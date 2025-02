USAID exportierte CIA-Balkan-Terror nach Haiti

Von Kit Klarenberg

Am 19. Dezember veröffentlichte James Foley, US-Botschafter in Haiti von 2003 bis 2005, einen brisanten Gastkommentar in der rabiat antikommunistischen Miami Times. Er beklagte, dass das Land zu einer „tickenden Zeitbombe“ geworden sei, mit Hunderttausenden von Flüchtlingen, die drohten, nach Amerika auszuwandern, „zunehmender Bandengewalt“, dem Rückzug „humanitärer Hilfsorganisationen“ aufgrund von „Drohungen“ und „kriminellen“ Einheiten, die „kurz davor“ stünden, Port-au-Prince vollständig einzunehmen. Sein Heilmittel war einfach: eine direkte „Intervention“ der USA, um die Kontrolle vor Ort zu sichern und Washingtons „Vorrangstellung in der Hemisphäre“ wiederherzustellen.

Als CIA-Mann in Port-au-Prince zu Beginn des Jahrtausends stand Foley an vorderster Front eines brutalen Staatsstreichs, der den beliebten, rechtmäßig gewählten, antiimperialistischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide entmachtete, und all der Schrecken, die darauf folgten. Wie der Journalist und Haiti-Forscher Jeb Sprague im Februar aufdeckte, wurde Aristides Sturz von der CIA in direkter Zusammenarbeit mit den extremsten und mörderischsten Elementen der lokalen Opposition inszeniert. Dieses tragische Ereignis führte zu einem unaufhaltsamen Abstieg in eine albtraumhafte Gesetzlosigkeit, die bis heute im Land anhält.

Jean-Bertrand Aristide

Massaker an unschuldigen Zivilisten gehören in Haiti mittlerweile zum Alltag, eine Zivilgesellschaft existiert nicht und Großmächte nutzen das Chaos, um Techniken der Unterdrückung und Befriedung zu testen, die später auch anderswo eingesetzt werden. Es gibt jedoch einen grundlegenden Aspekt dieses landesweiten Elends, der bisher nicht untersucht wurde. Im September 2004 entsandte das Office of Transition Initiatives von USAID, das erklärtermaßen „die außenpolitischen Interessen der USA fördert, indem es sich bietende Gelegenheiten ergreift“ – mit anderen Worten, den Regimewechsel überwacht – Veteranen der Befreiungsarmee des Kosovo nach Port-au-Prince:

„Schulungs- und Managementexperten des Kosovo Protection Corps, einer zivilen Einsatztruppe, die hauptsächlich aus ehemaligen Mitgliedern der Befreiungsarmee des Kosovo besteht, wurden nach Haiti gebracht, um zu prüfen, wie das Kosovo-Modell dort angewendet werden könnte.“

Die UCK war eine sadistische, auf Zivilisten abzielende, Organe entnehmende, von der CIA und dem MI6 unterstützte narkoterroristische Miliz, die jahrelang einen brutalen Aufstand in Jugoslawien führte. Ihr Ziel war es, einen ethnisch reinen Kosovo zu schaffen, um das Großalbanien der Nazizeit wiederherzustellen. Nachdem die jugoslawischen Streitkräfte die Provinz nach einer dreimonatigen NATO-Bombardierung gegen Belgrad im Juni 1999 verlassen hatten, begann die UCK mit einem totalen Völkermord an den nicht-albanischen Einwohnern der Region. Sie tötete unzählige Bosniaken, Roma, Serben und Angehörige anderer Minderheiten und vertrieb die Überlebenden.

KLA-Kämpfer hissen im Kosovo albanische Flaggen, September 1999

Auch Albaner gerieten nicht selten ins Fadenkreuz der UCK, sei es, weil sie kriminelle Rivalen waren, das multiethnische Jugoslawien unterstützten oder einfach die maßlose Barbarei der tödlichen Fraktion ablehnten. Die UCK wurde durch direkten Erlass der USA weitgehend von rechtlichen Konsequenzen für ihren monströsen Kreuzzug verschont. Die Anklage gegen den damaligen Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj, und seinen Stellvertreter Idriz Balaj, beide ehemalige hochrangige UCK-Aktivisten, aus dem Jahr 2005 beschreibt jedoch ein typisches Schicksal, das diejenigen ereilte, die sich mit Al-Qaida einließen. Nachdem sie drei Mitglieder einer Roma-Familie gefangen genommen und einem von ihnen die Nase abgetrennt hatten,

„Idriz Balaj schnitt jedem der drei Männer in den Hals, in die Arme und in die Oberschenkel, rieb Salz in die Schnitte und nähte sie mit einer Nadel. Idriz Balaj wickelte [sie] dann in Stacheldraht und benutzte ein Werkzeug, um die Stacheln des Drahtes in ihr Fleisch zu treiben. Idriz Balaj stach [einem] auch ins Auge. Die drei Männer wurden dann hinter Idriz Balajs Fahrzeug festgebunden und weggeschleppt … Seit diesem Tag wurden sie nicht mehr lebend gesehen und es wird vermutet, dass sie getötet wurden.“

Haradinaj wurde eine Vielzahl ähnlich abscheulicher Verbrechen vorgeworfen, darunter mehrere Vergewaltigungen und die persönliche Planung und Überwachung des rasenden, ultrabrutalen Völkermords der UCK nach den Bombenangriffen im Kosovo. Im November 1999 reduzierten „Morde und Entführungen“ der UÇK in der von der NATO besetzten jugoslawischen Provinz die serbische Bevölkerung Pristinas von 40.000 auf nur 400. Dennoch verbrachte Haradinaj nur zwei Monate im Gefängnis. Zufälligerweise wurde weithin berichtet, dass er während der NATO-Bombardierung als „wichtigster US-Militär- und Geheimdienstmitarbeiter“ der UÇK gedient habe.

„Kosovo-Modell“

Die UCK wurde in ihrer grenzenlosen Grausamkeit von britischen und amerikanischen Militärs und Geheimdiensten sowie von Auftragnehmern wie dem berüchtigten MPRI geschult. Das Kosovo-Schutzkorps war ihr von den Vereinten Nationen beauftragter Nachfolger, der in bestimmten Situationen als Ersthelfer fungieren sollte, aber aufgrund der schändlichen Geschichte seiner Mutterorganisation mit grausamer sektiererischer Gewalt offiziell keine Aufgaben im Bereich Recht und Ordnung wahrnehmen durfte. Es sollte entwaffnet werden, aber dazu kam es nie. Das Korps war die absolut letzte Instanz, an die man sich wenden würde, um die Stabilität im turbulenten Haiti nach dem Putsch wiederherzustellen.

Dennoch hatte Washington schon lange geplant, „die [UCK] von einer zusammengewürfelten Gruppe von Guerillakämpfern in eine politische Kraft zu verwandeln“. Bemerkenswerterweise stand kein Geringerer als der zukünftige Botschafter in Haiti, James Foley, an der Spitze dieser Bemühungen. Als hochrangiger Beamter des Außenministeriums während der verbrecherischen Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO ging er weiter als jeder andere US-Apparatschik, indem er nicht nur offen Washingtons enge Verbindung mit der massenmordenden Miliz feierte, sondern auch anerkannte, dass die UCK darauf vorbereitet wurde, nach dem Krieg im Kosovo eine Rolle in der Regierung zu übernehmen:

„Wir möchten eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen, während sie sich in eine politisch orientierte Organisation verwandeln … [Die UCK] hätte die Chance, in ihrem Streben nach Selbstverwaltung unter einem ‚anderen Kontext‘ voranzukommen. Wenn wir ihnen helfen können und sie wollen, dass wir ihnen bei diesen Bemühungen der Umwandlung helfen, dann ist das meiner Meinung nach etwas, womit niemand etwas einzuwenden hat.“

Foley äußerte diese Kommentare im Februar 1999, bevor der schändliche Angriff der NATO auf Jugoslawien begann. Offensichtlich rechneten er und andere US-Beamte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt damit, dass sich das Kosovo in eine US-Kolonie verwandeln würde, in der die UCK die Fäden in der Hand hält und jeden und alles brutal auslöscht, was Washington im Weg steht. Und genau das ist eingetreten. Foleys Ernennung zum US-Botschafter in Port-au-Prince im Mai 2003 könnte auch auf eine unheimliche Vorahnung bestimmter Akteure hinsichtlich dessen hindeuten, was bald in Haiti geschehen würde.

Die Absetzung von Aristide wurde von seinen Anhängern vor Ort nie auf die leichte Schulter genommen, nicht zuletzt, weil seine Absetzung unweigerlich gefährliche kriminelle, militante und faschistische Elemente auf den Plan rief, die es auf sie abgesehen hatten. Dazu gehörten Anhänger der US-Marionette François Duvalier, der Haiti von 1957 bis 1971 als brutaler Polizeistaat mit Hilfe eines teuflischen Apparats aus Spionage- und Terroreinheiten regierte. Dieses mephistophelische Geflecht wurde von Aristide mit nahezu universeller öffentlicher Unterstützung zerschlagen. Infolgedessen befürworteten viele Haitianer Selbstverteidigung, waren bewaffnet und bereiteten sich auf Probleme vor, falls diese auftreten sollten.

Daher können wir davon ausgehen, dass ein brutales Vorgehen gegen Aristide-Anhänger von den USA fast ein Jahr vor dem Putsch im Februar 2004 als sicher galt und geplant war. Foleys geliebte KLA waren ideale Kandidaten, nicht nur für die Planung eines solchen Blutvergießens, sondern auch für die Umwandlung der von Washington unterstützten paramilitärischen Rebellengruppen in Haiti in formelle Polizei- und Militäreinheiten, um unter einem legitimierenden Siegel Gewalt- und Unterdrückungskampagnen gegen bestimmte Zielgruppen durchzuführen. Dies war das „Kosovo-Modell“, das USAID nach Aristide auf Port-au-Prince anwenden wollte.

„Gewalttätige Nation“

So kam es, dass im Januar 2004 während einer vom Westen boykottierten Zweihundertjahrfeier der Jahrhunderte zurückliegenden Unabhängigkeit Haitis von Frankreich, an der Aristide und Gäste wie der südafrikanische Präsident Thabo Mbeki teilnahmen, lokale Putschisten intervenierten, um die Versammlung zu stören, und dabei brutale Gewalt anwendeten. Dies war der Funke, der einen Monat später den Staatsstreich der CIA in Port-au-Prince entfachte. Laut einem durchgesickerten US-Diplomatenbericht wurde der Putsch von der CIA in Zusammenarbeit mit „fragwürdigen Personen“ wie dem mit paramilitärischen Gruppen verbundenen lokalen Oligarchen Hugues Paris inszeniert.

Aristide wurde umgehend von US-Truppen entführt und nach Südafrika ausgeflogen. Seine bescheidenen, aber im Kontext revolutionären Sozialreformen wurden sofort aufgehoben, und Haiti stürzte abrupt in einen gescheiterten Staat ab. Wilde paramilitärische Kräfte machten Überstunden, um die öffentliche Opposition zu unterdrücken, insbesondere unter den Anhängern des gestürzten Präsidenten. Unterdessen waren Tausende von „Friedenstruppen“ der UN und der USA, die angeblich entsandt worden waren, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Massaker an Zivilisten zu verhindern, direkt an eben diesen Massakern beteiligt. Genau dieselbe schreckliche Geschichte spielte sich im Kosovo ab, dank der UCK, nach Juni 1999.

UN-„Friedenstruppen“ patrouillieren nach dem Putsch in Haiti

Das renommierte britische Medizinjournal „Lancet“ fand heraus, dass innerhalb von zwei Jahren nach dem Staatsstreich im Februar 2004 etwa 8.000 Menschen in Port-au-Prince ermordet wurden. Innerhalb nur eines Monats wurden 1.000 Leichen in einem Massengrab verscharrt. Gleichzeitig wurden alle Beamten, die noch Aristide und seinen progressiven Programmen treu ergeben waren, aus den staatlichen Strukturen Haitis entfernt. Massenentlassungen in Regierungsbehörden und brutale Razzien gegen Gewerkschaften waren an der Tagesordnung. Dissidenten unter den Journalisten mussten mit Verhaftung oder sogar Mord rechnen. Pro-Aristide-Medien wurden geschlossen, in der Regel mit vorgehaltener Waffe.

Die paramilitärische Fraktion Nationale Revolutionsfront für die Befreiung und den Wiederaufbau Haitis stand an der Spitze des Putsches in Port-au-Prince. Sofort begannen westliche Nachrichtenagenturen, die brutale Fraktion als Haitis nächste Regierung anzupreisen. Im April 2004 erklärte der langjährige Anti-Aristide-Anhänger und FLRN-Chef Guy Philippe gegenüber dem Miami Herald, dass seine erste Amtshandlung, falls er gewählt würde, darin bestünde, die Armee Haitis wieder einzusetzen, um „der gewalttätigen Nation ein Gefühl der Sicherheit zu geben“. Dies würde hoffentlich auch ausländische Oligarchen dazu ermutigen, in Port-au-Prince ein Vermögen zu verdienen:

„Dies wäre eine Berufsarmee, nicht die, die wir hatten … Man kann keine Investitionen von Ausländern ohne Sicherheit haben.“

Im selben Bericht wurde angemerkt, dass die gewalttätigen Elemente, die maßgeblich an Aristides Sturz beteiligt waren, „ihre Waffen nächsten Monat der Polizei übergeben werden“. Vermutlich genau so, wie es die UCK nicht getan hat. Diese kriegerischen Rebellengruppen wurden später in eine fast gleichnamige politische Partei umgewandelt, die Nationale Wiederaufbau-Front. Die Ehrerbietung des Mediums gegenüber Philippe hätte nicht deutlicher sein können. Der Miami Herald bezeichnete den Massenmörder als „äußerst beliebt“ und lobte sein „jungenhaftes Charisma“, obwohl er seine persönlichen Verbindungen zum „Drogenhandel“ anerkannte.

Bei den Präsidentschaftswahlen in Haiti im Februar 2006 erhielt Philippe jedoch nur 1,97 % der Stimmen. Ein ähnliches Ergebnis erzielte die FRN bei den gleichzeitig stattfindenden Senatswahlen, sodass sie keine gewählten Vertreter mehr hat. Heute sind er und seine Partei in Vergessenheit geraten. In der Zwischenzeit hat sich das Chaos, das vor 20 Jahren von der CIA in Haiti entfesselt und von der UCK aufrechterhalten wurde, nur noch verschärft. Und jetzt hat Washington einen idealen Vorwand – und eine selbst erstellte rechtliche Rechtfertigung – für eine umfassende Invasion.