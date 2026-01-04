Venezuelas Interimspräsidentin in landesweiter Ansprache: «Wir werden niemals wieder Sklaven sein.»

In ihrer ersten landesweiten Ansprache nach der Entführung von Präsident Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten wandte sich Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez in einer gemeinsamen Radio- und Fernsehübertragung an die Bevölkerung. Sie rief zur Ruhe, nationalen Geschlossenheit und zur Verteidigung der Souveränität auf und erklärte, Venezuela werde sich weder einschüchtern noch erneut unterwerfen lassen.

Willkommen und willkommen. Im Folgenden eine gemeinsame Übertragung von Radio und Fernsehen für Ihr Recht, wahrheitsgemäße Informationen zu erhalten.

Die internationale Gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen und ihre Stimmen der Unterstützung für Venezuela erhoben. Von China, Russland, Lateinamerika, der Karibik, Afrika, Asien, die Regierungen der Welt sind schlichtweg schockiert, dass die Bolivarische Republik Venezuela Opfer und Objekt eines Angriffs dieser Art ist, der zweifellos zionistischen Charakter hat (im Original: „que tiene, sin duda alguna tinte sionista“).

In dieser militärischen Operation wurde der Präsident Nicolás Maduro und die First Lady, die erste Kämpferin Cilia Flores, gefangen genommen.

Ziel der Aggression: Regimewechsel und Ressourcen

Wir hatten bereits gewarnt, dass eine Aggression unter falschen Ausreden, unter falschen Vorwänden im Gange war und die Masken gefallen waren und dass es nur ein Ziel gab, nämlich den Regimewechsel in Venezuela, und dass dieser Regimewechsel außerdem die Erfassung unserer energetischen Ressourcen, unserer mineralischen Ressourcen, unserer natürlichen Ressourcen ermöglichen würde.

Dort liegt das wahre Ziel, und die Welt und die internationale Gemeinschaft müssen wissen, dass es so ist.

Einberufung des Rates zur Verteidigung der Nation

Wir haben diesen Rat zur Verteidigung der Nation einberufen, an dem die öffentlichen Gewalten des venezolanischen Staates teilnehmen.

Uns begleitet der Präsident der gesetzgebenden Gewalt Venezuelas, Dr. Jorge Rodríguez. Die Präsidentin der judicialen Gewalt, Doktorin Carilia Beatriz, der Präsident der moralischen Gewalt, Generalstaatsanwalt Tare William Saab.

Uns begleiten außerdem der Verteidigungsminister, der Chef des CEO, der Vizepräsident für Bürgersicherheit, der Rat der Vizepräsidenten und der Außenminister der Bolivarischen Republik Venezuela, sowie spezielle Gäste, die wir zu diesem Rat zur Verteidigung der Nation einberufen haben.

Forderung nach sofortiger Freilassung

Von hier aus fordern wir die sofortige Freilassung des Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores, des einzigen Präsidenten Venezuelas, des Präsidenten Nicolás Maduro.

Hier ist das wichtigste Oberkommando des venezolanischen Staates, das Oberkommando der Streitkräfte, das Oberkommando des Staates, das Oberkommando des Rates der Vizepräsidenten.

Mobilisierung des Volkes und der Streitkräfte

Alle politischen Faktoren der nationalen Macht in Venezuela sind vereint, aber auch auf den Straßen Venezuelas gibt es ein Volk, das sich auf einen Aufruf hin aktiviert hat, den der Präsident der Republik bereits gemacht hat und vor dem er gewarnt hatte:

Wenn dem Präsidenten Nicolás Maduro etwas zustößt, Volk auf die Straße, aktiviert, militärischer Körper zuvor in seinen Arbeitsstellen aktiviert. Bolivarische Nationale Streitkräfte aktiviert und im gesamten nationalen Territorium eingesetzt. Organe der Bürgersicherheit aktiviert, die gesamte nationale Macht Venezuelas aktiviert, um zu bekräftigen, was wir durch Erbe als Söhne und Töchter von Simón Bolívar sind.

Pflicht zur Verteidigung der Unabhängigkeit

Durch Erbe haben wir die heilige Pflicht, unsere nationale Unabhängigkeit zu schützen, unsere Souveränität, unsere territoriale Integrität, die in der Früh des heutigen Tages auf wilde Weise angegriffen wurde.

Internationale Reaktionen

Die internationale Gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen und ihre Stimmen der Unterstützung für Venezuela erhoben. Von China, Russland, Lateinamerika, der Karibik, Afrika, Asien, die Regierungen der Welt sind schlichtweg schockiert, dass die Bolivarische Republik Venezuela Opfer und Objekt eines Angriffs dieser Art ist, der zweifellos zionistischen Charakter hat.

Es ist wirklich schändlich.

Historische Worte und nationale Entschlossenheit

Das sagte unser Befreier-Vater in dem Brief aus Jamaica.

Der Schleier ist zerrissen. Wir haben bereits das Licht gesehen, und man will uns wieder in die Finsternis zurückführen. Die Ketten sind gebrochen, wir waren bereits frei, und unsere Feinde wollen uns erneut versklaven.

Wenn es etwas gibt, das das venezolanische Volk und dieses Land sehr klar hat, dann ist es, dass wir niemals wieder Sklaven sein werden, dass wir niemals wieder Kolonie irgendeines Imperiums sein werden, egal welcher Art.

Dialogangebot und Bruch des Völkerrechts

Ich nehme die Worte des Präsidenten Nicolás Maduro wieder auf, als er vor nur zwei Tagen in einem Fernsehinterview öffentlich die Bereitschaft dieser Regierung bekräftigte, Beziehungen des Dialogs zu unterhalten, um eine konstruktive Agenda anzugehen.

Und die Antwort war diese Aggression, die eklatant gegen Artikel 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen verstößt.

Der Präsident Maduro, der seine Hand dem Volk der Vereinigten Staaten ausgestreckt hat, der als wahrer Staatschef bekräftigt hat, was die Kanäle der diplomatischen, politischen, institutionellen Kommunikation des Staates sein müssen, eines wahren Staates, eines Staates, der die internationalen Beziehungen für das Wohl der Völker übernimmt, der die internationalen Beziehungen für die Freundschaft, für die Kooperation und für ein respektvolles Verhältnis zur internationalen Legalität übernimmt.

Aufruf zur nationalen Einheit

Das sind wir Venezolaner und Venezolanerinnen.

Und daher rufen wir das venezolanische Volk auf, ruhig zu bleiben, um gemeinsam in perfekter nationaler Einheit zu konfrontieren, dass diese polizeiliche, militärische, volkstümliche Fusion zu einem einzigen Körper wird und dass wir in dieser wunderbaren Phase der Verteidigung unserer Souveränität, unserer nationalen Unabhängigkeit hervorgehen, dass wir vereint als ein einziger Körper hervorgehen, um unser geliebtes Venezuela zu verteidigen.

Erbe der Befreier

Dieses Venezuela, das wir vom großartigsten Mann ererbt haben, den die Universalgeschichte gekannt hat, dieses Venezuela, das wir von Bolívar ererbt haben, von Simón Bolívar, von Miranda, von Urdaneta, von Ayacucho, von unseren Helden, von unseren Heldinnen, von den Märtyrern, die in dieses heilige Land gesät wurden, um die Würde eines Volkes zu verteidigen, das sich nicht ergibt, eines Volkes, das nicht kapituliert und das niemals wieder Kolonie von jemandem sein wird, weder von alten Imperien noch von neuen Imperien noch von Imperien im Verfall.

Wir sind entschlossen zur Freiheit.

Barbarei, Blockade und Widerstand

Was Venezuela angetan wird, ist eine Barbarei. Es zu belagern, es zu blockieren, ist eine Barbarei, die alle Mechanismen des internationalen Systems der Menschenrechte verletzt, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfiguriert und verletzt.

Dass keine Blockade die Willenskraft dieses Volkes zu brechen versucht.

Wir haben bereits Beweise dafür gegeben, was das Jahr 2025 war, als unser Volk kämpfte, unsere Arbeiter, die Unternehmer, die Kommunarden, die Bauern, die Fischer, ganz Venezuela vereint in einem einzigen produktiven Konzept, um die Güter und Dienstleistungen unseres Volkes zu garantieren, um die Lebensmittel zu garantieren, um die Medikamente zu garantieren, um die essenziellen Güter zu garantieren.

Verteidigung des Lebens und der Zukunft

Nun, wir rufen zur Verteidigung des Lebens auf, dass kein Venezolaner und keine Venezolanerin zurückbleibt, denn die Extremisten, die diese bewaffnete Aggression gegen unser Land gefördert haben, die Geschichte und die Gerechtigkeit werden sie dafür bezahlen lassen.

Daran haben wir keinen Zweifel.

Das venezolanische Volk hat sie bereits dorthin belagert, wo sie hingehören, in den Müllhaufen der Geschichte.

Übergabe des Dekrets und verfassungsmäßiger Rahmen

Und das bewusste venezolanische Volk, das venezolanische Volk mit seinem heiligen Feuer der Heimat entzündet, ist empört über das, was die illegitime Entführung des Präsidenten und der First Lady, der ersten Kämpferin Cilia Flores ist, die ganz Venezuela aktiviert und das Dekret, das bereits vom Präsidenten Maduro unterzeichnet wurde, dem einzigen Präsidenten Venezuelas, es gibt nur einen Präsidenten in diesem Land, der Nicolás Maduro Moro heißt, und das Dekret unterzeichnet.

Wir gehen in diesem Rat zur Verteidigung der Nation dazu über, es der Präsidentin des Obersten Gerichtshofs zu übergeben, für seine verfassungsrechtliche Unterstützung, die in der Verfassungskammer fällig ist.

Alles im Rahmen der Verfassung.

Entschlossenheit zur Verteidigung

Das haben wir vom Kommandanten Chávez gelernt, angesichts der Widrigkeiten, angesichts der Staatsstreiche, angesichts der Ölsabotagen.

Wir sind bereit, Venezuela zu verteidigen. Wir sind bereit, unsere natürlichen Ressourcen zu verteidigen, die für die nationale Entwicklung sein müssen.

Heute hat das venezolanische Volk ein sehr hohes Bewusstsein dafür, was seine Kohlenwasserstoffe bedeuten und was seine energetischen Ressourcen bedeuten.

Aktivierung des Ausnahmezustands

Nun, dieser Rat zur Verteidigung der Nation wird aktiviert, er ist bereits eingerichtet und wartet auf die Verfassungskammer, die wir hoffen, dass sie in den nächsten Stunden bereits die Unterstützung für das Dekret über die äußere Erschütterung geben kann, das vom Präsidenten festgelegt und vom Präsidenten Nicolás Maduro unterzeichnet wurde und dass alles, was in diesem Dekret über die äußere Erschütterung vorgesehen ist, ab diesem Moment ausgeführt wird

Abschlussappell

An unser Venezuela, an unser Volk.

Hier gibt es eine Regierung mit Klarheit, und ich wiederhole und wiederhole erneut, ich nehme die Worte des Präsidenten wieder auf.

Wir sind zu Beziehungen des Respekts bereit. Wir sind zu Beziehungen im Rahmen der internationalen Legalität und der Gesetze der Bolivarischen Republik Venezuela bereit.

Das ist das Einzige, was wir für eine Art von Beziehung akzeptieren werden, nachdem man gegen unsere geliebte Nation und gegen die Hauptstadt, die unseren Befreier-Vater Simón Bolívar geboren sah, verstoßen und militärisch angegriffen hat.

In nationaler Einheit wird das venezolanische Volk den Weg in Frieden, in Ruhe finden.

Diejenigen, die zur Anwendung von Gewalt greifen müssen, die zur Gewalt der internationalen Legalität greifen müssen, haben nicht die Vernunft auf ihrer Seite.

Uns unterstützt die historische Vernunft und die moralische Vernunft, um fest in der Verteidigung des Friedens, der Ruhe, des Rechts auf die Zukunft Venezuelas, des Rechts auf die Heimat, das das venezolanische Volk hat, und des Rechts auf eine Zukunft und das soziale Glück unseres Volkes zu bleiben.

Schlusswort

Dort gehen wir hin, reitend mit unserem Befreier-Vater in Angostura. Wir reiten mit ihm in der bewundernswerten Kampagne. Wir reiten, um die große Heimat zu befreien, und wir rufen die Länder, die Völker der großen Heimat auf, in Einheit zu bleiben, denn was sie heute Venezuela angetan haben, können sie jedem antun.

Diese brutale Anwendung von Gewalt, um die Willen der Völker zu brechen, können sie jedem Land antun.

Heute haben sie es dem Volk Bolívars angetan, und seien Sie versichert, dass das venezolanische Volk, das weise ist, das geduldig ist, das strategische Geduld hat, den Weg zur Verteidigung der Heimat finden wird.

Vielen Dank an alle Venezolaner und alle Venezolanerinnen.