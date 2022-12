Vereinte Nationen auf dem Weg zu ihrer Eine-Welt-Regierung

armstrongeconomics.com: Die Resolution „Towards a New International Economic Order“ (Auf dem Weg zu einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung) bekräftigt, dass die Vereinten Nationen weiterhin auf eine neue internationale Wirtschaftsordnung hinarbeiten müssen, die auf den Grundsätzen der Gleichheit, der souveränen Gleichheit, der gegenseitigen Abhängigkeit, des gemeinsamen Interesses, der Zusammenarbeit und der Solidarität zwischen allen Staaten beruht. Die Zahl der Mitglieder ging von 123 auf 50 zurück.

In den 1970er-Jahren, nach der Ölkrise von 1973, nutzten die Entwicklungsländer die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) für politische Zwecke. Die UNCTAD war 1964 als Gegengewicht zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) gegründet worden, das seinerseits der Vorläufer der Welthandelsorganisation (WTO) war. Sie forderten große Veränderungen in der Verwaltung des globalen Wirtschaftssystems. Ihre Forderungen wurden in der Erklärung zur Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung (NIEO) festgehalten, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Mai 1974 angenommen wurde.

Es ist verblüffend, die NIEO-Forderungen von 1974 heute zu lesen, denn sie entsprechen fast genau dem, was die UNCTAD und der frühere Generaldirektor der WTO (2002-2005) derzeit fordern. Heute fordern sie immer noch die Unterdrückung volatiler Rohstoffmärkte, wie sie es schon 1974 taten. Sie wollen einen bevorzugten Handelszugang zu den Märkten der reichen Länder, Interventionen in die Wechselkurse, die Kontrolle der grenzüberschreitenden Kapitalströme, wenn das Kapital befürchtet, dass eine Regierung sie verlassen muss, die Fortsetzung der Hilfe für unterentwickelte Länder und nicht zu vergessen günstige Umschuldungen (Zahlungsausfälle). Ferner wollen sie, dass die Vereinten Nationen für die Regulierung multinationaler Konzerne zuständig sind, um sicherzustellen, dass sie die nationalen Gesetze einhalten und den von ihnen gewünschten Technologietransfer fördern.

All dies bedeutet eine drastische Wende hin zu einer Welt des Autoritarismus, da sie das tun, was Karl Marx versuchte und scheiterte – den Konjunkturzyklus zu beseitigen. Unser ECM-Modell für die Vereinten Nationen sieht den nächsten Wendepunkt für den 18./19. März 2023 vor. Dies führt zu dem Chaos zwischen Januar und Mai 2023, was auch 31,4 Jahre nach dem Fall der UdSSR liegt.