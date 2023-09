VAIDS bei Kindern: Mehr harte Beweise für negative klinische Ergebnisse

*VAIDS ist ein umgangssprachlicher Begriff, der die Abnahme der Immunität nach einer COVID-Impfung beschreibt

Von Igor Chudov

Obskure Moderna-Studie zeigt, dass Dutzende von geimpften Kindern ins Krankenhaus eingeliefert werden

Vor einigen Wochen habe ich über eine australische Studie berichtet, die einen deutlichen Rückgang der angeborenen Immunreaktionen bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren nach ihrer COVID-Impfung zeigte.

Dieser Artikel löste in den sozialen Medien eine heftige Reaktion aus. Es wurden zwei Faktenchecks veröffentlicht. Ich habe einen davon diskutiert.

Wissenschaftler melden sich zu Wort

Drei Autoren der ursprünglichen Frontiers‘-Studie gaben diese veröffentlichte Erklärung ab:

„Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass unsere kürzlich veröffentlichte Studie fehlinterpretiert und missbraucht wird, um zu behaupten, dass COVID-19-Impfstoffe gefährlich sind. Unsere Forschung liefert keine Beweise dafür, dass COVID-19-Impfstoffe für das Immunsystem von Kindern oder Erwachsenen schädlich sind. Insbesondere ist es falsch zu behaupten, dass unsere Studienergebnisse zeigen, dass COVID-19-Impfstoffe das Immunsystem unterdrücken“. „In Laborexperimenten haben wir im Blut von Kindern, die einen und sechs Monate nach der mRNA-COVID-19-Impfung geimpft wurden, Veränderungen in der Zytokinproduktion von Immunzellen als Reaktion auf eine Herausforderung mit verschiedenen Krankheitserregern beobachtet. Diese Zytokinreaktionen sind nur eine Facette der kombinierten Immunantwort des Körpers, und wir wissen nicht, wie lange sie anhalten. Wir haben die klinischen Folgen dieser Veränderungen nicht untersucht, die ebenso gut positiv (z. B. durch Verringerung schädlicher Entzündungen) wie unerwünscht sein könnten. Wir haben ähnliche Veränderungen der Immunantwort nach der BCG-Impfung bei Säuglingen festgestellt, bei denen die BCG-Impfung mit einem allgemeinen Schutz vor Infektionskrankheiten und Ekzemen in Hochrisikosituationen verbunden ist.“ Quelle

Es lohnt sich, ihre Erklärung vollständig zu lesen. Sie bitten darum, ihre Ergebnisse nicht negativ zu interpretieren, da sie „die klinischen Folgen dieser Veränderungen nicht untersucht haben“. Sie sagen auch: „Wir wissen nicht, wie lange sie anhalten“. Wollen sie damit sagen, dass diese Verringerung der Immunreaktion auf häufige Krankheitserreger nicht ewig anhält, sondern in Ordnung ist? Ich bin mir nicht sicher.

Der wirklich interessante Teil ihres Schreibens kommt als nächstes. Sie sagen (blau unterstrichen): „Wir haben ähnliche Veränderungen in der Immunantwort nach der BCG-Impfung bei Säuglingen festgestellt.

Dies ist aus einem sehr wichtigen Grund interessant! In der ursprünglichen Studie, die den Anstoß zu meinem Beitrag „Covid-Impfstoff verursacht VAIDS bei Kindern“ gab, fehlte eine Kontrollgruppe. Die Immunreaktionen der Kinder, die an dieser Studie teilnahmen, wurden mit ihrem eigenen Immunstatus vor der Impfung verglichen. Es gab keine weitere separate, ungeimpfte Kontrollgruppe. Brian Mowrey bemerkte dies, und er hat recht – die Studie könnte von einer Kontrollgruppe profitieren.

Die Autoren selbst lehnten die Idee einer Kontrollgruppe als unethisch ab:

Zu den Einschränkungen gehört, dass es aufgrund der ATAGI-Empfehlung, alle Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren mit dem BNT162b2-Impfstoff zu impfen, nicht möglich war, eine ungeimpfte Kontrollgruppe einzubeziehen. Es war unethisch, die Kinder nach dem Zufallsprinzip in eine ungeimpfte, eine Placebo- oder eine verzögerte Impfgruppe einzuteilen, da die ATAGI den BNT162b2-Impfstoff für die interessierende Altersgruppe empfahl und in Melbourne während des Studienzeitraums ein Anstieg der COVID-19-Fälle in der Bevölkerung zu verzeichnen war.

Und doch erwähnten die Autoren der Frontiers-Studie in ihrem Follow-up-Statement den BCG-Impfstoff und gaben uns einen Weg vor, wie wir auf Umwegen eine Kontrollgruppe für die Covid-Studie bekommen können – sozusagen.

Wir können Covid-geimpfte Kinder mit BCG-geimpften Kindern vergleichen!

BCG-Effekt vs. Pfizer-Impfstoff-Effekt

Die Autoren der Frontiers-Studie sagen in ihrer Folgeberichterstattung, dass die BCG-geimpften Kinder „ähnliche Veränderungen“ aufwiesen wie die Covid-geimpften Kinder.

Stimmt das?

Sind die durch diese beiden Impfstoffe verursachten Veränderungen der Immunfunktion ähnlich, wie die Autoren behaupten?

Schauen wir mal. Dr. Curtis bezieht sich möglicherweise auf diese BCG-Studie aus dem Jahr 2018, die er mit Koautoren durchgeführt hat:

Rot unterstrichen = Neonatale BCG-Impfung beeinflusst Zytokinreaktionen / https://academic.oup.com/jid/article/217/11/1798/4837044

Das Diagramm aus der oben genannten BCG-Studie sieht der Impfstoffstudie von Pfizer täuschend ähnlich.

Zur Erinnerung: Die Impfstoffstudie von Pfizer hat ein Diagramm, das auf den ersten Blick ähnlich aussieht:

Die einzige Ähnlichkeit zwischen den beiden Diagrammen besteht darin, dass jedes eine Reihe von Unterdiagrammen enthält. Für jemanden, der nicht aufpasst, könnten sie „ähnlich“ aussehen.

Erstens sind diese Diagramme unterschiedlich aufgebaut: Das BCG-Diagramm hat Unterdiagramme für jeden Erreger, in denen die verschiedenen Immunreaktionen auf jeden einzelnen aufgeführt sind. Das COVID-Impfdiagramm hat Unterdiagramme für jede Immunreaktion, in denen die Veränderungen dieser Immunreaktion auf jeden Erreger aufgeführt sind. Mit anderen Worten:

Die BCG-Tabelle geht von Krankheitserregern zu Immunreaktionen über

Das COVID-Diagramm geht von den Immunreaktionen zu den Krankheitserregern über.

Die Pfizer-Impfstofftabelle hat eine viel breitere logarithmische Skala, um den gemessenen viel größeren Rückgang der Immunfunktion zu berücksichtigen.

Sie können die beiden Unterdiagramme der beiden Diagramme in vergrößerter Form vergleichen:

Sie können sehen, dass die BCG-Studie die Immunreaktionen gut nach Erregern gruppiert (Staphylococcus Aureus in meinem Beispiel oben). In der COVID-Studie zur Wirkung des Impfstoffs sind die Erreger nach Immunreaktionen gruppiert. Sie sind also anders geordnet. Dies ist durch rote Pfeile dargestellt.

Leider macht dies den Vergleich dieser Studien schwierig, aber ich werde versuchen, Ihnen zu helfen.

Konzentrieren wir uns auf Staphylococcus aureus, einen häufigen Erreger, dem unser Körper häufig begegnet.

Die gesamte linke Seite des Bildes (die BCG-Seite) ist dem S. Aureus gewidmet. Die rechte Seite (aus der COVID-Studie) zeigt IL-6-Reaktionen, aber eine davon ist für S. Aureus, so dass wir Covid mit dem BCG-Impfstoff vergleichen können.

In Blau zeige ich, wie sich die IL-6-Immunantwort auf Staphylococcus aureus beim BCG-Impfstoff nur um -27 % verändert, beim COVID-Impfstoff jedoch um das Zehnfache abnimmt!

Das BCG-Diagramm zeigt einen sehr geringen Rückgang der Immunreaktion auf S. Aureus, der in allen Fällen statistisch nicht von keiner Veränderung zu unterscheiden ist. Die meisten Veränderungen sind geringfügig, etwa minus 5-15 % oder so. Sehen Sie sich den BCG-Teil für S. Aureus noch einmal an:

Betrachten Sie nun die Veränderungen in der Immunreaktion auf denselben Erreger S. Aureus, verteilt über das COVID-Impfdiagramm. Das COVID-Diagramm ist logarithmisch skaliert, so dass Position -1 einen 10-fachen Rückgang bedeutet. In der Tat zeigen viele Funktionen einen Rückgang um das 4-10fache. Diese habe ich mit einem traurigen Gesicht markiert:

Im Vergleich zu den völlig unbedeutenden Rückgängen der Immunantwort auf S. Aureus-Parameter bei der BCG-Impfung sind die gleichen Parameter bei der COVID-Impfung massiv und um ein Vielfaches geringer.

Das ist nicht gut! Dies deutet auf eine sehr deutliche Verschlechterung der Immunreaktion hin.

Haftungsausschluss: Die Kinder in den BCG- und COVID-Studien sind nicht direkt vergleichbar. Sie haben ein unterschiedliches Alter und wurden nicht ideal aufeinander abgestimmt. Diejenigen, die alarmierende Signale abtun wollen, weil sie aus einem unvollkommenen Vergleich stammen, sollten sich daran erinnern, dass sich die „COVID-Wissenschaft“ mit Händen und Füßen gegen jeden Versuch gewehrt hat, die Sicherheit der Covid-Impfstoffe und ihre Auswirkungen auf das Immunsystem von Kindern zu untersuchen. Diese Vergleiche sind also alles, was wir haben, bedauerlicherweise.

Moderna-Kinderstudie zeigt, dass geimpfte Kinder viel kränker sind

Unser scharfsinniger Leser FS, der FastScience substack betreibt, wies auf Anzeichen von Problemen bei geimpften Kindern in der Moderna-Kinderimpfstoffstudie hin. Klicken Sie hier, um Seite 165 des FDA-Dokuments anzuzeigen.

Mit Rot habe ich die gesundheitlichen Probleme von Kindern hervorgehoben, die den Moderna-Impfstoff erhalten haben. Mit Grün habe ich das (einzige) Kind in der Placebogruppe hervorgehoben, das ziemlich krank wurde.

Sie können sehen, wie viel kränker die geimpften Kinder sind! Sie werden mit FALTEN, Fieber, Fieberkrämpfen und vielen anderen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert. In diesem Fall wurde die Impfung oder das Placebo nach dem Zufallsprinzip zugewiesen, so dass alle Störfaktoren ausgeschlossen wurden.

Ich habe Einträge durchgestrichen, die eindeutig keinen Bezug haben (Fremdkörper in den Atemwegen, Eierallergie usw.).

Traurigerweise zeigen die übrigen Einträge sehr kranke COVID-geimpfte Kinder, die wegen gewöhnlicher Erkältungen, Fieberkrämpfen, Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen und vielem mehr ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Nur ein krankes Kind war nicht geimpft. (mit grüner Farbe markiert)

Lesen Sie das noch einmal und lassen Sie es auf sich wirken.

Die Ermittler von Moderna stellten fest, dass all diese Ereignisse in keinem Zusammenhang standen. Hatten sie wirklich keinen Zusammenhang? Wie kommt es, dass nur ein Placebo-Kind krank war? Waren die geimpften Kinder nicht in der Lage, eine wirksame Immunreaktion auf die gewöhnlichen Krankheitserreger in unserer Umgebung aufzubauen, und wurden deshalb ins Krankenhaus eingeliefert, wieder eingewiesen usw.?

Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse „In Teil 2, von Dosis 1 bis zum Datenschnitt, wurden SAEs bei 15 mRNA-1273-Empfängern (0,9 %) und 1 Placebo-Empfänger (0,2 %) gemeldet. Zwölf SUEs wurden vom Prüfarzt als nicht mit dem Prüfpräparat zusammenhängend bewertet, und 4 SUEs bei 2 mRNA-1273-Empfängern wurden vom Prüfarzt als damit zusammenhängend bewertet.“

Ist das nicht ein Hinweis auf VAIDS (Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome)?

VAIDS ist ein umgangssprachlicher Begriff, der die Abnahme der Immunität nach einer COVID-Impfung beschreibt. Bislang gibt es keine anerkannte wissenschaftliche Definition für diesen Begriff. Mit diesen neuen Studien nähern wir uns jedoch Daten, die es uns ermöglichen, die mit diesem Begriff beschriebenen Veränderungen zu messen.

Wurden Beweise vernichtet?

Ich hoffe, dass eines Tages ehrliche Wissenschaftler und Ermittler dieser Sache auf den Grund gehen werden. Wenn sie der Sache auf den Grund gehen, werden sie feststellen, dass alle Originaldosen des „Covid-Impfstoffs“ vernichtet, die Unterlagen gelöscht wurden usw.

Glücklicherweise wird der Covid-Impfstoff in Australien, wo die ursprüngliche Studie durchgeführt wurde, nicht mehr für Kinder empfohlen. Die Studie von Curtis et al. lässt sich mit dem Original-COVID-Impfstoff nicht wiederholen!

Es ist also traurig, dass wir Millionen von Kindern haben, die Krankenhausressourcen in Anspruch nehmen müssen, anstatt ihre zuvor gesunde Kindheit zu genießen – und es gibt keine Möglichkeit, den genauen Mechanismus herauszufinden, was mit ihnen passiert ist!

Die von australischen Wissenschaftlern gemessenen Immunveränderungen sind real und betreffen Millionen von COVID-geimpften Kindern.

Ihre Mütter wollten das Beste für sie und vertrauten Pfizer und Moderna. Alle Eltern dieser Kinder hatten die besten Absichten – aber sie vertrauten den falschen Leuten und ließen ihre Kinder mit unbewiesenen Substanzen impfen, die ihre Immunität dramatisch verschlechterten. Die Immunreaktion der Kinder wurde nicht vor der Impfkampagne getestet – stattdessen wurde sie, fast zufällig, zwei Jahre nach den geheimnisvollen Impfungen der Kinder festgestellt.

Haben diese Menschen eine Pandemie-Amnestie verdient?