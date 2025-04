Verblüffende Wahrheiten über Chemotherapie (Teil 1)

Von Rhoda Wilson

Eine Chemotherapie kann die Überlebenschancen einer Patientin nur um 3 bis 5 % verbessern, wobei einige Studien für Brustkrebspatientinnen sogar nur 2,5 % ergeben haben.

Die Behandlung kann gesunde Zellen, das Immunsystem und andere Teile des Körpers erheblich schädigen, was zu schweren Nebenwirkungen und sogar zum Tod führt.

Dr. Vernon Coleman ist der Ansicht, dass die Krebsindustrie, einschließlich der Pharmaunternehmen und einiger Krebshilfsorganisationen, dem Profit Vorrang vor der Patientenversorgung einräumt und dass die Vorteile der Chemotherapie oft übertrieben und ihre Risiken heruntergespielt werden.

Von Dr. Vernon Coleman

Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder festgestellt, dass man allen medizinischen Empfehlungen am besten mit einer großen Portion Skepsis begegnet. Nirgendwo trifft dies mehr zu als bei der Behandlung von Krebs.

Patienten, bei denen Krebs diagnostiziert wird, befinden sich in einem Schockzustand. Und in diesem Schockzustand müssen sie sehr schnell eine Reihe lebenswichtiger Entscheidungen treffen.

Eine der wichtigsten Fragen ist oft die folgende: „Soll ich eine Chemotherapie machen?“

Eine Chemotherapie (oder „systemische Krebsbehandlung“) kann die Überlebenschancen eines Patienten um drei bis fünf Prozent verbessern, wobei diese bescheidene Zahl in der Regel zu großzügig ist. So gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass eine Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen die Überlebenschancen um kaum mehr als 2,5 % erhöht.

Wenn man bedenkt, dass eine Chemotherapie gesunde Zellen abtöten und dem Immunsystem schrecklichen Schaden zufügen kann, ist es schwierig, den Nutzen einer Chemotherapie zu erkennen.

Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, wenn ich behaupte, dass ein Großteil des Hypes um die Chemotherapie die Behandlung in den Bereich des Betrugs geführt hat – und zwar weitaus betrügerischer als Behandlungen, die vom Establishment als irrelevant oder schädlich abgetan werden.

Die Chemotherapie ist eine Ausmerzung, die von den Verschwörern und dem medizinischen Establishment entwickelt wurde, um die Kosten für die Betreuung von Krebspatienten zu senken.

Die Chancen stehen gut, dass die Ärzte, die Sie behandeln – insbesondere die spezialisierten Onkologen im Krankenhaus – eine Chemotherapie empfehlen werden. Sie werden Sie vielleicht drängen, ihre Empfehlung anzunehmen. Sie können sogar verärgert oder abweisend sein oder davon ausgehen, dass Sie unwissend oder ängstlich sind, wenn Sie sich gegen eine Chemotherapie entscheiden. Krebshilfeorganisationen werben oft mit Begeisterung für die Chemotherapie. Aber sie sind auch oft eng mit den Arzneimittelherstellern verbunden, die mit der Chemotherapie Geld verdienen – was sie meiner Meinung nach zu einem Teil der großen und florierenden „Krebsindustrie“ macht. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Pharmaunternehmen existieren, um Geld zu verdienen, und sie werden alles tun, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Sie lügen und betrügen mit erschreckender Regelmäßigkeit, und sie haben kein Interesse daran, Patienten zu helfen oder Leben zu retten. Denken Sie daran: Der einzige Zweck der Pharmaunternehmen ist es, Geld zu verdienen, egal, was es die Menschen kostet. Sie unterdrücken gerne potenziell lebensrettende Informationen, wenn sie dadurch ihre Gewinne steigern können. Ich glaube, dass die Krebshilfe durch ihre Zusammenarbeit mit den Arzneimittelherstellern korrupt geworden ist.

Die Patienten werden kaum oder gar nicht darüber beraten, wie sie selbst das Risiko eines Wiederauftretens ihrer Krebserkrankung verringern können. Die Folge ist, dass es entweder eine Chemotherapie oder gar nichts gibt. So ist es zum Beispiel unwahrscheinlich, dass Ärzte Brustkrebspatientinnen sagen, dass sie Milchprodukte meiden sollten, obwohl die Beweise, dass sie das tun sollten, sehr stark sind.

Sicher ist nur, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass Ihnen jemand, den Sie aufsuchen, alle Wahrheiten über die Chemotherapie erzählen wird. Die traurige Wahrheit ist, dass die Statistiken über die Chemotherapie natürlich gefälscht werden, um die Umsätze der Pharmafirmen und damit die Gewinne der Pharmaunternehmen zu steigern. Und die durch Chemotherapie verursachten Todesfälle werden oft falsch berichtet oder unterschätzt. Wenn zum Beispiel ein Patient, der eine Chemotherapie erhalten hat, an einem plötzlichen Herzinfarkt stirbt, wird sein Tod wahrscheinlich als Herzinfarkt angegeben – und nicht als Folge des Krebses oder der Chemotherapie. Es kann sein, dass es eine kleinlaute Andeutung gibt, dass der Tod mit der Behandlung zusammenhängt, aber das Medikament wird wahrscheinlich nicht beim Namen genannt und beschämt. Weder die Chemotherapie noch der Krebs werden dafür verantwortlich gemacht werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Überlebensstatistiken für die Chemotherapie wesentlich schlechter sind als die Zahlen, die zur Verfügung gestellt werden – wesentlich schlechter sogar als die positive Wirkung, die ein harmloses Placebo haben könnte.

Und noch etwas: Patienten, die eine Chemotherapie erhalten und fünf Jahre überleben, werden als durch die Chemotherapie geheilt gezählt. Und Patienten, die eine Chemotherapie erhalten und fünf Jahre nach ihrer Diagnose sterben, werden nicht als krebsbedingte Todesfälle gezählt. Und sie zählen schon gar nicht als Chemotherapie-Todesfälle.

Eine akademische Studie aus dem Jahr 2016 untersuchte die Fünf-Jahres-Überlebensraten und kam zu dem Schluss, dass eine Chemotherapie bei 90 % der Patienten (einschließlich der häufigsten Brustkrebstumore) die Fünf-Jahres-Überlebensrate um weniger als 2,5 % erhöht. Nur eine sehr kleine Zahl von Krebsarten (wie Hodenkrebs und Morbus Hodgkin) konnte mit einer Chemotherapie wirksam behandelt werden.

Zu dieser miserablen Erfolgsquote kommt noch hinzu, dass die Chemotherapie das Immunsystem lähmt (dessen Bedeutung für die Krebsbekämpfung nun endlich anerkannt ist), alle lebenden Zellen schädigt, den Darm schädigt, Übelkeit und Tinnitus verursachen kann, die Nerven schädigen kann und das Knochenmark schädigt, so dass Leukämie entsteht, (Erstaunlicherweise ist die iatrogene myeloische Leukämie, die üblicherweise als „therapiebedingt“ bezeichnet wird, um die Krankheit von den Ärzten zu distanzieren, in zehn Prozent der Fälle eine Folge der Chemotherapie), schädigt das Herz und das Gehör und führt bei einer beträchtlichen Zahl von Patienten zum Tod.

Erschreckend ist, dass 25 % der Krebspatienten an Herzinfarkten sterben, die oft durch tiefe Venenthrombosen und Embolien ausgelöst werden und durch die körperliche Belastung der Chemotherapie verursacht werden. Diese Todesfälle werden in den offiziellen Statistiken nicht erfasst – weder für Krebs noch, was ebenso wichtig ist, für die Chemotherapie. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Establishment die Zahlen so manipuliert, dass sie seinen eigenen, hauptsächlich kommerziellen Zwecken dienen – indem es bei jeder Gelegenheit die Tugenden der Produkte der Pharmakonzerne anpreist und nie versäumt, jedes Mittel in Frage zu stellen, das die Achse Industrie-Charity der riesigen Krebsindustrie gefährden könnte.

Es stimmt zwar, dass eine Chemotherapie die Größe eines Tumors verringern kann, aber bei Krebs im vierten Stadium scheint die Chemotherapie den Krebs zu ermutigen, schneller und aggressiver zurückzukehren. Die Krebsstammzellen scheinen von den Chemotherapeutika unberührt zu bleiben.

Trotz alledem wird bei der Behandlung von Krebs immer auf die Chemotherapie zurückgegriffen, und die Ärzte zögern stets, etwas anderes zu versuchen.

Die Academy of Royal Medical Colleges, die 24 Royal Colleges und eine Reihe anderer wichtiger Gesundheitseinrichtungen vertritt, hat berichtet, dass die Chemotherapie mehr Schaden als Nutzen anrichten kann, wenn sie als Palliativmittel für unheilbar kranke Krebspatienten verschrieben wird. Die Colleges kritisieren die Befürworter der Chemotherapie dafür, dass sie „falsche Hoffnungen wecken“ und „mehr Schaden als Nutzen“ anrichten. Sie kommen zu dem Schluss, dass Chemotherapie-Medikamente wahrscheinlich nicht wirken.

Ein 2022 in BMC Palliative Care veröffentlichtes Papier kommt zu dem Schluss, dass: „Der Einsatz von Chemotherapie kurz vor dem Lebensende ist ein Indikator für eine schlechte Pflegequalität.“ Von insgesamt 681 Patienten, die eine Chemotherapie erhielten, starb fast ein Fünftel innerhalb von 30 Tagen nach der Chemotherapie. In ihrer Schlussfolgerung schreiben die Autoren: „Die Verabreichung einer Chemotherapie innerhalb der letzten 30 Tage des Lebens könnte unnötiges Leid für die Patienten und Kosten für die Gesellschaft verursachen. Eine frühzeitige Überweisung an die Palliativmedizin war in dieser Studie signifikant mit einem geringeren Risiko verbunden, in den letzten 30 Tagen des Lebens eine Chemotherapie zu erhalten.“ Die Autoren wiesen darauf hin, dass viele Onkologen zwar zögern, am Lebensende eine Chemotherapie zu verschreiben, die Entscheidung des Patienten jedoch von der Klarheit der Informationen abhängt, die er erhält.

Eine Studie aus Frankreich zeigte, dass Patienten, die in gewinnorientierten Krankenhäusern, umfassenden Krebszentren und Zentren ohne Palliativmedizin starben, gegen Ende ihres Lebens überdurchschnittlich häufig eine Chemotherapie erhielten.

Andererseits war ich nicht überrascht, dass eine große Krebshilfsorganisation den 24 medizinischen Fakultäten widerspricht und behauptet, dass Tausende von Patienten davon profitieren. Ich gebe zu, dass die Mehrheit der Hausärzte und Onkologen diese Ansicht wahrscheinlich nicht teilt, aber ich bin der Meinung, dass viele Krebshilfsorganisationen auf der ganzen Welt das inakzeptable Gesicht der Krebsbehandlung sind. Ich habe den Eindruck, dass es einigen Wohltätigkeitsorganisationen mehr darum geht, Geld zu verdienen und die Pharmakonzerne bei Laune und reich zu halten, als sich um die Patienten zu kümmern.

Ein weiterer Bericht kommt zu dem Schluss, dass eine Chemotherapie unter bestimmten Umständen die Ausbreitung von Krebszellen fördern kann. So wurde 2017 berichtet, dass bei Brustkrebspatientinnen, die sich vor einer Operation einer Chemotherapie unterziehen, das Medikament dazu führen kann, dass sich die bösartigen Zellen an entfernten Stellen ausbreiten – was zu metastasierendem Krebs führt und die Patientin direkt von Stadium 1 in Stadium 4 befördert.

Die Wissenschaftler analysierten das Gewebe von 20 Brustkrebspatientinnen, die eine 16-wöchige Chemotherapie erhalten hatten, und stellten fest, dass das Gewebe um den Tumor bei den meisten Patientinnen die Ausbreitung begünstigte. Bei fünf der Patientinnen war das Risiko einer Ausbreitung fünfmal höher. Bei keinem der Patienten war das Gewebe um den Tumor weniger freundlich zu Krebszellen und zur Metastasierung. Das Problem scheint darin zu liegen, dass Krebszellen eine große Fähigkeit haben, sich zu verändern, und die Chemotherapie, die Krebszellen abtöten soll, kann die Entwicklung von Zellen fördern, die gegen die Medikamente resistent sind, die Behandlung überleben und einen neuen Krebs bilden.

Die einzige weithin bekannte Nebenwirkung der Chemotherapie ist der Haarausfall. Aber das ist, um ehrlich zu sein, das geringste der Probleme. Die Chemotherapie tötet sowohl gesunde Zellen als auch Krebszellen, und die Schwere der Nebenwirkungen hängt vom Alter und Gesundheitszustand des Patienten sowie von der Art des verwendeten Medikaments und der verschriebenen Dosierung ab. Und während einige Nebenwirkungen nach der Behandlung wieder verschwinden (da sich die gesunden Zellen erholen), gibt es einige Nebenwirkungen, die möglicherweise nie wieder verschwinden.

Die schwerwiegenden Nebenwirkungen habe ich bereits erwähnt, aber hier ist zur Erinnerung eine Liste mit einigen der Probleme, die durch Chemotherapeutika verursacht werden können:

Die Zellen im Knochenmark können geschädigt werden, was zu einem Mangel an roten Blutkörperchen und möglicherweise zu Leukämie führen kann.

Das zentrale Nervensystem kann geschädigt werden, so dass das Gedächtnis beeinträchtigt werden kann und sich die Fähigkeit des Patienten, sich zu konzentrieren oder klar zu denken, verändert. Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen können auftreten. Diese Auswirkungen können über Jahre hinweg anhalten. Neben den Auswirkungen auf das Gehirn kann die Chemotherapie auch Schmerzen und Kribbeln in Händen und Füßen, Taubheit, Schwäche und Schmerzen verursachen. Es überrascht nicht, dass Depressionen keine Seltenheit sind.

Das Verdauungssystem ist häufig betroffen, und es bilden sich Wunden in Mund und Rachen. Diese können Infektionen hervorrufen und dazu führen, dass das Essen unangenehm schmeckt. Auch Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Der mit der Chemotherapie verbundene Gewichtsverlust kann auf Appetitlosigkeit zurückzuführen sein.

Neben dem Haarausfall (der den ganzen Körper betreffen kann) kann die Haut gereizt sein und die Nägel können sich in Farbe und Aussehen verändern.

Die Nieren und die Blase können gereizt und geschädigt werden. Die Folge können geschwollene Knöchel, Füße und Hände sein.

Osteoporose ist ein relativ häufig auftretendes Problem und erhöht das Risiko von Knochenbrüchen und Brüchen. Besonders gefährdet sind Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und sich einer Behandlung zur Senkung ihres Östrogenspiegels unterziehen.

Die Chemotherapie kann zu Hormonveränderungen mit einer Vielzahl von Symptomen führen.

Das Herz kann geschädigt werden, und bei Patienten, die bereits eine Herzschwäche haben, kann sich diese durch die Chemotherapie noch verschlimmern.

Ein weiteres Problem der Chemotherapie ist, dass sie das Immunsystem schädigen kann.

Und es ist bekannt, dass eine Chemotherapie die DNA schädigen kann.

Verändert die Chemotherapie die Natur der Krebszellen? Kann sie beispielsweise dazu führen, dass sich eine östrogenempfindliche Krebszelle in eine dreifach negative Zelle verwandelt, die viel schwieriger zu behandeln ist?

Denken Sie daran, dass die Chemotherapie das Risiko birgt, Zellen im Körper zu verteilen.

Und schließlich gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass eine Chemotherapie den Tod einer Reihe von Patienten beschleunigen kann.

Anmerkung: Der obige Text stammt aus dem Buch „Was Ärzte Ihnen nicht über Chemotherapie sagen“ von Vernon Coleman.