Vance: Trump blockiert Iran-Abkommen vorerst – Streit über Atomprogramm und Urananreicherung bleibt ungelöst und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Rtrs unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur Fars: Die iranischen Streitkräfte führen einen Raketenabschuss aus den südlichen Regionen des Landes auf bestimmte Ziele durch. Berichte über angegriffene US-Schiffe (unbestätigt); außerdem wurden „Warnschüsse“ auf „illegale“ Schiffe abgefeuert.

durch. Berichte über angegriffene US-Schiffe (unbestätigt); außerdem wurden „Warnschüsse“ auf „illegale“ Schiffe abgefeuert. Laut Axios: „Verhandlungsführer der USA und des Iran haben sich auf ein 60-tägiges Memorandum of Understanding zur Verlängerung des Waffenstillstands und zur Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geeinigt, doch Präsident Trump hat noch keine endgültige Zustimmung dazu erteilt .“

über das iranische Atomprogramm geeinigt, doch Präsident Trump hat .“ Unbestätigte Berichte über Ayatollahs Ablehnung der Absichtserklärung .

. Saudische Staatsmedien berichten, Pakistan versuche, Washington davon zu überzeugen, den Transfer von hoch angereichertem Uran aus dem Iran nach China zu genehmigen (Al Hadath).

(Al Hadath). Der Iran feuert eine ballistische Rakete auf eine US-Basis in Kuwait ab , die Berichten zufolge von kuwaitischen Streitkräften abgefangen wurde.

, die Berichten zufolge von kuwaitischen Streitkräften abgefangen wurde. Der erneute Abschuss ist eine Vergeltungsmaßnahme für die Auseinandersetzung am Vorabend, bei der die USA iranische Drohnen abfingen und einen Abschussort an der Küste ins Visier nahmen.

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Vance: Trump noch nicht bereit, Vereinbarung mit Teheran zu billigen

Vizepräsident J.D. Vance erklärte laut AFP, US-Präsident Trump sei noch nicht bereit, das Iran-Abkommen zu billigen, merkte jedoch an, dass die USA und der Iran große Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstandsabkommens gemacht hätten.

Er bestätigte, dass die USA und der Iran in Bezug auf die Urananreicherung und die Uranvorräte weiterhin uneinig seien. Und weiter:

Der US-Vizepräsident Vance erklärt, die USA und der Iran tauschen Vorschläge zu einigen Formulierungsfragen aus, darunter auch zur Frage der Anreicherung. Er fügt hinzu, es sei noch zu früh, um zu sagen, wann eine Einigung mit dem Iran erzielt werde und ob es überhaupt dazu kommen werde.

Berichte über neuen militärischen Zwischenfall in der Straße von Hormus

Nach früheren Berichten, wonach die USA und der Iran vorläufig eine Absichtserklärung über eine 60-tägige Waffenruhe für Verhandlungen erzielt hätten – vorbehaltlich der Zustimmung Trumps –, gab es am Donnerstagabend (Ortszeit) neue Meldungen aus dem Iran über mögliche neue Angriffe in der Straße von Hormus.

Korrespondenten israelischer und US-amerikanischer Medien haben sich auf der Grundlage neuer Berichte aus iranischen Quellen geäußert: Der Iran habe angeblich amerikanische Schiffe in Hormus ins Visier genommen. Die „Times of Israel“ schreibt:

Die neuen Gefechte begannen offenbar, als iranische Streitkräfte auf vier Schiffe feuerten, die versuchten, die Meerenge zu durchqueren, berichtete der staatliche Sender IRIB am Donnerstag. „Vier Schiffe versuchten, die Straße von Hormus zu durchqueren und in den Persischen Golf einzufahren, ohne sich mit den Sicherheitskräften abzustimmen“, schrieb IRIB auf Telegram und gab an, der Vorfall habe sich gegen 00:35 Uhr Ortszeit ereignet. Details zu den Schiffen wurden nicht genannt. „Sie wurden gewarnt, doch nachdem sie die Warnung ignorierten, wurden Warnschüsse auf sie abgefeuert, wodurch sie zur Umkehr gezwungen wurden“, fügte der Sender hinzu.

Iranian channels claim that Iran targeted 4 American ships that attempted to cross Hormuz https://t.co/LOIvivvamF — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) May 28, 2026

Übersetzungen von „X“: Iranische Kanäle behaupten, dass der Iran vier amerikanische Schiffe ins Visier genommen hat, die versuchten, die Straße von Hormus zu überqueren.

AKTUELL Explosionen, Schusswechsel in der Straße von Hormus, laut lokalen Berichten

Und Reuters:

IRANISCHE FARS: DIE IRANISCHEN STREITKRÄFTE FÜHREN EINE RAKETENABFEUERUNG VON DEN SÜDLICHEN REGIONEN DES LANDES AUS AUF BESTIMMTE ZIELE DURCH

Der israelische Sender Channel 12 berief sich ebenfalls auf iranische „Oppositionsquellen“ und berichtete, dass in der Nähe der Stadt Bushehr im Süden des Iran ein Raketenstart beobachtet worden sei. Sollte sich dieser neue Vorfall bestätigen, wäre dies bereits der dritte derartige Zusammenstoß zwischen US-amerikanischen und iranischen Streitkräften in den umstrittenen Gewässern innerhalb nur weniger Tage.

Einige aktuelle Informationen zum Stand des MOU:

⚡️Iranian official tells me that from Iran’s perspective, there is a final draft of an MOU w/ the U.S. But Iran has zero trust in Trump or the U.S. word & can’t rule out chance of more U.S.-Israeli strikes. Therefore Iran is proceeding cautiously on any official announcement.… — jeremy scahill (@jeremyscahill) May 28, 2026

Übersetzung von „X“: Ein iranischer Beamter sagt mir, dass aus iranischer Sicht ein endgültiger Entwurf für ein MOU mit den USA vorliegt. Aber Iran hat absolut kein Vertrauen in Trump oder das Wort der USA und kann die Möglichkeit weiterer US-israelischer Schläge nicht ausschließen. Daher geht Iran bei jeder offiziellen Ankündigung vorsichtig vor. „Einige Stimmen auf iranischer Seite sind besorgt, dass Präsident Trump seine Position im letzten Moment noch überdenken könnte“, sagte der Beamte. „Trump muss das Image eines Siegers im Krieg pflegen.“ Er fügte hinzu: „Wir können Präsident Trumps Entscheidung nicht als endgültig abgeschlossen betrachten, bis die Finanzmärkte am Ende dieser Woche schließen.“

Bessent: Wir üben uns in Geduld, und es könnte wieder zu Angriffen kommen

Q: The US attacked Iranian drones, and this morning CENTCOM accused Iran of an 'egregious ceasefire violation.' How can the administration still argue that a ceasefire is in effect?



BESSENT: We are being patient. But if the president doesn't think he can get a peace deal, then… pic.twitter.com/Aqe6RL7e2b — Aaron Rupar (@atrupar) May 28, 2026

Übersetzung von „X“: Q: Die USA haben iranische Drohnen angegriffen, und heute Morgen hat CENTCOM Iran einer „erschreckenden Verletzung des Waffenstillstands“ beschuldigt. Wie kann die Regierung immer noch behaupten, dass ein Waffenstillstand in Kraft ist?

BESSENT: Wir sind geduldig. Aber wenn der Präsident glaubt, dass er keinen Friedensvertrag zustande bringen kann, dann kommt es wieder zu kinetischen Maßnahmen.

Berichte, wonach der Ayatollah die Absichtserklärung nicht akzeptiert hat

Und kurz nach dem Bericht von Axios gibt es Gerüchte, dass die iranische Seite tatsächlich nicht zugestimmt hat:

Übersetzung von „X“: Berichten zufolge hat Mojtaba Khamenei dem Abkommen nicht zugestimmt

Ölpreis bricht nach Berichten über Durchbruch bei Vereinbarung ein

Laut Barak Ravid: „Verhandlungsführer der USA und des Iran haben sich auf eine 60-tägige Absichtserklärung geeinigt, um den Waffenstillstand zu verlängern und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen, doch Präsident Trump muss noch seine endgültige Zustimmung geben“, teilten zwei US-Beamte Axios mit. Dies könnte nach wochenlangen festgefahrenen Gesprächen der bislang größte diplomatische Durchbruch sein, doch es hängt von Präsident Trump ab.

„US-Beamte sagten, die Vertragsbedingungen seien am Dienstag weitgehend vereinbart worden, doch beide Seiten müssten noch die Zustimmung der obersten Führungsebene einholen“, merkt Axios mit einem Vorbehalt an. Nach einigen neuen Details aus dem Bericht:

Die US-Beamten behaupteten, die Iraner seien später zurückgekommen und hätten gesagt, sie hätten die notwendigen Genehmigungen und seien bereit zu unterzeichnen. Der Iran hat dies nicht bestätigt.

Die US-Verhandlungsführer informierten Trump über die Details des endgültigen Abkommens, und er bat um einige Tage Bedenkzeit.

„Der Präsident teilte den Vermittlern mit, dass er ein paar Tage Zeit zum Nachdenken brauche“, sagte ein US-Beamter.

Die entscheidende Frage: Ist das hochangereicherte Nuklearmaterial des Iran Teil der Absichtserklärung? Dies könnte das Abkommen gefährden.

Ölpreis stürzt nach dieser Meldung ab…

Uran-Transfer nach China?

Laut der staatlich finanzierten saudischen Zeitung Al Hadath wird Pakistan den USA den „Transfer von iranischem Uran nach Peking unter internationaler Aufsicht“ vorschlagen.

Der Bericht erscheint unwahrscheinlich, da er zudem so formuliert ist, dass er den Eindruck erweckt, das Vorhaben stamme von Pakistan und sei ein verzweifelter Versuch, die ins Stocken geratenen Gespräche am Leben zu erhalten. Teheran hat nie angedeutet, dass es erwägen würde, seine Bestände an angereichertem Uran ins Ausland zu schicken, selbst nicht an eine „befreundete“ Nation.

Iranischer Raketenangriff auf Kuwait

Die Regierung Kuwaits hat am Donnerstag klargestellt, dass sie sich nach einem nächtlichen iranischen Raketenangriff alle Rechte vorbehält, Maßnahmen zur Wahrung ihrer Sicherheit zu ergreifen. Das kuwaitische Außenministerium verurteilte die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe auf sein Territorium zudem als eine ernsthafte Eskalation und „eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit“. Der iranische Raketenangriff, der laut Teheran auf eine US-Basis in Kuwait abzielte, erfolgte als Reaktion auf die US-Bombardierung einer iranischen Drohnenbasis in der Nähe der südlichen Stadt Bandar Abbas, die kurz zuvor stattgefunden hatte.

In einer neuen Erklärung bestätigt das US-Zentralkommando (CENTCOM), dass „am 27. Mai um 22:17 Uhr ET der Iran eine ballistische Rakete in Richtung Kuwait abgefeuert hat, die von kuwaitischen Streitkräften erfolgreich abgefangen wurde.“

„Dieser eklatante Verstoß gegen den Waffenstillstand durch das iranische Regime erfolgte wenige Stunden, nachdem iranische Streitkräfte fünf Einweg-Angriffsdrohnen gestartet hatten, die eine klare Bedrohung in und in der Nähe der Straße von Hormus darstellten“, heißt es in der Erklärung des US-Militärs weiter.

„Alle Drohnen wurden von US-Streitkräften erfolgreich abgefangen, die zudem den Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in Bandar Abbas verhinderten“, fügte sie hinzu. „Das US-Zentralkommando und regionale Partner bleiben wachsam und besonnen, während wir unsere Streitkräfte und Interessen weiterhin vor ungerechtfertigten iranischen Aggressionen verteidigen.“

Darüber hinaus verurteilte die Erklärung der Golfstaaten den jüngsten iranischen Angriff scharf, wobei der Vorsitzende des Golf-Kooperationsrats (GCC), Jasem Mohamed Al-Budaiwi, ihn wie folgt anprangerte: „Der Generalsekretär wies darauf hin, dass die Fortsetzung dieser heimtückischen Angriffe einen eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts, die Charta der Vereinten Nationen und die Grundsätze der guten Nachbarschaft darstellt.“ In der Erklärung des GCC hieß es weiter: „Seine Exzellenz bekräftigte die uneingeschränkte Unterstützung der GCC-Staaten für den Staat Kuwait bei allen Maßnahmen, die dieser ergreift, um seine Sicherheit und Stabilität sowie die Sicherheit seiner Bürger und Einwohner zu gewährleisten“,

In einer separaten Erklärung verurteilten die von Saudi-Arabien angeführten Verbündeten am Golf den „Terrorakt“ ebenfalls – laut Al Jazeera:

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien haben einen Raketenangriff auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in Kuwait verurteilt, wobei lediglich die VAE den Iran ausdrücklich als Verantwortlichen für die „terroristischen Angriffe“ benannten. In Erklärungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, bezeichneten die Außenministerien der VAE, Katars und Saudi-Arabiens den Angriff als „flagrante Verletzung“ der Souveränität Kuwaits und bekundeten die „uneingeschränkte Solidarität“ ihrer Länder mit Kuwait sowie ihre „Unterstützung für alle Maßnahmen“, die das Land zur Wahrung seiner Souveränität, Sicherheit und Stabilität ergreift.

Zwei Zwischenfälle zwischen den USA und dem Iran in dieser Woche

Dies ist bereits die zweite Eskalation mit Schusswaffengebrauch in dieser Woche, nachdem der Iran am Mittwoch Drohnen auf amerikanische und andere ausländische Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert hatte.

„Amerikanische F/A-18-, F-16- und F-35-Kampfflugzeuge schossen die Drohnen ab, dann griffen die F/A-18 die Bodenkontrollstation an, bevor diese eine fünfte Drohne starten konnte, sagte einer der Beamten“, fasst The Wall Street Journal diesen ersten Vorfall zusammen.

Das staatliche Fernsehen veröffentlichte ein Video des Abschusses einer ballistischen Rakete, die auf eine US-Basis in Kuwait gerichtet war:

Iran’s Revolutionary Guard released footage showing the launch of missiles toward the U.S. base in Kuwait, describing it as retaliation for the American attack near Bandar Abbas in southern Iran.



The video also featured symbolic anti-U.S. imagery. pic.twitter.com/s1qlIQEQRy — Clash Report (@clashreport) May 28, 2026

Übersetzung von „X“: Die Revolutionsgarde des Iran veröffentlichte Aufnahmen, die den Start von Raketen in Richtung der US-Basis in Kuwait zeigen und dies als Vergeltung für den amerikanischen Angriff in der Nähe von Bandar Abbas im Süden Irans beschreiben. Das Video enthielt auch symbolische anti-amerikanische Bilder.

Verhandlungen in der Sackgasse: Atomfrage als Stolperstein

Es scheint, als setze der Iran durch vereinzelte Angriffe gewisse rote Linien durch, wenn er eine Verletzung seiner Souveränität durch das US-Militär wahrnimmt. Das WSJ zitiert Folgendes:

Der Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit im iranischen Parlament erklärte, Trumps Weigerung anzuerkennen, dass sich die USA und Teheran nach wie vor im Krieg befänden, sei ein Zeichen für seine schwache Verhandlungsposition. „Diplomaten sollten die Schwachstelle des Gegners nicht aus den Augen verlieren und maximale Forderungen an ihn stellen“, sagte der Sprecher.

Derzeit stocken die Verhandlungen nach wie vor vor allem in der Atomfrage. Präsident Trump hat geschworen, den Sanktionsdruck nicht nachzulassen, bis Teheran sich bereit erklärt, sein Atomprogramm aufzugeben, indem es hochangereichertes Uran zur Ausfuhr aus dem Staatsgebiet übergibt. Iranische Regierungsvertreter erklären, dies werde schlichtweg nicht geschehen und käme einer Abgabe der Souveränität des Landes gleich. Teheran besteht darauf, dass die Atomfrage erst nach Kriegsende und zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden muss.

Weitere aktuelle Entwicklungen

Zusammenfassung via Newsquawk…

Ein US-Beamter erklärte, das US-Militär habe neue Angriffe auf eine iranische Militäranlage durchgeführt und mehrere iranische Drohnen abgeschossen, die eine Bedrohung für US-Streitkräfte und die zivile Schifffahrt in der Straße von Hormus darstellten.

Laut Tasnim erklärte die IRGC, sie habe als Reaktion auf die frühere US-Aggression in der Nähe des Flughafens Bandar Abbas die US-Luftwaffenbasis ins Visier genommen. Sie erklärte: „Jeder weitere US-Angriff würde eine entschlossenere Reaktion auslösen.“ Washington trägt die Verantwortung für die Folgen.

Eine militärische Quelle teilte Tasnim mit, dass vor einigen Stunden ein US-Öltanker beabsichtigte, die Straße von Hormus zu durchqueren, indem er sein Radarsystem abschaltete, doch die Marine der IRGC feuerte auf ihn und zwang ihn zur Umkehr, während die US-Armee auf Bandar Abbas feuerte, jedoch keinen Schaden anrichtete. Dies war die Ursache für die zuvor gemeldeten Explosionen. Es gab keine Opfer oder Schäden durch die USA, die auf ein Gebiet der verbrannten Erde feuerten.

Laut Tasnim zwang die iranische Marine vier Schiffe in der Straße von Hormus durch Warnschüsse zur Umkehr.

Aus dem Osten von Bandar Abbas, Iran, waren drei Explosionen zu hören, wobei der genaue Ort und die Quelle der Geräusche noch unklar sind, während laut der Nachrichtenagentur Fars die Luftabwehr für einige Minuten aktiviert wurde.

„In Kuwait sind mehrere Explosionen zu hören“, berichtete ISNA, „Kuwaitis offizielle Nachrichtenagentur erklärte, dass Luftabwehrsysteme derzeit Raketen- und Drohnenangriffe abwehren“ [wahrscheinlich in Bezug auf frühere Berichte].

In Kuwait heulen Luftschutzsirenen, während die kuwaitische Armee laut Al Hadath angibt, die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab.

Kommentar

US-Finanzminister Bessent sagte, die Maßnahmen der Gulf Strait Authority zielten auf die Mautgebühren in Hormuz ab, und fügte hinzu, das Finanzministerium übe weiterhin maximalen Druck auf den Iran aus.

Der Vertreter des iranischen Nationalen Sicherheitsrats, Bagheri, sagte, die iranischen Vermögenswerte müssten bedingungslos freigegeben werden, berichtete Tasnim.

Die USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran, indem sie die Persian Gulf Strait Authority auf ihre SDN-Liste setzen.

Die USA haben laut Faytuks Network eine Verteidigungsoperation in Bandar Abbas, Iran, durchgeführt. Ein Beamter sagte: „Die USA werden handeln, um ihre regionalen Interessen zu wahren, und dies hat keinen Einfluss auf den Waffenstillstand.“

Der stellvertretende Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Baqeri, traf sich mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Ryabkov und erörterte eine Reihe wichtiger Themen der aktuellen internationalen Agenda mit Schwerpunkt auf der Situation rund um das iranische Atomprogramm. Via IRNA/Telegram.

Der stellvertretende Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, Ali Naderi, sagte am Mittwoch, sollten Feinde erneut militärische Aktionen starten, werde die Reaktion der Islamischen Republik anders ausfallen als alles bisher Dagewesene. Er sagte: „… sie werden mit einem neuen Bild des Iran konfrontiert werden“.

Der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsausschusses des iranischen Parlaments erklärte, der Iran werde sich durch die Rhetorik von US-Präsident Trump nicht von seinen roten Linien abbringen lassen: dem Recht auf Urananreicherung und dessen Besitz, der Kontrolle über die Straße von Hormus und der Aufhebung der Sanktionen.

Ein IRIB-Reporter berichtete, dass in Bandar Abbas keine Anzeichen einer Explosion zu sehen seien, während einige Menschen den Knall dieser Explosion gehört hätten und keiner der zuständigen Beamten eine offizielle Stellungnahme abgegeben habe.

Axios berichtete, dass das US-Militär vier iranische Drohnen abgeschossen habe, die auf Schiffe und eine iranische Drohnenabschussrampe am Boden abgezielt hätten.

Laut der Nachrichtenagentur Mehr führen israelische Kampfflugzeuge einen Angriff auf die Stadt Tyros im Südlibanon durch.

Ein Sprecher der Hamas sagte, das Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen sei aufgrund der Verbrechen der Besatzungsmacht und anhaltender Verstöße vom Scheitern bedroht, berichtete Al Jazeera.

Die israelische Armee (IDF) teilte mit, sie greife Infrastruktur der Hisbollah im Gebiet von Tyros im Südlibanon an.

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