Haben alle diesen blöden Saft in ihre Vape-Pens gefüllt und ich habe es nur nicht bemerkt?

USAID ist böse. Und zwar nicht ein bisschen. Riesig, monströs böse. Das waren sie schon seit ihrer Gründung. Ich verwende diesen Begriff nicht leichtfertig, und wenn ich erst einmal eine Auswahl von Artikeln zu diesem Thema geteilt habe, werden Sie verstehen, warum diese spezifische Wortwahl nicht übertrieben ist.

Eine Fassade der Entwicklungshilfe

USAID wurde 1961 unter der Regierung von John F. Kennedy gegründet. Warum und wofür? Das steht schon im Namen. United States Agency for International Development. USAID ist ein Akronym. Das Wort „Hilfe“ kommt im Namen der Agentur nicht vor, weil sie eigentlich gar nicht in der Bereitstellung von Hilfe tätig war. Das ist nur ein Vorwand.

Fragen Sie einfach Mike Benz. Er kennt die wahre Geschichte dahinter. Die CIA und das Verteidigungsministerium suchten nach einer Möglichkeit, Gelder in fremde Länder zu pumpen und Netzwerke aufzubauen, die sie ausbeuten konnten, um die Bedrohung durch die Sowjets und den Vormarsch des Kommunismus auf der ganzen Welt einzudämmen, aber sie wollten dies nicht mit ihren eigenen Budgets tun. Stattdessen gründeten sie USAID als Vermittlungsorganisation, die sie als Schmiergeldfonds für alles und jedes nutzen konnten.

Mike Benz: USAID ist keine „Hilfsorganisation“, sondern eine Wohltätigkeitsorganisation.

Was ist USAID? Wenn Menschen den Namen USAID hören, denken sie an „Hilfe“, sie denken an humanitäre Arbeit. Aber „Hilfe“ ist nicht wirklich im Namen von US-Hilfe enthalten. USAID steht für „United States Agency for International Development“, nicht für Hilfe, es ist keine Wohltätigkeitsorganisation. Und internationale Entwicklung ist einfach Kapazitätsaufbau.

Oberflächlich betrachtet beschreibt die United States Agency for International Development (USAID) ihre Mission in leuchtenden humanitären Begriffen:

„USAID leitet internationale Entwicklungs- und humanitäre Bemühungen, um Leben zu retten, Armut zu verringern, die demokratische Regierungsführung zu stärken und den Menschen dabei zu helfen, über die Unterstützung hinaus Fortschritte zu erzielen.“ – USAID-Leitbild

Sie bewerben Bilder von Initiativen für sauberes Wasser, Katastrophenhilfe, Ernährungsprogrammen, Frauenförderung und Gesundheitsdiensten in Entwicklungsländern. Ihre Website – derzeit nicht verfügbar, aber noch über die Wayback Machine abrufbar – ist voller lächelnder Kinder, farbenfroher Infografiken und Slogans wie:

„Vom amerikanischen Volk“

Diese Präsentation soll Vertrauen in die Aktivitäten der Behörde schaffen. Sie appelliert an die parteiübergreifenden Ideale der amerikanischen Großzügigkeit und Soft Power. Doch hinter dieser freundlichen Fassade verbirgt sich eine brutale Geschichte von geheimen Operationen, Geheimdienstpartnerschaften und neokolonialer Sozialtechnik.

Die Wahrheit ist, dass die bekanntesten öffentlichen Arbeiten von USAID oft als Tarnung dienen und Projekten der Subversion, Nötigung und biopolitischen Kontrolle Deckung bieten.

Todesschwadronen und Bevölkerungskontrolle

Im Jahr 2014 schrieb Mark Ames einen Artikel für das inzwischen eingestellte Pando, in dem er genau beschreibt, was USAID und ihr Mann Dan Mitrione 1969 in Uruguay gemacht haben, nämlich Todesschwadronen für den Umgang mit Tupamaros-Rebellen auszubilden. Dazu gehörte, dass sie der uruguayischen Polizei Foltermethoden demonstrierten, indem sie wahllos Obdachlose von der Straße zerrten und sie Elektroschocks an Mund und Genitalien verabreichten, bis sie starben.

Die mörderische Geschichte von USAID, der US-Regierungsbehörde, die hinter dem gefälschten Twitter-Klon Kubas steckt

Mitrione brachte der örtlichen Polizei spezielle Formen der Elektroschock-Folter bei und führte Drähte ein, die so dünn waren, dass sie zwischen Zähne und Zahnfleisch passten. Er führte auch Medikamente vor, die heftige Erbrechensanfälle auslösten, und gab Ratschläge zu psychologischen Foltermethoden, wie z. B. das Abspielen von Tonbändern, auf denen eine Frau und ein Kind in einem Raum neben dem Verhörraum schreien, und dem Häftling zu sagen, dass es sich dabei um seine Frau und sein Kind handelt. Und das alles geschah unter der Schirmherrschaft von USAID.

In den 80er und 90er Jahren finanzierte USAID NGOs und bildete Todesschwadronen in ganz Lateinamerika aus, in El Salvador, Guatemala, Bolivien, Venezuela und anderswo. Sie unterstützten Suhartos blutigen Putsch in Indonesien, bei dem Hunderttausende Menschen getötet wurden, wie in diesem Artikel von Scott Creighton beschrieben:

CIA-Front, USAID, ‚Demokratie verbreiten‘, Aufrüstung in der Ukraine – Suharto II?

„Obamas Mutter, Stanley Ann Dunham, arbeitete an Mikrofinanzierungsprojekten für die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und die Ford Foundation, die beide mit der CIA verbunden sind und dazu beitrugen, Diktaturen in Indonesien und Pakistan zu stützen. Nach der Machtergreifung Suhartos im Jahr 1965 kehrte USAID nach Indonesien zurück, mit Stanley Ann Dunham Soetoro als einer der leitenden Mitarbeiterinnen, um Suharto bei der Schaffung der Neuen Ordnung (Orde Baru) zu unterstützen, die Jahrzehnte faschistischer und kleptokratischer Herrschaft einläuten sollte.“

USAID hat fast seit seiner Gründung den Auftrag, in der Dritten Welt Bevölkerungskontrolle und Eugenik durchzusetzen. Sie halten sich nicht zurück, wenn es darum geht. Es steht direkt in ihrer Satzung. In einem Artikel im National Catholic Register beschreiben Michael Hichborn und Steven Mosher, wie das Foreign Assistance Act von 1961 die Bevölkerungskontrolle in den Vordergrund der Mission der Behörde stellte:

Bei USAID ging es schon immer um Bevölkerungskontrolle

Abschnitt 104 des Gesetzes mit dem Titel „Bevölkerung und Gesundheit“ macht dies deutlich. Er greift „große Familien“ an und besagt, dass „unkontrolliertes Bevölkerungswachstum ansonsten erfolgreiche Entwicklungsbemühungen zunichte machen kann“. „Wirtschaftlicher Fortschritt“, so das Gesetz, erfordert „wirksame Geburtenkontrolle“ und „wirksame Familienplanung“: „Jedes Land hat das Recht, seine eigene Politik in Bezug auf das Bevölkerungswachstum festzulegen, doch freiwillige Bevölkerungsplanungsprogramme können einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Verbesserung des Lebensstandards und zur Verbesserung der Gesundheit und Ernährung leisten.“

USAID hat sich auch nicht ausschließlich auf freiwillige Maßnahmen beschränkt. In Peru wurden während der Präsidentschaft von Alberto Fujimori über 200.000 einheimische Frauen mit Mitteln und Unterstützung von USAID zwangssterilisiert. Ryan McMaken, der für die Foundation for Economic Education schreibt, legt die Mitschuld von USAID an diesen Missbräuchen dar:

Die US-Regierung leitete ein Programm, das Tausende peruanische Frauen zwangssterilisierte

In den letzten Monaten haben die Mainstream-Medien die selten erwähnten Zwangssterilisationen während der Regierungszeit von Alberto Fujimori hervorgehoben. Das erneute Interesse ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Fujimori, der 79 Jahre alt ist und nach einem gescheiterten Begnadigungsversuch wieder im Gefängnis sitzt, nun wegen seiner Beteiligung am Sterilisationsprogramm angeklagt wird. Das Programm soll in den späten 1990er Jahren zur Zwangssterilisation von über 200.000 Frauen geführt haben.

Gloria Basilio, ein Opfer dieser Zwangssterilisationskampagne, beschrieb ihre Erfahrungen in einem Artikel in der spanischen Zeitung La Razón wie folgt (das Zitat ist der Einfachheit halber ins Englische übersetzt):

„Sterilisierte Frauen in Peru: Sie fesselten mich und verbanden mir die Augen, aber ich konnte die Sägen und das Blut sehen.“

„Nach zwei Tagen kamen sie wieder und fragten mich erneut: „Gloria, haben Sie darüber nachgedacht? Was macht Ihr Mann beruflich? Es läuft gerade eine Kampagne, also nutzen Sie sie, denn später wird es Sie teuer zu stehen kommen.“ Sie riefen aus: „Frauen auf dem Land vermehren sich wie Meerschweinchen, wie Kaninchen.“ Mein Mann war auf einer Reise und sie nutzten seine Abwesenheit aus … Sie kamen ein drittes Mal, mit anderen Argumenten: „Du musst kommen, egal was passiert.“ Da ich mich krank fühlte, stimmte ich zu. Sie holten uns um fünf Uhr nachmittags ab, brachten uns ins Badezimmer und fesselten uns dann mit kaum vorhandener Ausrüstung an beiden Armen und verbanden uns. Der Verband war noch da, aber ich konnte die Sägen sehen. Das Blut spritzte heraus, bespritzte die Ärzte und schoss aus meinem Bauch, aber ich konnte mich nicht bewegen, weil ich unter Narkose stand. Sie haben mich aufgeschlitzt wie ein Schwein“, fügt sie hinzu.

Was für eine übermenschlich-humanitäre und überhaupt nicht schreckliche Verwendung unserer Steuergelder.

Farbrevolution-Pipeline

USAID ist ein bekannter CIA-Schmiergeldfonds, der für Programme zahlt, die die CIA will, die aber zu schmutzig sind, als dass die CIA sie direkt finanzieren könnte.

USAID: Eine Fassade für die Informationsbeschaffung der CIA

„Gibt es bei all dem eine Verbindung zum Auslandsgeheimdienst? Öffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass USAID seit langem eine Fassade für die Informationsbeschaffung des CIA sowie ein Kanal für CIA-Finanzierungen an ausländische Regierungen und Behörden ist. Das berüchtigte Office of Public Safety von USAID beispielsweise erhielt Deckung und Finanzierung von USAID, während es von der CIA geleitet wurde. Weitere Informationen zu diesem Thema wurden im Juli 2007 mit der Veröffentlichung der lange unterdrückten „Family Jewels“-Dokumentensammlung der CIA veröffentlicht. (Auf den Seiten 607 bis 613 der Family Jewels-Papiere wird dieses Programm als „gemeinsames CIA/USA-Trainingsprogramm“ beschrieben.)

USAID war stark in das ZunZuneo-Debakel verwickelt, bei dem versucht wurde, ein „kubanisches Twitter“ zu erstellen, um Demonstranten aus der Ferne zu organisieren, wie in einem Artikel im Guardian beschrieben:

USA schufen heimlich „kubanisches Twitter“, um Unruhen zu schüren und die Regierung zu untergraben

Im Juli 2010 flog Joe McSpedon, ein Beamter der US-Regierung, nach Barcelona, um einem geheimen Plan zum Aufbau eines Social-Media-Projekts, das die kommunistische Regierung Kubas untergraben sollte, den letzten Schliff zu geben. McSpedon und sein Team aus High-Tech-Unternehmern waren aus Costa Rica und Nicaragua, Washington und Denver angereist. Ihre Mission: ein Messaging-Netzwerk zu starten, das Hunderttausende Kubaner erreichen konnte. Um das Netzwerk vor der kubanischen Regierung zu verbergen, richteten sie ein kompliziertes System von Scheinfirmen ein, die ein Bankkonto auf den Cayman Islands nutzten, und rekrutierten ahnungslose Führungskräfte, denen die Verbindungen des Unternehmens zur US-Regierung verschwiegen wurden. McSpedon arbeitete nicht für die CIA. Dieses Programm wurde von der US-Agentur für internationale Entwicklung finanziert und durchgeführt, die vor allem für die Überwachung von Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe der USA bekannt ist.

USAID und das NED waren dafür bekannt, Millionen von Dollar an Gruppen zu verteilen, die sich für die Förderung der Demokratie und die gewaltfreie Konfliktlösung einsetzen. Tatsächlich waren viele dieser Organisationen jedoch an der Auslösung von Farbrevolutionen beteiligt, die zu Bürgerkriegen führten, die wiederum Massensterben und Zerstörung sowie eine sich verschärfende Flüchtlingskrise verursachten.

In einem Artikel, der aus Scott Hortons Buch „Provoked: How Washington Started the New Cold War with Russia and the Catastrophe in Ukraine“ zitiert, wird das wahre Ausmaß ihrer Soft-Power-Aktivitäten skizziert:

Libertäre sollten den Niedergang von USAID und NED feiern.

Die farbkodierten Revolutionen waren im Grunde genommen US-Staatsstreiche, die als lokale „Aufstände“ getarnt waren, vor allem gegen russisch geprägte Staaten in ihrem nahen Ausland. Mit Unterstützung der CIA, der United States Agency for International Development (USAID), des National Endowment for Democracy (NED), des National Democratic Institute (NDI), des International Republican Institute (IRI) und befreundeter, angeblich privater Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie der serbischen Otpor, der Soros Foundation, der Open Society Foundation, der International Renaissance Foundation und des Atlantic Council konnten sie einige Erfolge erzielen.

Otpor/CANVAS, eine der Gruppen, die mit Unterstützung von US-amerikanischen NGOs und Geheimdiensten weltweit falsche Farbrevolutionen anzetteln, war maßgeblich am Arabischen Frühling beteiligt. Ihr unverwechselbares „Faust“-Logo wird von vielen verschiedenen Protestgruppen weltweit verwendet.

Für einige arabische Revolutionäre ein serbischer Lehrer

Srdja Popovic, ein schlaksiger Biologe aus Belgrad, half vor zehn Jahren beim Sturz eines Diktators in Serbien. Seitdem gibt er sein Wissen an andere weiter. Zu seinen Schützlingen gehören zahlreiche arabische Aktivisten, die im vergangenen Jahr eine Schlüsselrolle beim Sturz arabischer Autokraten spielten. „Dies ist ein schlechtes Jahr für Bösewichte“, sagt Popovic mit einem breiten Grinsen in einem New Yorker Café. Die arabischen Aufstände, die im vergangenen Dezember mit dem Selbstverbrennen des frustrierten tunesischen Obstverkäufers Mohamed Bouazizi begannen, überraschten die Welt. Doch junge Möchtegern-Revolutionäre aus der arabischen Welt hatten sich seit 2005 auf den Weg nach Belgrad gemacht, um von Popovic die Taktik der friedlichen Revolte zu lernen und auf den Moment zu warten, in dem sie sie anwenden konnten.

Srdja Popovic war bei Spionen beliebt. So beliebt, dass er sogar die Aufmerksamkeit der Auftragsagenten von Stratfor auf sich zog. In den von WikiLeaks veröffentlichten Global Intelligence Files beschrieb Marko Papic Otpor in einer E-Mail an Fred Burton wie folgt:

Re: INSIGHT – VENEZUELA: CANVAS analysis

CANVAS ist im Grunde dasselbe wie OTPOR. OTPOR (bedeutet Widerstand) war eine Gruppe von Studenten aus Belgrad, die Milosevic zu Fall brachten. Sie hatten eine indirekte Verbindung zu US-Finanzierungsquellen wie NED, Freedom House und dem Albert Einstein Institute und über diese zur US-Agentur für internationale Entwicklung und dem US-Außenministerium. ABER die US-Finanzierungsquellen hielten mehr zu ihnen , nachdem sie ihr Potenzial erkannt hatten, als andersherum. Nachdem sie Milosevic gestürzt hatten, wurden die Kinder, die OTPOR leiteten, erwachsen, zogen Anzüge an

und gründeten CANVAS – Center for Applied Non-Violent Action and Strategies… oder mit anderen Worten eine Gruppe, die Revolutionen exportiert und den Grundstein für eine Reihe von Farbrevolutionen legte. (Sie haben sogar eine Website: http://www.canvasopedia.org/) Sie sind immer noch von US-Finanzmitteln abhängig und reisen im Grunde um die Welt, um Diktatoren und autokratische Regierungen zu stürzen (solche, die den USA nicht gefallen 😉

Was waren die wahren Kosten des Arabischen Frühlings? Wenn man die Zahlen der daraus resultierenden Bürgerkriege zusammenzählt, waren es 1,25 Millionen Tote und 50 bis 60 Millionen Vertriebene. Was für eine wunderbare Verwendung unserer Steuergelder, vor allem wenn man bedenkt, dass viele dieser Menschen am Ende Opfer von Organhandel wurden, wie dieser Bericht von Alex Forsyth in der BBC beschreibt:

Treffen mit einem Organhändler, der syrische Flüchtlinge verfolgt

Er arbeitete als Sicherheitsmann in einer Kneipe, bis er eine Gruppe traf, die mit Organen handelt. Seine Aufgabe besteht darin, Menschen zu finden, die verzweifelt genug sind, um Teile ihres Körpers für Geld herzugeben, und der Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien in den Libanon hat viele Möglichkeiten geschaffen. „Ich beute Menschen aus„, sagt er, weist aber darauf hin, dass viele von ihnen in Syrien leicht hätten sterben können und dass die Abgabe eines Organs nichts im Vergleich zu den Schrecken ist, die sie bereits erlebt haben. „Ich beute sie aus“, sagt er, „und sie profitieren davon.“

Sie wurden auch in europäische Länder geschleust, wo sie die Sozialdienste belasteten, wie in einem Artikel des IWF dargelegt:

The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges

Der derzeitige Anstieg der Asylbewerberzahlen stellt auch für die Aufnahmeländer in der Europäischen Union (EU) eine Herausforderung dar. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 versuchten mehr als doppelt so viele Asylbewerber in die EU einzureisen wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2014, wobei die Situation im Sommer ein Krisenniveau erreichte. Für fortgeschrittene Volkswirtschaften ist dieser Anstieg im historischen Vergleich sehr groß und überfordert die Aufnahmeländer, die humanitäre Herausforderung zu bewältigen, Asylanträge zu bearbeiten und die Integration derjenigen vorzubereiten, die auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft akzeptiert werden. 2 Sicherheitspolitische, politische und soziale Bedenken erschweren die Aufgabe zusätzlich.

Der Zusammenhang mit COVID

USAID war auch stark an der ausgelagerten GOF-Forschung beteiligt, die sehr wahrscheinlich direkt zur COVID-19-Pandemie geführt hat. USAID war eine der Hauptfinanzierungsquellen für das USAID/UC Davis EPT-PREDICT-Programm, an dem EcoHealth Alliance und Metabiota beteiligt waren:

UC Davis One Health Institute – PREDICT

PREDICT, ein Projekt des EPT-Programms (Emerging Pandemic Threats) von USAID, wurde 2009 ins Leben gerufen, um die globale Kapazität zur Erkennung von Viren mit pandemischem Potenzial, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können, zu stärken. PREDICT hat wesentlich zur Stärkung der globalen Überwachungs- und Labordiagnostikkapazitäten für bekannte und neu entdeckte Viren innerhalb mehrerer wichtiger Virusgruppen wie Filoviren (einschließlich Ebolaviren), Influenzaviren, Paramyxoviren und Coronaviren beigetragen. Die Aktivitäten von PREDICT unterstützten die Vorsorge gegen neu auftretende Pandemiebedrohungen und die Globale Agenda für Gesundheitssicherheit, vor allem in Afrika und Asien. Ein Jahrzehnt später verfügen mehr als 30 Länder weltweit über stärkere Systeme zur sicheren Erkennung, Identifizierung, Prävention und Reaktion auf Virusbedrohungen. PREDICT initiierte One Health Surveillance, einen transdisziplinären, kooperativen Ansatz zum Verständnis des Risikos von Infektionskrankheiten an der Schnittstelle zwischen Tier und Mensch. Die von PREDICT ausgebildeten Fachkräfte, darunter Spezialisten für Zoonosen und Laborwissenschaftler in mehr als 60 nationalen, universitären und Partnerlaboren, sind eine der besten Ressourcen, um bei der sicheren Erkennung und Bekämpfung von COVID-19 und anderen neu auftretenden biologischen Bedrohungen zu helfen.

Dennis Carroll von USAID schleuste öffentliche Gelder in sein Global Virome Project und übernahm dann den Vorsitz, wodurch er sich mit Steuergeldern einen bequemen Ruhestand finanzierte, wie Emily Kopp feststellte:

„Virusjäger“ schöpfte Steuergelder für riskantes Privatprojekt ab

USAID finanzierte die internationalen Reisen der Mitarbeiter des Global Virome Project, die sich potenziellen Investoren vorstellten. Im Februar 2017 finanzierte USAID das Stipendium von Eddy Rubin, einem Mitglied des Vorstands des Global Virome Project, während er nach Peking reiste, um sich dort mit wissenschaftlichen Mitarbeitern der US-Botschaft über die Rolle Chinas, das sogenannte China National Virome Project, zu treffen. Im Oktober 2018 finanzierte USAID drei Personen die Reise nach Bangkok, um das Thailand Global Virome Project vorzustellen: Alice Latinne, Stipendiatin der EcoHealth Alliance, David McIver, Epidemiologe bei Metabiota, Inc., und Sam Halabi, Experte für geistiges Eigentum an der University of Missouri.

Peter Daszak, der ehemalige Leiter der EcoHealth Alliance, ist ein Möchtegern-Ökoterrorist und Spinner, der Essays schreibt, in denen er Viren mit gefallenen Engeln vergleicht:

Ein Sündenfall zu … Virulenz?

Bruegel wollte eindeutig, dass wir uns mit dem heiligen Michael und seinen Kameraden identifizieren. Die klassische Bildsprache religiöser Kämpfe zwischen Menschlichkeit und Bösem ist für uns leicht zu verdauen, aber gibt es hier noch eine andere Metapher? Wenn die gefallenen Engel das böse Spiegelbild des heiligen Michael und seiner Kameraden darstellen, dann stellen sie auch das Spiegelbild unserer eigenen genetischen Art dar – pathogene Organismen, die uns ansonsten gleichen, aber durch einen evolutionären (nicht spirituellen) Weg in Ungnade gefallen sind, der sie in eine Unterwelt führt, in der sie sich nur von unseren Genen, unseren Zellen, unserem Fleisch ernähren können. Bei näherer Betrachtung können wir sehen, dass Bruegel die Natur – insbesondere als Stellvertreter für die gefallenen Engel – sowohl für ihr faszinierendes Wunder als auch für ihren Schrecken dargestellt hat. So können wir vermuten, dass die Natur in Bruegels Augen selbst so seltsam, wundersam und schrecklich war wie die gefallenen Engel, die er in den nebeneinander angeordneten Formen von ansonsten anatomisch korrekten Fischen, Fledermäusen und Fröschen darstellte? Bruegel war ein Stadtmensch, und gerade weil er die Natur nicht aus nächster Nähe kannte, konnte er sie wahrscheinlich mit solcher Präzision beobachten. Zweifellos wurde er während seiner Zeit in Frankreich und Italien von dieser einzigartigen Schöpfung der Renaissance beeinflusst, der wissenschaftlichen Methode, oder dem Mittel, Phänomene durch empirische Beweise zu erforschen. Heute sind wir Bruegel nicht unähnlich, wenn wir die wundersam vielfältigen Tiere und Pflanzen betrachten, die die Natur repräsentieren, und unter diesem Palimpsest nach den Krankheitserregern suchen, die uns zu plagen drohen. AIDS, SARS, Malaria, das West-Nil-Virus und die Vogelgrippe sind nur einige dieser gefallenen Engel, die aus der natürlichen Welt ausgebrochen sind, um verheerende Schäden anzurichten und unzählige Todesfälle und wirtschaftliche Verluste zu verursachen.

Nathan Wolfe, der Leiter von Metabiota, ist eine äußerst zwielichtige Person mit Verbindungen zu Ghislaine Maxwells falscher Meeresschutz-Wohltätigkeitsorganisation TerraMar:

Dies sind die Leute, denen USAID Ihre Steuergelder gegeben hat, um Zuschüsse an ausländische Biolabore für die Virusforschung ohne Aufsicht und ohne Rechenschaftspflicht zu vergeben, in ausländischen Labors außerhalb der Reichweite von FOIA-Aufsichtsbehörden. Wenn man sich ihre geheimen Verbindungen, ihre militärische Denkfabrik und die Finanzierung durch In-Q-Tel ansieht, ist es sehr klar, dass sie nichts Gutes im Schilde führten.

Elon Musk erklärte auf X ganz offen, dass USAID an der Finanzierung der Biowaffenforschung beteiligt war.

Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass die Menschen, die diese Programme finanziert haben, Bioterroristen sind, die eine neomalthusianische Entvölkerungsagenda verfolgen, die mit den Zielen der Bevölkerungskontrolle von USAID übereinstimmt.

Vor diesem Hintergrund ist es grotesk, wie die Mainstream-Medien die Schließung von USAID darstellen: