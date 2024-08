Venezuela – der Guaido-Zirkus wird wiederholt

Peter Haisenko

Wissen Sie noch, wer Guaido war? Gut, das ist sechs Jahre her. Guaido lebt seit gut einem Jahr in den USA. Er ist als Tourist eingereist und wurde nicht wie ein Staatspräsident empfangen. Den Namen Urrutia wird man noch schneller vergessen haben.

Russland wird immer wieder vorgeworfen, es würde sich in alle möglichen Wahlen und innenpolitische Vorgänge in anderen Ländern einmischen. Ein Nachweis darüber wird nicht geführt. Im Gegenteil war es zum Beispiel nach der Wahl Trumps zum US-Präsident so, dass schließlich festgestellt werden musste, dass die „russia collution“, die angeblich Trump geholfen haben sollte, als Geheimdienstaktion und Lüge der Briten entlarvt worden ist. Die Amtsführung von Präsident Trump wurde durch dieses Lügenmärchen massiv beeinträchtigt. Diese Einmischung aus London in den US-Wahlkampf und weiter in die Innenpolitik wurde vom gesamten Wertewesten weder beanstandet noch gescholten.

Jetzt wurde in Venezuela wieder gewählt. Präsident Maduro wurde im Amt bestätigt. Die den USA zugewandte Opposition erkennt die Wahl nicht an. Eigentlich hätte man den Wahlausgang nicht abwarten müssen um zu wissen, dass schon vorab klar war, dass es so kommen wird. Genauso, wie es klar war, dass der NATO-Block die