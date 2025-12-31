Jahresende: Ein Ausblick auf das, was kommt und neue, interessante Videos

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Umbrüche, technologische Machtverschiebungen und gesellschaftliche Verwerfungen haben 2025 geprägt – oft schneller und tiefgreifender, als viele erwartet hatten. Was einst als Ausnahme galt, ist vielerorts zur neuen Normalität geworden.

Mit dem Beginn des neuen Jahres stehen entscheidende Fragen im Raum:

Wie entwickeln sich die großen Konfliktlinien weiter? Welche politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen stehen bevor? Und welche Folgen haben sie für Gesellschaft, Freiheit und Stabilität?

Auch 2026 wird voraussichtlich kein ruhiges Jahr. Vieles deutet auf eine Fortsetzung – und teilweise Verschärfung – bestehender Entwicklungen hin. Gerade deshalb bleibt eine kritische, faktenbasierte und unabhängige Berichterstattung wichtiger denn je.

Wir werden auch im kommenden Jahr dranbleiben, Entwicklungen einordnen, Hintergründe beleuchten und Stimmen zu Wort kommen lassen, die anderswo oft keinen Platz finden.

Zum Jahresende möchten wir uns bei unseren Leserinnen und Lesern bedanken: für eure Treue, euer Interesse, eure Hinweise und eure Unterstützung. Ohne euch wäre diese Arbeit nicht möglich.

Wir wünschen einen ruhigen Jahresausklang – und starten gemeinsam wachsam ins neue Jahr.

