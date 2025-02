USAID im Panikmodus: Bill Gates geht in den Mainstream, schlägt Musks DOGE nieder und verbreitet Angst vor der nächsten Pandemie

Von Tyler Durden

Der globalistische Milliardär Bill Gates machte am Dienstagmorgen in linksgerichteten Medien die Runde und kritisierte Elon Musks Vorhaben, USAID in das Außenministerium einzugliedern – ein Schritt, der Außenminister Marco Rubio zum amtierenden Administrator der Behörde machen würde. Gates ist in Panik geraten, und seine Auftritte in den Medien zeigen genau das, denn er weiß, dass die Tage der USAID-Finanzierung für sein gemeinnütziges Imperium gezählt sein könnten, da Rubio die Vergabe von Zuschüssen streng überwachen wird.

Gates trat in der Today Show von NBC auf und sagte dem Moderator, dass Musk „die phänomenale Arbeit von USAID nicht zu schätzen weiß“. Er fuhr fort: „Es ist keine parteiische Arbeit“.

Einem Bericht von DailyWire zufolge gingen jedoch 97 % der politischen Spenden der USAID-Mitarbeiter an die Demokratische Partei. Das ist ein guter Witz, Bill.

Übersetzung von „X“: NEU: Bill Gates sagt Elon Musk, dass USAID nicht parteiisch ist, und rechtfertigt seine Behauptung mit dem Hinweis, dass er (Gates) Milliarden von Dollar für die gleichen Dinge spendet, die USAID tut. Ich denke, damit ist die Sache klar! „Es ist keine parteiische Arbeit. [Musk] sagt, es ist nicht mehr zu reparieren.“ „Nun, wissen Sie, ich gebe Milliarden von Dollar für die gleichen Dinge, die USAID tut. Ich gehe vor Ort und untersuche diese Dinge.“

Anschließend trat Gates bei The View auf, einer Gesprächsrunde mit linken Verschwörungstheoretikern. Vielleicht sollte jemand das PR-Team von Gates daran erinnern, dass seine Glaubwürdigkeit (oder das, was davon übrig ist) durch einen Auftritt in einer Tageszeitung Schaden nimmt.

Übersetzung von „X“: „Die nächste [Pandemie] könnte weitaus schwerwiegender sein.“ @BillGates nennt die COVID-Pandemie „ziemlich vorhersehbar“ und sagt, dass „wir eine Menge tun sollten“, um uns auf die nächste Pandemie vorzubereiten: „Es ist Aufgabe der Regierung, im Namen der Bürger vorauszudenken.“

Dann ging er in einen regelrechten Panikmache-Modus über Pandemien und die bevorstehende nächste Pandemie über.

Gates sagte etwas sehr Merkwürdiges: Die letzte „Pandemie war ziemlich vorhersehbar“.

Übersetzung von „X“: BILL GATES: „Ich bin ein wenig besorgt, besonders wegen dieser USAID-Sache. Meine Stiftung arbeitet mit USAID bei der Ernährung und der Bereitstellung von Impfstoffen zusammen … Hoffentlich bekommen wir etwas von dieser Arbeit zurück … Wenn nicht, könnte es buchstäblich Millionen von Toten geben.“

Warum ist das so Bill? Ist es, weil USAID Covid finanziert hat?

Übersetzung von „X“: Wussten Sie, dass USAID mit IHREN Steuergeldern die Erforschung von Biowaffen, einschließlich COVID-19, finanziert hat, die Millionen von Menschen getötet hat?

USAID leitete 53 Millionen Dollar an die EcoHealth Alliance, die dann US-Steuergelder nutzte, um die Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren im Labor in Wuhan zu unterstützen – eine Forschung, die wahrscheinlich zur Entwicklung von COVID-19 führte. Die Täuschung der CIA in Bezug auf die Herkunft von COVID-19 wird noch deutlicher

Ich mache mir Sorgen um diese USAID-Sache – meine Stiftung arbeitet mit USAID in den Bereichen Ernährung und Impfstoffe zusammen – es gibt unglaubliche Leute bei der Behörde, und sie sind keine „Würmer““, sagte der Milliardär und fügte hinzu, wenn die USAID-Finanzierung nicht wiederhergestellt wird: „Es könnte Millionen von Toten geben.“

Die Association of American Physicians & Surgeons wies auf X darauf hin, dass Gates‘ GAVI Alliance „einer der Top-Empfänger von USAID-Zuschüssen im Jahr 2024“ sei.

Übersetzung von „X“: Bill Gates‘ GAVI ist einer der Hauptempfänger von USAID-Zuschüssen im Jahr 2024.

Und das.

Übersetzung von „X“: Die Bill-Gates-Stiftung hat seit 2012 mehr als 30 Mio. USD an USAID vergeben. Seltsam, dass eine bekannte CIA-Tarnorganisation zweistellige Millionenbeträge von der „gemeinnützigen“ Gates-Organisation erhält – aber andererseits wurde Epstein als staatlich gelenkte Geheimdienst-Erpressungsaktion entlarvt und geriet in deren Netz.

Das nennt man verzweifelt sein…