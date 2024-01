Verdi-Streik – das wird noch lustig

Die Lokführer haben sich an den Verhandlungstisch gestreikt. „Geht doch“, wird man sich bei Verdi gesagt haben, „packen wir’s an!“

Nun ist der Freitag zum Warnstreiktag für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in allen Bundesländern – außer Bayern – ausgerufen worden.

Es geht um mehr Geld und um bessere Arbeitsbedingungen für 90.000 Beschäftigte in 130 kommunalen Unternehmen.

Zum Grundsätzlichen:

Tarifauseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gehören zur Marktwirtschaft wie die Butter zum Fisch. In mehr als 90 Prozent der Fälle sind es die Arbeitnehmer, die um mehr Geld kämpfen. Ursachen dafür sind häufig in der Inflation zu finden, die an der Kaufkraft des bisher vereinbarten Lohnes